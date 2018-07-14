天才料理人：「想被吃掉」以及「不想被吃掉」的植物的烹煮法則

作者：奧田政行

繪者：宮崎健介

想被動物吃掉以及不想被吃掉的植物

用另一種方式來看植物，我發現，我們所食用的植物大致可以分成兩大類。「想被動物吃掉的植物」以及「不想被動物吃掉的植物」。

想被吃掉的植物，大致上屬於果實、果菜之類，由種子長成的植物。這類的植物，多數都是藉由動物散播種子而繁衍。所以這些植物都希望，鳥或是動物來吃掉它們。自己不能動，所以只能站在原地，大聲宣傳，吸引鳥類前來。

想像自己是櫻桃的話……

「啊，在那裡飛來飛去的烏鴉，好想被它們吃掉啊。」站在地面望著可以飛得又高又遠的烏鴉，大概只會想著這件事吧。所以，在一片綠色中，把自己長成了鮮艷的紅色，就希望能夠很快被發現。

味道更重要。努力的從根部吸收營養，進行光合作用，長出散發香氣的果肉，把種子包覆起來。只要被吃掉，就是成功的第一步。接下來就全權交給烏鴉們，隨它們飛到任何地方，再與糞便一起被排出，落到地面就好了。

也就是說，想要被吃掉的植物，為了被動物喜愛，盡全力進化成今日所看見的樣子。

我更認為，番茄是鎖定人類為唯一目標的植物。番茄原本是沒有甜味、也不好吃的植物，但如今卻擁有無比的魅力，受到全世界喜愛。

搞不好，番茄也是有天突然發現，如果被人類吃掉的話，就可以把自己帶往全世界也不一定。換做這樣想的話，那就不是人類改良、培育番茄，而是被番茄引誘，人類其實是被番茄給利用了。

另一方面，不願意被吃的植物，主要以根菜類以及葉類植物為主。

以蘿蔔為例來說明。蘿蔔長在土裡的白色部分，是為了度過寒冬，好在春天綻放花朵，也就是貯藏營養的倉庫。如果被動物或蟲吃了，那就無法繁衍下一代了。所以為了不被吃掉，蘿蔔盡全力防衛自己。

蘿蔔在外皮安排了動物會討厭的味道。皮的部分有苦味以及辣味。在自然界裡，苦味以及辣味代表毒物。如果老鼠要來咬蘿蔔的話，那麼外皮會先散發討人厭的氣味，告誡老鼠「這有毒，不能吃。」

「想被吃掉」的植物，以及「不想被吃掉」的植物。這兩種植物的思考方式，成為我料理的新起點。

Photo Credit：常常生活文創

Photo Credit：常常生活文創

從植物的角度，思考烹調方式

一九九五年左右，日本很流行一道義大利料理「冷製番茄天使細麵」。

看一下當時的食譜書，上面寫著「把番茄切開後，撒上鹽，加上蜂蜜以及白酒醋，用帶有蒜頭香味的油，醃約半天」。每樣材料都很美味，這樣做出來的料理鐵定好吃。

但是，用了太多調味料，番茄本身的味道早就蕩然無存了。

這道料理之所以會大流行，是有理由的。這是一道與日本物流系統有極大關連的食譜。

經由市場來到店面的番茄，因為考慮到運送的時間，所以通常在番茄還是青綠色的時候就採收下來。在這狀態採收的番茄，甜味跟酸味都比較少，再加上在貨車上長途顛簸振動，還會增加一點苦味。

使用這種番茄來做冷製天使細麵的話，想要好吃，就得加蜂蜜來補充甜味，再加上白酒醋來增加酸味，再利用大蒜來統合這兩種味道。

那麼這道料理，是否考慮到番茄的心情呢？

庄內有位井上馨先生，種出很棒的番茄。井上先生讓番茄在枝頭上完全成熟，所以有充份的酸味以及口感。將番茄渴望被動物所吃的企圖，完整地呈現出來。

將這種心情展現在料理上，便是以下的食譜。

用手接觸番茄，會使番茄的香味消失，所以盡可能減少碰觸的次數，以保有香氣為優先。 因為不想加熱，所以不必先燙煮。切成楔形，再用菜刀去皮。不要破壞番茄的細胞，所以不要過度搖晃。 拿出一個大碗，用蒜頭在碗壁擦一下，只要些微的蒜頭香味就好，接著再投入番茄。 為了引出番茄的味道，得借助鹽的力量。但只要撒上一小撮就好。再倒入橄欖油，用橄欖油裹住番茄。 把煮好的天使細麵冷卻之後，用布巾仔細去除水分，放進③裡面，再輕輕攪拌。

有份雜誌在介紹這道料理時，如此寫著：

「阿爾卡契諾的番茄天使細麵非常美味……明明什麼也沒有加。」

料理直接表現了酸酸甜甜的成熟番茄的滋味。傳達了番茄的意思而已。

另一方面，不想被動物吃的植物，透過加熱調理，就能讓人類毫無疑問地吃下去。想被動物吃的植物不要加熱，而不想被吃的植物則用火調理，這是我所領略到的料理法則。

把料理當成「自然界中的食物來思考」，還是「人間界的料理來思考」，就會有不同的結果。從植物的本性和企圖來思考，據以找出最合適的料理方法，就是對自然的尊重。

Photo Credit：常常生活文創

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相關書摘 ►地方創生美食戰略：如何將「賣不出去的商品」變成「熱賣商品」？

書籍介紹

《地方美食力：天才料理人將好食材變成世界級美食的地方創生戰略》，常常生活文創出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：奧田政行

繪者：宮崎健介

譯者：王昱婷

一家距離東京四小時JR車程，位於山形鄉下，只有三十六個座位的小餐廳，為何能牽動全日本、乃至全世界的美食神經，讓當地榮登聯合國教科文組織的「美食之都」？

天才料理人奧田政行29歲揹下家中債務，從東京回到山形庄內老家重新出發，經由對家鄉的重新認識與學習，以及與鄉人的相互切磋，31歲的他從一無所有的荒野中，創建了義大利餐阿爾卡契諾（Al ché -cciano）。

一無所有的極致，全新境界就打開了。從揹債到榮光，和地方共生共榮，一起塑造地方創生的奇蹟，他究竟是怎樣做到的？

Photo Credit：常常生活文創

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航