社會在走禮貌要有，與人意見相左時「委婉表達不同意」的社交英文

社會在走,禮貌要有。無論是在校園、家庭或職場,人與人之間交流難免會碰到意見相左的時候,這時候要如何委婉表達自己的意見,而又不會破壞關係呢?今天專欄教學就要跟大家分享幾種「委婉表達不同意」的社交英文說法!

社交英文之「直截了當版」

I beg to differ. 恕我不能同意。

其中beg是「請(原諒)、請(允許)」,I beg to differ字面上是「請原諒我持不同意見」,可以用來先打預防針,接下來再提出你真正的想法。

A: I think we should get a new car.(我覺得我們應該買一輛新車。)

B: I beg to differ. The one we have now works fine.(恕我不同意。我們現在開的這輛很好呀。)

Sorry, but I have to disagree with you there. 不好意思,但我在這和你的意見相左。

以sorry開頭也能顯得更有禮貌,還能為接下來的意見發表鋪路。

A: Britney Spears’s concert last night was awesome!(小甜甜布蘭妮昨晚的演唱會太讚了!)

B: Sorry, but I have to disagree with you there. She was lip-syncing all night long!(不好意思,但我在這和你的意見相左。她整晚都在對嘴耶!)

社交英文之「先斬後奏版」

I see your point, but… 我懂你的意思,但是...

開頭先肯定對方的說法,接著再表達自己的意見,這樣也是種比較尊重對方的方式喔。

A: We should adopt a new system to solve the problem.(我們應該採用新的系統來解決問題。)

B: I see your point, but the cost is not worth it.(我懂你的意思,但那不值得我們投入成本。)

You’ve made some good points, but I’ll have to disagree. 你的論點很有道理,但我還是不認同。

這種說法也是先肯定對方的意見,再表示不同意。

A: We are going to go over our grocery budget for June. I think we should cut out your beer allowance.(我們六月家用預算要超支了。我覺得我們最好扣掉你啤酒的額度。)

B: You’ve made some good points, but I’ll have to disagree.(你的論點很有道理,但我不認同。)

社交英文之「拐彎抹角版」

Look at it this way… 這樣來看...

這種說法沒有直接推翻對方的想法,而是引導對方往你的方向思考,也是不錯的選擇喔!

I understand why you want to take a rest first. But look at it this way: If we start early, we can finish early, too.

(我了解為什麼你想要先休息一下。但這樣看好了,如果我們早點開始,我們就能早點結束。)

That’s one way to think about it… However… 那是一種解讀方式。但是...

這種說法沒有否認對方的意見,表示大家有不同想法是很正常的,但接著用however話鋒一轉,再提出自己心中的想法。這種句型在辯論中特別實用喔!

A: Stability is key to growth. We shouldn’t take the risk.(穩定是成長的關鍵。我們不應該冒那風險。)

B: That's one way to think about it. However, I believe that sometimes we have to do something different.(那是一種解讀方式。但是,我認為有時候我們還是要嘗試不同的方式。)

本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航