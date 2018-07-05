【國際大風吹】足球場上的衝突，曾經引爆戰爭、催生國家？

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世界盃進入淘汰賽階段，氣氛越來越瘋狂，萬一球場上出現重大爭議，不難想像現場觀眾可能隨時會暴動。今天我們要看看，足球場上的暴力衝突會釀成什麼樣的後果？

長期關心足球的朋友可能記得，2016年的足球歐洲盃，英格蘭和俄羅斯球迷曾經爆發大規模肢體衝突，造成幾十人輕重傷，差點讓兩隊一起被取消資格。不過如果翻開歷史，曾經有兩個國家在足球場上對決之後，正式開戰；另外也有人說，南斯拉夫解體、巴爾幹半島一堆新國家誕生，竟然也跟一場足球賽很有關係。

Photo credit: AP / 達志影像

2016歐洲盃：血染馬賽

2016年歐洲盃由法國主辦。6月11號，英俄兩國在南部大城馬賽的小組賽強碰，但比賽還沒開始，雙方球迷就在街頭大打出手，當地警方也動用催淚瓦斯鎮壓，現場亂成一團。到了晚上，比賽最終以1比1踢和，但法國檢方表示，看台上有兩百名訓練有素的俄國球迷，先是點燃信號彈，接著衝向隔壁的英國球迷動手打人，看起來是有規模、有組織的「足球流氓」集體行動。最終，造成至少一人死亡、一人昏迷、數十人受傷。歐洲足協（UEFA）警告兩國球迷，如果再不自制就要取消球隊參賽資格。而兩國元首也都出面譴責暴力。

只是普丁還是嘲諷了一句：「我不懂為什麼兩百個俄國人，可以打趴一千個英國人。」

當然，2016歐洲盃的衝突不是史上最嚴重，甚至排不上前十名，只是歐洲足壇已經好一陣子沒有這樣的暴力場面。到底為什麼會打起來？事後才發現，原來是俄國的足球流氓本來就計畫好要給英國人好看，宣示自己才是足球流氓界的老大。有「資深」俄國足球流氓事後受訪時透露，他當年去法國只是為了打架，隔天就走了，但在這場「男生的遊戲」裡，輸贏很重要。

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什麼是足球流氓？

足球流氓是在英國「發揚光大」的一種文化現象，歷史超過百年。各球隊球迷組成類似幫派的組織，以言語挑釁或肢體暴力來威嚇、攻擊敵對方的球迷，從賽前到賽後都可能爆發衝突。嚴重的時候，甚至也造成無辜路人或警方的死傷。當國際大賽登場，部分足球流氓會買票出國挑釁外國球迷。到了60年代，英國足球流氓已經臭名遠播，其他國家也有類似組織出現。俄國則是在2000到2010年特別風行。

這次世界盃，英國當局事先針對前科累累的足球流氓，暫時扣押他們的護照，不准出國鬧事。而莫斯科當局則宣布實施零容忍制度，事先警告各球迷組織不得輕舉妄動，避免暴力事件重演。

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足球戰爭：當國家矛盾碰上世界盃

但有時足球場上的衝突，不只是球迷流血，還可能引發國與國的戰爭，甚至改變世界。台灣在中美洲的友邦宏都拉斯和薩爾瓦多，1969年就打了一場「足球戰爭」。

那年，這兩國為了爭奪世界盃參賽資格，短短一個月內對決三次，前兩戰各拿一勝的情況下，最終薩爾瓦多在關鍵第三戰的傷停時間進球，驚險晉級。就在第三場比賽當天，薩爾瓦多宣布與宏都拉斯斷交，兩星期後更揮軍攻打宏都拉斯，雙方交火四天後，各自都有上千人死傷，最終由國際組織出面調停，也因為這場仗只打了四天多一點，又被稱做「100小時戰爭」。

當然，兩國不是真的因為比賽輸贏就發動戰爭，而是早就有薩國農民非法越界到宏都拉斯圈地種田的問題，只是足球賽點燃了這種緊張關係。不過歷史上還有另一場足球衝突，號稱間接導致南斯拉夫解體，催生了一批新國家。

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足球場上這一腳，踢垮南斯拉夫？

二戰後成立的南斯拉夫社會主義聯邦共和國，到了80年代經濟衰退，各民族之間的矛盾越來越激烈，而足球比賽往往成為情緒碰撞的前線。

1990年5月13號，代表塞爾維亞人的貝爾格勒紅星隊，以及代表克羅埃西亞人的札格雷布發電機隊，正面對決。結果開賽沒多久，兩隊球迷就爆發衝突，甚至衝進場上開打。混亂中，發電機隊的隊長波班（Zvonimir Boban）據說因為看到一名警察毆打克羅埃西亞球迷，憤而起腳踢向警察的臉部，而球星踢警察的這一幕，點燃了克羅埃西亞人的激情。

他們本來就不滿掌權的塞爾維亞人企圖收回地方政府權力，再加上比賽前一星期，克羅埃西亞才剛剛舉行大選，主張脫離聯邦的政黨上台，更讓建國運動水漲船高。最終，歷經好幾年內戰，克羅埃西亞和其他民族國家在90年代末期紛紛獨立，南斯拉夫終於走入歷史。

事隔20多年，還有很多克羅埃西亞人會在5月13號這天，到球場外的一塊紀念碑前獻花致意。當然，南斯拉夫解體背後，絕對有比一場足球賽更大的背景因素，但這起事件的象徵性實在太濃，也再度提醒我們：體育歸體育、政治歸政治，幾乎是不可能的事。

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監製：李漢威

企劃：丁肇九、彭振宣、李漢威、羅元祺

主持：李漢威

拍攝 / 後製：游子慧、鄭宇軒

核稿編輯：丁肇九