若美國50州能構築美國夢，為何非洲54國不行？

文：艾希什・塔卡爾（Ashish J. Thakkar）

非洲有54個國家，有些國家相隔千里。我們有上千種語言、宗教信仰、文化、想法、歷史、景色、地理結構還有政府組織，就像是大一號的美國。美國有50個州，有各自的州政府，甚至想法、願景和文化也不同，這一個個的州造就了美國的民主。如果美國可以，為什麼非洲不能呢？

對非洲的大小還有多元化的無知，造成了許多負面影響。當非洲某個角落發生災難，諸如戰爭、乾旱、疾病或恐怖攻擊，大家就以為整個非洲都受害。

我舉幾個例子。2010年南非舉辦世界盃足球賽（FIFA Soccer World Cup），對那些抱持否定主義的人來說，這是很不可思議的一回事。南非辦得很成功，球場狀況一流，沒有出任何差錯。但是在準備過程中，西方媒體一直誇張地說這屆賽事會是一場大災難。那些報導肇因於安哥拉分離主義者在北邊的城市卡賓達（Cabinda）武裝攻擊來訪的多哥（Toga）國家足球隊，媒體的頭條寫著：「非洲的足球賽有安全上的疑慮！」

讓我們來看看地圖。卡賓達在安哥拉最北邊，靠近剛果的邊界，離舉辦世界盃的約翰尼斯堡（Johannesburg）有1,700英哩，中間隔著波札那（Botswana）還有大部分的安哥拉。1,700英哩也是從倫敦到克里米亞（Crimea）的距離。請問有人因為俄國侵犯東烏克蘭，而禁止旅客前往倫敦嗎？1,700英哩比波士頓到休士頓的距離還遠，如果休士頓有颶風，你會因此不去波士頓嗎？

最近的一個例子，也是最嚴重的一個例子，是西非在2014年爆發的伊波拉病毒。病毒在三個國家爆發：獅子山共和國、賴比瑞亞（Liberia）和幾內亞（Guinea）。世界各國都公正地報導這個災難，喚起救援行動，但是因為一般人視非洲為單一國家，便認為整個非洲都有伊波拉疫情。觀光客取消去南非的假期，但是南非離賴比瑞亞有3,000英哩遠！

2014年非洲領導高峰會在美國華盛頓舉行，美國名主持人查里・羅斯（Charlie Rose）問坦尚尼亞的總統基奎特（JakayaKikwete）伊波拉對坦尚尼亞的影響。基奎特有點驚訝，他回答：「目前伊波拉的疫情在西非，坦尚尼亞位於東非。」賴比瑞亞首都蒙羅維亞（Monrovia）和坦尚尼亞首都達累斯薩拉姆相距3,500英哩，比紐約和洛杉磯的距離還要遠1,000英哩。美國的伊波拉病例比東非還多，但是你在媒體報導中絕對看不到這則消息。

另外一個我想要扭轉的成見，是大家對非洲貪腐的刻板印象。如果我請你舉出非洲貪腐到出名的國家，我猜你一定會說是奈及利亞。我們都被那些以奈及利亞為名做詐騙的電子郵件誤導了！別擔心，你不是唯一會這樣回答的人，連非洲人自己都這麼說。每當我聽非洲人這樣說奈及利亞時，我都會反駁他們。說實在的，我很聽不下去別人這樣說，因為這不僅不正確，對奈及利亞的形象也造成重大傷害。

讓我引述奈及利亞名作家奇瑪曼達・恩格茲・阿迪契（ChimamandaNgoziAdichie）的一句話：「奈及利亞不只有一種故事。」她在TED Talks有名的演講〈單一故事的危險〉（The Danger of a Single Story）被點閱超過八百萬次，也是碧昂絲（Beyoncé）一首歌的靈感來源。「一面倒的故事導致先入為主的刻板印象。刻板印象的問題並不在於它的觀點有誤，而是那種觀點不夠全面，把一個故事變成唯一的故事。」阿迪契這麼說。

我對這種「單一故事的危險」有著親身體驗。我16歲到拉哥斯做生意，那裡是奈及利亞重要的都會區，有一千多萬人口，大部分人住在潟湖邊的貧民窟。今天拉哥斯估計約有2,000萬人，但是沒有人知道到底實際上有多少人。我去的時候是1997年，當時奈及利亞正由殘忍的軍事獨裁者阿巴查（Sani Abacha）統治，那時的拉哥斯正是西方人眼中非洲既危險又混亂、毫無希望的最佳寫照。

我在拉哥斯有個新客戶，我必須親自去看他，但我其實很緊張。

「他們會把你扒光！」我在坎帕拉的朋友們警告我。

讓我從進關開始描述我在拉哥斯的經歷。

「你來這裡做什麼？」一個沒好氣的海關人員問我。

「我來這裡做生意。」

「你為什麼要來這裡？你要搬來奈及利亞嗎？」

「不是，我是來這裡做生意的。」

海關人員沒有回答，也不在我的護照上蓋章。我試著保持禮貌，但同時也不能示弱，而且我絕對不會順他們的意拿錢賄賂。

「這樣吧，你把我的機票錢退給我，我馬上轉頭回去。」

「你說什麼？」海關人員現在看來有點驚訝。

「我跟你說過了，我是來做生意的，你不需要讓我入境。但因為我是合法來到奈及利亞的，你如果不讓我入境，就得付我回程機票的錢。我有權利進入奈及利亞，你只是在浪費我的時間。」

海關人員更訝異了，他現在一定在想：「這傢伙是誰？」

「你要住哪裡？」他終於認真問我話了。

我根本不知道。我沒有訂旅館，只知道我那個新客戶開店的地址，但是他不知道我要來。

我說了一個我從排在前面的人那裡聽到的旅館名稱。那位海關人員大概是看我不好惹，不僅讓我入境，蓋章時還面帶笑容。

我決定要繼續裝著這副不好惹的樣子。

機場巴士一輛輛都是來接客人去旅館，我盯住其中一名司機。我當然不在他的名單上，可是我不但沒有央求他讓我上車，反而假裝是他的單子上漏掉我的名字。

「我怎麼會沒有在你的名單上？我跟你們旅館訂了一個房間，櫃檯說有人會來機場接我，怎麼會弄成這樣？真的很氣人！」

司機聳聳肩，笑著讓我上了他的車。我猜他大概知道我在吹牛，但是看到我擺出這種態度，他大概不想招惹我。

那間旅館在拉哥斯的主城區上，又髒又亂，根本不值一晚一百五十美元；今日的拉哥斯可是改頭換面，維多利亞島上有許多漂亮的旅館。時間已經很晚了，天色很黑，街上很多兜售的小販，要幫我換錢、帶我去酒吧，或是要賣我手錶。

我知道要去哪裡找我的客戶，隔天早上為了省車錢，我在櫃檯等到有人要往同一個地方去的時候，問他可不可以一起搭計程車。

外面又熱又悶，接著馬上就下起雨來。大雨傾盆而下，像是雨季來臨；雨水淹過路面，有些地方雨水甚至把路面都沖走了，我們跟坐船沒什麼兩樣。交通堵塞得一塌糊塗，車子（或是船身）動彈不得，印度雨季的時候都沒有這麼誇張。

整整兩個小時，我們只前進了一英哩。

相關書摘 ▶非洲興起最大的誤解：真正的商機在於顧客，而非資源

書籍介紹

本文摘錄自《下一個全球經濟引擎：非洲，從黑暗大陸到草原矽谷》，商周出版

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作者：艾希什・塔卡爾（Ashish J. Thakkar）

譯者：徐永宜

馬雲說：「非洲會成為下一個全球經濟引擎。」

中國之龍和印度之虎都已退潮，非洲之獅即將發威！

非洲是全球經濟成長速度飛快的大洲之一，過去十年的GDP平均成長率高達5.5%。臉書、Google、優衣庫、騰訊等跨國企業，都在非洲布局創投或直接建廠。非洲的消費實力已經崛起，人口紅利即將兌現，它是商業投資的必爭之地！

本書作者艾希什・塔卡爾為非洲成功創業家，他打造出跨國公司馬拉集團。透過描繪自身的經商背景與家族歷史，讓讀者看到區區十年之間，非洲的轉變有多大。在書中，非洲不再是一個迫切需要人道援助的區域，而是正在轉型、發展快速的商機寶地。年輕世代創意十足，從設計App到打造竹子做的腳踏車；藝術家、製片、建築師炙手可熱，全新的自由與商機待人撿拾；流離海外、受過高等教育的子民大舉回國，在商界與政界嶄露頭角。每個人的口中都傳誦著相似的故事：比起先進國家，21世紀的非洲擁有更多機會。

本書是一本揭開當代非洲真面貌的書籍，從東非的烏干達、西非蓬勃發展的民主新國家，到人稱「草原矽谷」肯亞與盧安達，作者為我們呈現出一幅西方人士鮮少得知的景象，深入剖析非洲的發展與商機，栩栩如生地描述了非洲的能量、活力與驚人的潛力，以及非洲有何本錢成為未來帶動全球經濟的動力引擎。

Photo Credit:商周出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航