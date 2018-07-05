你有看過哈雷彗星嗎？我還未有機會一睹這著名彗星的風采。哈雷彗星上一次到訪內太陽系是在1986年，我出生之前一年。哈雷彗星每76年就會經過內太陽系，下一次在地球上看到它的機會將會在2061年中。

科學家找到能夠解釋自然現象的定律。利用這些定律，人類除了能理解宇宙如何運作，更可以創造出新的事物，推進我們的文明。當我們需要解決問題時，科學往往是最有效的辦法。究竟是什麼因素把科學和盲目猜想區分開來？畢竟，能夠描述現象的並不只有科學，而且創造新事物亦非科學的專利。

艾蒙．哈雷（Edmund Halley）使用牛頓新發現的萬有引力定律計算出許多彗星的軌道。他於1705年發現一顆曾於1682年出現的彗星與出現於1607年及1531年的是同一顆，週期為76年。因此，哈雷在歷史上首次使用科學的終極武器︰預言。

哈雷預言這顆彗星將於1758年重臨。哈雷作出的並不是一般在報章上讀到的占星運勢、模棱兩可的偽科學瞎猜預言，而是給出了精確的彗星重臨日期、時間、方位以及彗星的軌跡，任何人都可以在1758年觀察並實實在在、客觀地利用數字精準驗證哈雷的預言。果然，哈雷彗星在1758年12月25日被天文學家於哈雷預言的方位發現，只可惜哈雷早已在1742年與世長辭。

一個好的科學理論，應該不單能夠描述已知的自然現象，更可以用來預測從未被觀察過的現象，指導科學家進行實驗或者觀察。這就是科學可靠的原因。

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