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2018/07/05, 生活
【插畫】捷運車廂上最令人困擾的生物
千奇&百怪
我們想讓你知道的是
搭捷運別太「專心」了，應該眼觀四方耳聽八方，聰明移動腳步，別當個讓其他人白眼翻到後腦勺的門神。
唸給你聽
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最近台灣的媒體被捷運上的老鼠佔滿版面，但和四竄的小動物相比，捷運上最令人困擾的生物，其實是兩隻腳的門神。
比起世界上的其他地方，台北捷運的乘客其實是算是比較有秩序的，都會排隊上下車，也不會相互推擠，但時不時，或許因為太專心滑手機，或被其他不懂得「先下後上」禮儀的乘客堵住，在人滿為患的通勤尖峰期間，化作車廂入口的一尊門神，裡頭的人出不來，外面的人進不去。
搭捷運別太「專心」了，應該眼觀四方耳聽八方，沒有要下車的時候盡量待在兩側，若是真的很擠，就先移動到門外讓其他旅客下車。聰明移動腳步，別當個讓其他人白眼翻到後腦勺的門神。
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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