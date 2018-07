capiche、deja vu，這些英文外來字是從哪裡傳進來的？

前陣子發生聯航對乘客動粗事件不僅震驚全球,也讓聯合航空對自己做了負面行銷。正當大家灌爆讓人痛心影片底下的留言時,知名脫口秀主持人Jimmy Kimmel選擇用幽默的惡搞影片大大打臉聯合航空。

其中影片中的女生面帶微笑所說的「Capiche?」其實是個很有趣的字,它來自義大利文,原意是指「理解」,不過在美國俚語中這個字很常被用在一個指令或警告後面,有點威脅恫嚇地問「你懂了嗎?」那其實英文當中除了這個字以外還有許多外來字喔,你能猜到以下的字是從哪裡傳進來的嗎?

capiche 瞭嗎?

如同前面所說,這個字可以用在說話時帶有威脅地問,就像英文的Do you understand?(你懂了嗎?)或是Do I make myself clear? (我講得夠清楚了嗎?)再舉個例子:

You do what I tell you, capiche?(你照著我跟你說的去做,懂嗎?)

solo 獨奏、獨唱、單獨表演

Solo這個字其實在義大利文中是表示「僅僅、單獨」的意思,像是英文的 only,就像獨奏、獨唱的時候就是只有一個人在舞台上一樣喔。例如:

I’m so nervous about my solo tomorrow!(我對於我明天的獨奏感到好緊張!)

deja vu 似曾相識的感覺

由法文而來,字面上的意思是「已經看過」,像有些時候看到某些場景會讓你覺得有體會過、似曾相識,這時候就可以用這個字。例如:

Wait a minute. I feel like we’ve had this conversation before. Is this deja vu?(等一下。我覺得我們以前有這樣討論過。這是似曾相似的感覺嗎?)

cliche 陳腔濫調

這個字來自於法文的cliché,可以指打印的「模板」,那一再重複再製的東西就像早已陳腐、了無新意的事物,因此你可以像這樣用:

This might sound really cliche, but you’re my best friend.(這可能聽起來很陳腔濫調,但你是我最好的朋友。)

tsunami 海嘯

Tsu是日文的「港口」,nami是指「海浪」,因此tsunami就是「海嘯」的意思。例如:

Did you hear the news? Japan was just hit with a huge tsunami.(你知道那個新聞嗎?日本剛剛遭到很大的海嘯襲擊。)

karate 空手道

同樣地,這個字來自於日文,指的是不使用武器,完全赤手空拳搏鬥的一種武術。例如:

I’ve been taking karate classes lately. It’s fun!(我最近都在上空手道課。非常好玩!)

feng shui 風水

有沒有覺得這個字念起來就是中文「風水」的音呢?沒錯,這個字就是由中文而來,指的就是周遭環境或是家中擺設對一個人的影響喔!例句:

Our new house is being designed using feng shui principles.(我們新的房子用風水原則來設計。)

typhoon 颱風

這個字同樣來自於中文喔,也是從中文這樣音譯過去的,不過要注意的是typhoon其實也等於hurricane、cyclone,都是指熱帶性低氣壓,只是不同地區有不同稱呼而已喔!例句:

I heard there’s a typhoon coming. You’d better not leave the house.(我聽說有一個颱風要來。你最好不要離開家。)

