capiche、deja vu，這些英文外來字是從哪裡傳進來的？

前陣子發生聯航對乘客動粗事件不僅震驚全球，也讓聯合航空對自己做了負面行銷。正當大家灌爆讓人痛心影片底下的留言時，知名脫口秀主持人Jimmy Kimmel選擇用幽默的惡搞影片大大打臉聯合航空。

其中影片中的女生面帶微笑所說的「Capiche?」其實是個很有趣的字，它來自義大利文，原意是指「理解」，不過在美國俚語中這個字很常被用在一個指令或警告後面，有點威脅恫嚇地問「你懂了嗎？」那其實英文當中除了這個字以外還有許多外來字喔，你能猜到以下的字是從哪裡傳進來的嗎？

capiche 瞭嗎？

如同前面所說，這個字可以用在說話時帶有威脅地問，就像英文的Do you understand?（你懂了嗎？）或是Do I make myself clear? （我講得夠清楚了嗎？）再舉個例子：

You do what I tell you, capiche?（你照著我跟你說的去做，懂嗎？）

solo 獨奏、獨唱、單獨表演

Solo這個字其實在義大利文中是表示「僅僅、單獨」的意思，像是英文的 only，就像獨奏、獨唱的時候就是只有一個人在舞台上一樣喔。例如：

I’m so nervous about my solo tomorrow!（我對於我明天的獨奏感到好緊張！）

deja vu 似曾相識的感覺

由法文而來，字面上的意思是「已經看過」，像有些時候看到某些場景會讓你覺得有體會過、似曾相識，這時候就可以用這個字。例如：

Wait a minute. I feel like we’ve had this conversation before. Is this deja vu?（等一下。我覺得我們以前有這樣討論過。這是似曾相似的感覺嗎？）

cliche 陳腔濫調

這個字來自於法文的cliché，可以指打印的「模板」，那一再重複再製的東西就像早已陳腐、了無新意的事物，因此你可以像這樣用：

This might sound really cliche, but you’re my best friend.（這可能聽起來很陳腔濫調，但你是我最好的朋友。）

tsunami 海嘯

Tsu是日文的「港口」，nami是指「海浪」，因此tsunami就是「海嘯」的意思。例如：

Did you hear the news? Japan was just hit with a huge tsunami.（你知道那個新聞嗎？日本剛剛遭到很大的海嘯襲擊。）

karate 空手道

同樣地，這個字來自於日文，指的是不使用武器，完全赤手空拳搏鬥的一種武術。例如：

I’ve been taking karate classes lately. It’s fun!（我最近都在上空手道課。非常好玩！）

feng shui 風水

有沒有覺得這個字念起來就是中文「風水」的音呢？沒錯，這個字就是由中文而來，指的就是周遭環境或是家中擺設對一個人的影響喔！例句：

Our new house is being designed using feng shui principles.（我們新的房子用風水原則來設計。）

typhoon 颱風

這個字同樣來自於中文喔，也是從中文這樣音譯過去的，不過要注意的是typhoon其實也等於hurricane、cyclone，都是指熱帶性低氣壓，只是不同地區有不同稱呼而已喔！例句：

I heard there’s a typhoon coming. You’d better not leave the house.（我聽說有一個颱風要來。你最好不要離開家。）

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本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航