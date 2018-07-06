東京地鐵毒氣殺人案首謀、奧姆真理教教主事隔23年死刑處決

（中央社）

日本放送協會（NHK）快報報導，1995年指使信徒發動東京地鐵沙林毒氣事件的奧姆真理教前教主、63歲死囚麻原彰晃（本名松本智津夫）今天伏法。

包括1989年律師坂本一家遭滅門案、1994年松本沙林事件、1995年東京地鐵沙林毒氣事件，共造成29人死亡、6500人受害，麻原及信徒等13人被判死刑定讞。這13名死囚當中，麻原是第一個伏法。

日本媒體報導，1995年在東京地鐵發動致命沙林毒氣攻擊的奧姆真理教教主麻原彰晃，今天連同6名成員遭當局處決，他是第一位上絞刑架者。日本法務省未立即證實相關消息。

麻原彰晃與12名奧姆真理教成員因為發動這起造成13人死亡、數千人受傷的攻擊事件，2004年遭判處死刑。這起毒氣攻擊事件不但震驚全球，還引發日本當局展開大規模鎮壓行動。

麻原彰晃等人在1995年3月20日尖峰時段發動毒氣攻擊，癱瘓東京，當時受傷民眾步履蹣跚地走出地下道，他們的雙眼因受刺激而流淚不止、呼吸困難，也有人突然昏厥，口吐白沫，鮮血自鼻孔流出，這個繁忙的都市頓時宛如戰區。

原名松本智津夫的麻原彰晃，於1955年出生在日本本島西南方的九州。他於80年代改名，當時奧姆真理教正在擴張勢力。

麻原彰晃患有先天性白內障，外界視他為具有超凡魅力的演說家。麻原彰晃以神秘主義自我包裝，藉此吸引新血加入他於80年代創立的末日邪教。

奧姆真理教後已更名為Aleph，2000年正式宣布與麻原彰晃切斷關係。專家表示，麻原彰晃仍相當具影響力，若干教徒仍於冥想時擺放他的照片，並播放他的講話錄音。

日本放送協會（NHK）報導，今天被執行死刑的除了63歲的麻原彰晃外，還有48歲的井上嘉浩、68歲的早川紀代秀、55歲的中川智正、58歲的遠藤誠一、53歲的土谷正實、54歲的新實智光等6人。

《眾新聞》報導，日本《朝日新聞》上月報導，這13名死囚被捕後，曾送到東京拘留所拘禁，當局對他們的處置極為小心，隔絕13人之間的接觸，因為一旦接觸，恐防會再出事端。之後為防出紕漏，再把死囚分送全國五個高度設防拘留所囚禁，地點分別在大阪、名古屋、福岡、廣島、仙台。至今年3月，麻原彰晃等被移送回東京拘留所拘禁，當時已有消息指出，可能很快執行死刑。

《轉角國際》報導，在1996年審判開始後，一審中的麻原彰晃精神狀況就出現異常，審訊過程中時常語不成句，對於案情或者個人想法也都交代不清，甚至在親族探監時還屢屢出現怪異的變態行為。

2004年，麻原彰晃等人一審被判處死刑，雖然律師提出抗告，指麻原的身心狀況已不具備受審的條件，但法院卻不斷駁回律師團的上訴請求，在一次控訴審都沒開的狀況下，維持死刑判決。

舉世震驚的「東京沙林毒氣事件」

《中國時報》報導，1995年3月20日，有多名教徒上午分別在東京地下鐵的丸之內線、千代田線和日比谷線的5班列車上，同時散布化學武器之一的沙林毒氣（Sarin），造成13人死亡，超過6,300人輕重傷。沙林是一種二戰由德國人發明的化學武器，屬於無色無味的神經毒劑，能透過人體的皮膚、眼睛、呼吸道和口鼻接觸。

攻擊過後，大批傷患被送往週邊醫院救治，不幸中的大幸是，由於奧姆真理教並沒有將沙林毒氣純化的設備，再加上部份攻擊列車上毒氣洩漏不多，多數乘客並未留下後遺症。

隨後日本當局對奧姆真理教進行強制搜查，並逮捕麻原彰晃及其他相關成員。

沙林毒氣事件的隔年，日本知名作家村上春樹進行了一整年的採訪編輯工作，並寫成小說《地下鐵事件》，後來另外還出版了《約束的場所》，村上春樹也訪問了奧姆真理教徒。

麻原晃彰教主和他的奧姆真理教

《風傳媒》報導，麻原彰晃1955年3月2日生於九州的熊本縣。自稱是埃及法老與中國明太祖朱元璋轉世，並得到釋迦牟尼佛真傳。麻原彰晃患有先天性白內障，一眼完全失明，另一眼視力極差，曾學過針灸，1978年結婚並在千葉縣船橋市開辦針灸院，1980年，麻原彰晃加入新興宗教「阿含宗」。

大事紀 1984/02 ►麻原彰晃(本名為松本智津夫)設立奧姆真理教的前身—瑜珈道場「奧姆神仙會」。 1984/07

►神仙會改稱「奧姆真理教」，麻原彰晃以教主自居，藉由展示「空中漂浮」等超能力吸引信眾，並在80年代末信徒人數大增，一度達到上萬人規模。 1989/08 ►「奧姆真理教」於東京都獲得宗教法人認證，開始在日本全國各地設置道場。在紐約、俄羅斯、斯里蘭卡等也設置支部，開始在大學舉行演講並發行出版物，對年輕人展開傳教。 1989 ►奧姆真理教的行為開始暴力激進化，麻原等人發起「日本香巴拉化計劃」，意圖以恐怖攻擊顛覆日本的社會秩序，進而打造以麻原信仰為中心的「理想國」。 1989/11 ►麻原彰晃6名信徒闖入批判奧姆真理教的律師坂本堤家中，殺害一家三口，包括一名幼子。 1990/02 ►日本眾議院選舉，麻原彰晃與24名信徒以「真理黨」名義參選，但全數落選；麻原彰晃當時宣稱「合法挽救人類的計劃已經落空」。 1992 ►麻原彰晃帶領40名成員赴非洲薩伊（Zaire，今剛果民主共和國），企圖獲取伊波拉病毒（Ebola virus）作為大屠殺的工具，但並未得逞。 1994/02 ►麻原彰晃率教內幹部訪問中國，前往明孝陵（朱元璋陵墓）參拜，並聲稱「1997年，我將成為日本之王；到2003年，世界大部分地區都將納入奧姆真理教的勢力範圍，仇視真理的人必須儘早殺掉。」。 1994/06/27 ►麻原彰晃及其信徒在日本長野縣松本市發動「松本沙林毒氣事件」，在松本市北深志的住宅區內散布沙林毒氣，造成8人死亡，660人受傷。 1995/03/20 ►東京地鐵沙林毒氣事件爆發，造成13人死亡，超過6000人輕重傷。 1995/10 ►麻原彰晃坦承策畫東京地鐵沙林攻擊；東京地方法院下令解散奧姆真理教。 2004/02 ►東京地方法院判麻原彰晃死刑，認定他犯下包括1995年東京地鐵毒氣案在內多起攻擊，所策劃罪行共加害27條人命。 2006/09 ►日本最高法院駁回被告律師所提的特別上訴，麻原彰晃死刑定讞。 2011/11 ►日本最高法院駁回東京地鐵毒氣案相關被告上訴，連同麻原彰晃在內，全案13名奧姆真理教徒判死刑。

（資料來源：風傳媒、中央社、維基百科）

《走進日本》報導，除了兩次沙林毒氣事件和將批判奧姆真理教的坂本堤律師一家滅門案之外，奧姆真理教還犯下了大量罪案；僅命案就有10起，其他如殺人未遂、私製槍支和違禁藥物、建造量產沙林毒氣的大型設備、製造爆炸物等，此外還有詐騙、搶劫等等。

很多重大事件，都是教主直接向實行犯發出的指示。奧姆真理教在一般教義上禁止殺生，即便是高級幹部，作為信徒也是不能隨意殺人的。只有由已經參悟真理的「尊師」、即教主麻原彰晃（原名松本智津夫）作出判斷，殺人才被認可，這時的殺人被定位為「拯救」。事件參與者在法庭上的證言證實了這一點。

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核稿編輯：楊之瑜