我在孟加拉所見所思：自豪的「國語」如何建構國族認同？

文：劉晃銘

如果告訴你，我要去孟加拉？你想到的會是什麼？

貧窮、人滿為患、充滿天災？或是紡織業重鎮，便宜人力，連uniqlo都來設廠？不然就是「孟加拉虎」的家鄉，充滿野性魅力？當然如果你跟我一樣，身心靈都當自己是東南亞人，可能還會想到最近在馬來西亞愈來愈多的孟加拉外勞，或是在緬甸若開邦阿拉干地區，被緬甸稱為孟加拉非法移民，可是國際卻又稱他為「羅興亞」的可憐族群。

上面哪個圖像是正確的？答案當然都是。但這個國家的誕生，卻沒有想像的這麼簡單。

最近有部精彩的電影《亂世傷痕：末代總督的秘密》（Viceroy’s House） ，描述1947年印度總督蒙巴頓（The Earl Mountbatten of Burma）如何進行「印巴分治」，與國大黨的尼赫魯（Pandit Jawaharlal Nehru）及全印穆斯林聯盟真納（Muhammad Ali Jinnah，巴基斯坦國父）間的角力，以及亂世下多少苦情男女，因為宗教而被迫分開。其中令我印象十分深刻的一幕是，當印巴分治成為定局，新德里的總督府必須依比例劃分財產，除了湯匙餐具要分屬印巴，連百科全書，都得依著冊別分屬兩國。

這個故事的認同，是循著印度教與伊斯蘭教的邊界而走，雖然簡化，卻十分易懂。因此，當印巴分治的慘烈歷史，漸漸為人所知之時，「孟加拉」在這過程中的角色，似乎不斷受到淡化；而這牽涉的似乎又是更多複雜認同及國際政治的爾虞我詐。

「孟加拉」是個非常大的地理範圍，他不僅是個大民族，更有自己優美的語言。聽說用孟加拉語寫成的詩歌十分優雅，許多文學家，會坐在加爾各答的茶館裡，一邊喝著masala tea，一邊高談闊論。諾貝爾文學獎得主泰戈爾（Rabindranath Tagore），就是孟加拉人，可見得孟加拉民族在次大陸的優越性。

但這個「孟加拉」實在太大，加爾各答作為英屬印度的首都，漸漸感受到「孟加拉」難以管理。1905年當時的印度總督寇松（The Marquess Curzon of Kedleston），宣布將「孟加拉」一分為二，東孟加拉以穆斯林為主，而西邊則以印度教徒為主。當然，這種試圖分化、分而治之的手段，難以得到具有強烈民族驕傲的孟加拉人認同，各種抵制運動應運而生。1911年總督府宣布撤回分邦計畫，同時將首都由加爾各答遷至新德里，故事看似到一段落，但卻埋下更大禍根。

1947年的「印巴分治」，整體而言是沿著「宗教」認同畫立邊界，因此一度逃離劫數的「孟加拉」再度受到切割，東孟加拉成為「東巴基斯坦」，受到位於遙遠西方，講著烏爾都語（基本上與北印度語類似）的旁遮普人，普什圖人，甚至是信德人控制。

西巴基斯坦的菁英，為了牢牢掌握烏爾都語族的權益，不停壓制「東巴基斯坦」的發展，更無視孟加拉人，將烏爾都語列為國語，貶低孟加拉語地位，甚至要求達卡大學的學生，都使用烏爾都語學習。（咦，這故事怎麼聽起來這麼熟悉。）

想當然，孟加拉開始推動以孟加拉語為主的「國語運動」，甚至作為選舉訴求。於是，在巴基斯坦獨立後的首次選舉中，因為東巴人口優勢（佔當時巴基斯坦人口的55％），由政治家拉赫曼（Sheikh Mujibur Rahman）成立的孟加拉人民聯盟（Awami League）取得多數席次。但就當孟加拉人以為自己地位就要提高時，西巴基斯坦居然拒絕承認選舉結果，不肯交出政權，逼得拉赫曼只好宣布孟加拉獨立。

當然西邊立刻出兵鎮壓，並逮捕拉赫曼。此時印度有如救世主一般出現，打開邊境，收容近千萬的孟加拉難民，甚至協助孟加拉軍隊打擊巴基斯坦，使得孟加拉成功獲得獨立。這場獨立戰爭中，印度扮演了重要的他者角色，印度教的「西孟加拉」人（就是今天印度的西孟加拉邦，過去曾經由共產黨執政長達34年，但從2011年起成為馬馬塔班娜姬的王國，只是這又是另外一段故事了。）一轉眼變回孟加拉最佳盟友。認同的邊界，似乎又從宗教，轉向種族。

而這個新興國家建構出的認同，究竟是宗教？還是種族？似乎仍然說不清楚。而在台灣主體化的進程當中，又是什麼因素，具有強大趨力，支撐著我們的國族建構呢？

我在孟加拉第二大城吉大港的「民族博物館」中，跟裡面的職員聊了一個小時。這個博物館是在巴基斯坦時代蓋的，因此保留了很多巴基斯坦的民族資料。我問他，對你來說，同為穆斯林的巴基斯坦親近，還是同樣使用孟加拉語的加爾各答親近。他想都不想，直接回答，當然是加爾各答親近，即使他們信仰印度教，但仍是我們的兄弟……至於巴基斯坦，就只會剝奪我們的語言，他們就算了吧。

或許，孟加拉的自豪，來自於他的語言。1952年2月21日，孟加拉首府達卡的大學生，因為捍衛自己的語言受到鎮壓，部分學生因而喪命，之後這天被聯合國列為「世界母語日」。達卡街頭四處可見紀念母語運動的雕像，可見語言確實為認同建構重要的武器。

國民黨強迫我們丟掉母語（新加坡的「講華語」運動，或是香港開始普及普通話，似乎也是一樣的考量），目的就是要丟掉我們的認同，只是我們反抗的力量，並沒有孟加拉人來得高。不會講母語，甚至連聽都聽不懂的下一代，其認同會發生什麼改變，似乎暫時還沒有答案。

宗教與種族（特別是「語族」）的想像邊境，似乎比我們想像的還複雜。例如1947年印巴分治之際，許多東印度比哈爾邦的穆斯林，跑到孟加拉定居，由於他們使用烏爾都語，心態較為親近巴基斯坦（可見語言的重要。）西巴政府便在內戰當中，利用他們對付孟加拉人，結果孟加拉成功獨立，而這群幫助巴基斯坦的比哈爾人只好快速逃到巴基斯坦，逃不掉的只能繼續留在孟加拉，但卻無法取得孟加拉國籍，到後來連巴基斯坦也不要他們，因而成為不折不扣的難民。他們只能住在號稱「日內瓦帳篷」（由日內瓦的紅十字會捐贈）的難民營裡，過著萬般辛苦，生活環境極差的人生。

而在英屬印度時期，同樣被從孟加拉帶往緬甸的「羅興亞」人，面臨的似乎也是相同的故事。這群可憐的難民，長期在緬甸與孟加拉間被趕來趕去，最後只能搭上船，往更遠的伊斯蘭同胞馬來西亞或印尼逃去。但這要怪罪緬甸翁山蘇姬放任？還是要怪罪孟加拉有心無力？我想問題的源頭，應該還是在當初英國殖民的邪惡政策，而現在的西方社會又有什麼立場譴責呢？

孟加拉是個回教國家。全國九成以上人口都信仰回教，因此即使種族與語言建構了國族概念，宗教仍然是這個新興國家的主要認同，也是他們最重要的生活方式。而這也使孟加拉與伊斯蘭極端勢力扯上了關係。

我這次在達卡入住的，是一間日本人開的小民宿。老闆娘說他在日本泡沫經濟時代來到孟加拉，當時路上滿街都是大便與老鼠（當然現在也還有）。剛到孟加拉時，老闆娘隨便給小費都是100美金起跳，因此被盯上，時常被騙。後來他嘗試了好幾項不同的工作，最後開起了日本餐廳與民宿，許多日本記者以及國際協力機構（JICA，如同我們的國合會，只是規模大非常非常多）職員都住在這，他更養了一批年輕孟加拉員工，日子充實又愉快。

但沒想到，2016年，一起因極端宗教組織（據說是伊斯蘭國）發起的恐怖攻擊，造成七名日本人及九名義大利人等共35人死亡，多數都被亂刀砍死。在孟加拉的日本人社群，多數撤出，規模愈來愈大的民宿，榮景不再，只好搬到了面積較小的現址。

我問老闆娘，不想回日本嗎？他只淡淡的說，這裡的員工都是我的家人，該怎麼回去呢？

是啊。孟加拉是個出乎想像的窮國，多到滿出來的人口，大家為了省沒幾塊的火車費，總是不顧一切的跳上火車屋頂。大家在火車屋頂上吃著煎餅，聊著天，碰到樹枝或電線桿時要立刻躺下，似乎帶著一點冒險，卻又帶著一點悠閒。第一次看到這麼熱鬧的屋頂景象，實在讓人嘖嘖稱奇。

這家民宿的店員，因為長期跟著日本老板娘，英日文俱佳，這在台灣根本是人中之龍，但在孟加拉，卻只能領著一個月約100美金的「高薪」。我問他們，會想去日本嗎？A店員告訴我，他很想跟日本人結婚，然後就不回來了。B店員則告訴我，他沒資格想離開（因為機票很貴），只能告訴自己，孟加拉是世界最好的國家。

當我們台灣人還在爭論墾丁好玩還是沖繩CP值高時，似乎也就顯現出自己的幸福。

Photo Credit: AP/達志影像

孟加拉獨立後，故事當然不會是一帆風順，國父拉赫曼全家被暗殺（只有他女兒現任總理哈西娜〔Sheikh Hasina〕逃過一劫），隨後進入軍事統治，由軍人齊亞・拉赫曼（Ziaur Rahman）執政，國家立場也由親印轉為反印，但這位軍頭，很快又在吉大港被暗殺。這個新興國家的發展，也在政局不安中，不斷被延宕。

好不容易，孟加拉迎來了民主，但兩大開國元勳的家人仍牢牢掌握國家。國父拉赫曼的女兒哈西娜，以及軍頭齊亞拉赫曼遺孀卡莉達・齊亞（Khaleda Zia），自90年代起輪流執政。1991-1996年及2001-2006年由卡莉達擔任總理，1996-2001年及2009年迄今則由哈西娜執政。而這也使得孟加拉創下27年來，總理多為女性的強大紀錄，連西方國家都少有人能望其項背（雖然這跟女權高漲無關）。

哈西娜繼承父親遺志，立場較為親印，而卡莉達因與回教政黨合作，而與巴基斯坦及他背後的中國維持良好關係。近年來，哈西娜權力穩固，多次贏得大選（儘管上次選舉是因在野黨杯葛，全數不參加選舉）。在達卡街頭實測，到處都是哈西娜總理肖像（感覺在造神），多數人對她多持正面看法，加上今（2018）年卡莉達因貪污被捕入獄（只是是不是政治報復就不得而知了...）我想今年底或明（2019）年初的國會改選，哈西娜應可再度過關，贏得下個五年任期。也許在政局穩定的情況下，孟加拉可以獲得更輝煌的發展吧。

但無論孟加拉哪個政府，似乎都與台灣維持一定距離。過去台灣曾在孟加拉設有代表處，但因功能不彰被迫關閉，現在台灣人要進去孟加拉，需先取得「邀請函」才能順利入境。我這次行前，一度先到孟加拉駐日大使館辦理簽證，錢都繳了（50美金），但簽證卻始終沒下來；多次詢問簽證官，他也只是一直要我等。 後來出發在即，只好央請熱情台商幫忙發出邀請函，我才順利在達卡機場入境。

很有趣的是，我在充滿蚊蟲飛舞的達卡機場，拿著邀請函等辦落地簽時，一邊跟同機的中國人聊天，說到「孟加拉蚊子好多」之際，原本看似友善的移民官居然爆走，大喊：「Ｎo Ｍonjiala, here is Bangladesh!」 （這不跟韓國首都不能叫漢城，要叫首爾一樣嗎）原來隨著中國勢力逐漸上升，孟加拉似乎也蔓延了一股反中情緒，只能說，中國在全世界都愈來愈不受歡迎。

出了機場，在吵雜的喇叭聲中，好不容易到了旅館，日本老闆娘立刻跳出來說，就是你……昨天有兩個警察來拷問我，為什麼你要住這裡？

其實我也不過就是在Booking.com上訂位，在簽證申請書上填了這間民宿的地址，結果就害老闆被警察拷問，而且據老闆娘說，這是他第一次遇到這種情形……難道台灣人入境這麼敏感嗎？那為什麼我在機場時又很正常呢？後來，老闆娘安慰我，別管那麼多，孟加拉做事就是這樣雷聲大雨點小，反正沒事就好。

Photo Credit: Kuruman @CC BY 2.0

如果你問我，孟加拉好玩嗎？的確，又髒、又亂、又熱、人又多，所到之處都是塞塞塞，在老城區還要隨時擔心腳被三輪車輾過。但五彩繽紛的街景，配上軍人們有如頑皮豹的可愛裝備，以及便宜又好吃的烤餅，孟加拉仍有他十足的魅力。

最重要的是，達卡城郊的Mirpur動物園，除了把雞鴨一起當成展覽（這點有點好笑）外，還有肥滋滋，全長約270-310公分的孟加拉虎。聽說孟加拉虎一天可以吃40公斤的肉，動物園隨時有餵食秀，看到肥滋滋老虎在那啃肉，意外的讓人覺得很療癒。

聽說過去孟加拉外國人少，只要有外國人去，就會被當成動物觀賞。但這幾年國門大開，即使到了較為鄉下的吉大港，人們看到我也沒覺得太新奇。當地人告訴我，孟加拉變化很快，年輕人一樣使用iPhone （即使他月薪只有100美金），也開始會上健身房（因為孟加拉路太爛無法慢跑，所以健身房是必要的）。

當然，他們的「孟加拉國」意識也不斷茁壯，聽說連前述的「比哈爾難民」，都放棄重回巴基斯坦，而力求取得孟加拉國籍。宗教、種族、以及語言，究竟如何打造認同，著實有趣。

這個經由多種認同，不斷分裂，然後又重組的新興國家，未來能夠獲得多大程度的發展，而他又如何在中印分別崛起的過程中，一方面要中國熱錢，加入一帶一路，一方面又要與印度談判恆河水源，減少對印度的經濟依賴，努力找出平衡與定位，仍有太多值得我們觀察，以及借鏡之處。

或許走一趟孟加拉這個既遙遠，卻又不是那麼遠的國度（吉大港管區有許多少數民族長得跟緬甸人一樣，民族博物館的職員都說，你看你也長得跟孟加拉人一樣耶），能夠帶給我們台灣人更多不同啟發。

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