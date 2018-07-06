看看日本想想台灣：敗在官方心態的台灣觀光

文：高洺塗（中華民國旅行商業同業公會全國聯合會政策發展委員會召集人）

看看日本想想台灣

觀光立國的日本正傾全國之力，將地方創生當做國策般如火如荼的推動，其全方位的策略，將衰落農村改變為藝術重生，讓旅客體驗農民盛情款待，百年溫泉以故事行銷來包裝，把國家公園加入創意自然元素，更將鐵路列車昇改變為豪華郵輪列車，JR西日本限定版的Hello Kitty新幹線列車也已於6月30日首航，被聯合國教科文組織列為世界文化遺產的京都千年古剎仁和寺（にんなじ，Ninna-ji），乘著赴日本遊客大增的潮流，也開始對外提供住宿服務，每晚只招待一組客人，一夜收費100萬日圓（約27.8萬元台幣）。

此外，日本從7月1日起簡化外國旅客退稅措施，遊客只要買滿5000日圓（台幣約1378元）即可退回8%消費稅，不再區分「一般物品」及「消耗品」。種種的跨界實驗，儼然已經是日本觀光產業的全民運動。根據日本政府觀光局公佈資訊，今年5月份台灣赴日人數創下新高，達到44萬人次。由於包機與航空公司座位供給穩定，加上大型遊輪，因此讓赴日的台灣旅客保持穩定。除了台灣之外，排名冠亞軍的中國大陸與韓國，分別較去年增長29.3%、14.6%。

安倍晉三在東京奧運前，原稱要達到每年2,000萬入境人次目標，目前已經提早達標，因此再將目標上修至每年3,000萬。統計到5月止，訪日旅客人數累積就已達1,319萬人次，較2017年成長15.6%，已朝3,000萬人次目標逐漸邁進。日本除了東京、京都之外，九州、四國、北海道的住宿與物價，皆與台灣五星級飯店不相上下，目前以合理的價格切入國際市場，從賣商品到賣體驗，拚觀光而不是複製成功案例，在每個地方找出在地特色，貼近人的生活。

中央與地方、政府與民間、藝術與自然、傳統與創新，齊心創造出更多地方再生可能；從地方政府到民間上下一心，掀起了觀光立國的運動，加上日本政府投入4.5%預算來積極全球行銷，並鬆綁法規以利商業發展，如今日本儼然已成為亞洲第一大旅遊王國。

相形見絀的台灣觀光政策

反觀我們行政院政官推所謂的觀光「十年兩千萬觀光客整備計畫」，號稱對應整備計畫，要在區域工作圈、旅宿業及景區做通盤檢討，「前瞻規劃」要獲得民眾支持，以求觀光事業大步前進。

然而，先不談看不到通盤檢討在哪，民眾似乎也沒有太過支持所謂前瞻計劃，計畫裡頭說到要針對來源國市場擬定對策，參考鄰國日本及新加坡經驗，階段性開放來台簽證，協助旅行社發展Inbound業務，還要成立區域工作圈來發展深度觀光，號召國外旅客可以分次來台做深度體驗，好讓中央與地方攜手推觀光，利用區域亮點來帶動周邊據點等等。

但平心而論，2025年台灣入境數要年達2,000萬人次，以目前機場、碼頭的設施，以夜市美食、偶像劇老梗式的國外推動觀光來看，實屬令人瞠目結舌的理想口號。

當日本傾全國之力，把發展觀光旅遊當成「戰略」施政的同時，我們不僅要反思政府為我們的觀光旅遊產業做了些什麼「戰略」和「策略」？還只以一部不可思議口號式的「觀光政策白皮書」，號稱10年要有2千萬入境觀光客整備計畫，就能有效推動管理台灣觀光旅遊產業？

不可思議的灑錢救觀光思維

交通部觀光局上月才剛祭出振興南灣旅遊4千萬補助，結果執行率不到50%，灰頭土臉，繼而宣告延長半個月；近期又擬調高境外包機來台獎助金額，看能否刺激外國旅客到中南部觀光。

觀光局國際組長鄭瑛惠接受媒體訪問時就表示：境外來台包機獎助行之有年，這次只是調整部分國家獎助金額。在新的規畫中，加碼境外包機旅客來台獎助，從桃園、松山以外機場進出，韓國地區獎助金額擬從每架750萬韓元（約新台幣20萬）提高到850萬韓元（約新台幣23萬），日港澳陸及菲律賓以外地區，獎助金額更從5,000元美金（約新台幣15萬），大幅提高到8,000元美金（約新台幣24萬）。

政府的包機政策若真能促成中南部不定期包機轉當然很好，但以中南部機場的冷門航線及小規模因素（例如台中國際機場旅運量從2015年234萬人次，至2017年也才增加5萬人次）。一來要轉定期航班難度不低，二來交通部觀光局此次加碼看起來除了刺激中南部觀光以外，明眼人一看就知道是要配合新南向政策，衝高東南亞旅客人數，然而以東南亞旅客低消費力，能帶來多少實質效益實在令人頗為質疑。

Photo Credit: Karel Picha／CTK via AP／達志影像

官僚心態讓台灣觀光產業持續雪崩

根據墾丁國家公園管理處的統計，2008年的旅遊人數約345萬人次，到2014年飆高到837萬人次，但這樣的榮景很快被打回原形，到2017年已經雪崩到只剩下437萬人次。此情此景情何以堪？何以致之？就是主管機關官員官僚只求自保所致。

舉墾丁後壁湖為例，墾管處在此設有遊艇碼頭，與漁港共用同一港口出入，並可進行多項水上活動，如水上摩托車、帆船、拖曳傘、海釣、香蕉船，是遊客從事海上觀光活動的最佳去處。在此地潛水時進出水及導航十分簡單，底下為一緩緩下降的斜坡，主要底質為細泥沙，所以初學者容易將水攪混致使能見度變差；沙地間夾雜著一塊塊珊瑚礁岩，其中有一個特別大的雀屏珊瑚群體，藉由各地潛水人員的維護，成為台灣著名的餵魚區，這邊的熱帶魚群也比較不怕潛水客。

後壁湖海洋保護示範區的成立以及當地民眾自發的保育活動，使得此區的魚類資源有增加的現象，相關活動也是墾丁的一大賣點，然而，這幾年遊艇業者再三陳情開放夜航，屢遭駁回，從創新角度來看，墾丁夜航從海岸線上觀賞墾丁半島絕對是一大賣點，令人不解的是，難不成墾管處只求將遊客夜間活動都僅綁在墾丁大街？遊艇夜間延岸行駛，只要做好相關配套，又有何安全考量？說穿了，就是主管機關官員自保的考量而已。

也就是這樣的管理心態，新鮮感與可看度遞減，加上物價高、住宿貴，各種批評和負面報導不斷湧出，才導致了墾丁今天的局面。

台灣觀光產業政策要抓對藥方

2017年中國觀光團數量銳減，已經導致臺灣地區2017年旅遊業總收入損失了超過580億台幣。冰冷的兩岸關係讓陸客銳減，從高峰418萬人次驟降至去年的273萬人次。政府極力推動新南向政策，然而東南亞遊客在台灣花錢不如中國客，根據統計數據，較富裕的馬來西亞來客每日花費約4,200台幣，只有陸客的70%不到，同時台灣2017年接待的全球遊客人數號稱創下歷史新高，有超過1,070萬境外遊客來台旅遊。

兩個數字一比照，看出遊客數量與台灣旅遊業收入損失相互矛盾，2017年台灣接待的遊客人數既為有史以來最高，但儘管如此，旅遊業利潤卻受到重創。

2017年台灣觀光產值約2850億台幣，是台積電去年營收的30%。佔台灣GDP的比例不到2%，遠低於世界平均的10%。台灣的自然與人文的多元性、多樣性，對外國人來說，是台灣最大的魅力所在，這在其他亞洲國家找不到的。台灣擁有高山、海洋等變化多端的地理景觀；有著熱帶、亞熱帶、溫帶、寒帶氣候的豐富自然生態。有幾百年歷史的社會，融合著中、荷、西、日與現代文化；台灣擁有閩、客、中原、原住民、新移民族群等多元社會形態，形成了極其豐富的自然與人文多樣性。這樣的奇特賣點正是台灣觀光旅遊包裝行銷所在。

Photo Credit: Mark Kao CC BY 2.0

我們看懂了，主管機關和行政院長您們懂不懂？

看看日本想想台灣，目前台灣觀光旅遊產業所需要的，就是務實不打空話。別再不著邊際的拿出漂亮數字與口號，請通盤檢討台灣觀光旅遊資源，務實的整合景點、提升景點品質，不要再一窩蜂的複制同性質的景點。

上自中央下到地方政府，應痛定思痛感悟到，台灣絕對是極有條件讓各國旅客慕名而來的國度，而不需要只因有包機獎助才為省而來，用浪費資源、消化預算心態來複制貼上一次性景點，只會扼殺台灣觀光產業，加上主管機關敷衍了事心態要來救觀光，那就是將台灣觀光旅遊產業推入萬丈深淵萬劫不復最大的兇手，豈能不慎？

學學日本吧！從賣商品到賣體驗，拚觀光而不是複製成功案例，找出在地特色，貼近人的生活，中央與地方、政府與民間、藝術與自然、傳統與創新，齊心而為才能創造出更多地方再生可能；無宏觀人才的行政院長，交通部部長，觀光主管機關首長，您們都看到了台灣發展觀光旅遊關鍵所在了嗎？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航