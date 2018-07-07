打壓與消費世越號船難的南韓保守派

文：楊虔豪（定居首爾的駐韓獨立記者，《韓半島新聞平台》創辦人，長年採訪與評論南北韓時事，希望注入具有台灣觀點和現場觀察的韓半島新聞）

上回專欄提到，包括自由韓國黨與正未來黨等南韓保守派，在本次地方選舉慘敗，如今面臨重大危機，處於高層幹部與重組的過渡階段。內外檢討聲浪非常多，有個問題我特別想提出來談，就是保守派在選舉前後，不斷在打壓與消費世越號船難，近來又有新證據顯示，保守政權時期監控家屬的荒唐作為。

2014年，世越號船難發生後，家屬要求制定特別法，並要求當局徹底釐清船難真相，卻遭朴槿惠政權與執政的新世界黨（自由韓國黨前身）封殺，指責家屬的要求是在「竊取稅金」，而且背後有特定政治勢力在煽動。

經過四年，世越號已打撈上岸，事故原因與政府救援不力的問題卻還未釐清。過去，保守派不斷阻擋對船難中，政府責任的相關調查，疑惑至今仍停留在前總統朴槿惠在船難發生後的七小時「行蹤成謎」，而且連青瓦台應對紀錄報告時間，後來都經檢調確認經過竄改，世越號疑點的釐清，陷入膠著。

家屬與市民團體在首爾光化門廣場架起了巨型黃絲帶裝置，設置了「世越號廣場」，除了置放罹難者與失蹤者家屬的照片，供各界焚香弔念，還有連署工作站，開放市民前往簽名，希望持續喚起社會對船難問題的重視，該地已成為首爾市新的象徵地標，就連海外觀光客經過，也會佇足，認識世越號問題所在。

只是，相關疑雲都還沒能解決，家屬至今都還活在陰霾中，保守派政治人物，卻持續發表可能讓家屬受到二度傷害的言論。

「世越號（家屬團體）在光化門廣場前架設帳篷，已經在那4年了，這樣對嗎？在光化門這樣做，對罹難者家屬健康也不好，他們應該停止，這樣對到底國家有何幫助呢？」競選期間，自由韓國黨首爾市長候選人金文洙說道。

金文洙甚至主張，在光化門廣場設置的世越號紀念場地，是有「部分政治勢力動機不純地在行動」。在競選活動開跑的第一天，他更公開表示：「像世越號一樣，把死亡弄作饗宴儀式的人們，應該要退場！像世越號一樣，把死亡弄成像觀光行程一樣的作為，應該要收拾掉！」

Photo Credit: Reuters/達志影像

而在多數罹難者的原居住地─京畿道安山市，市民團體縣政推動讓原本作為聯合焚香所、在今年撤守的花浪遊園地公園，另外設置一個集結罹難者靈位，提供日後追弔與記取船難教訓的「生命安全公園」，文在寅總統也於今年宣示將予以推動。

但在地方選舉競選期間，自由韓國黨與正未來黨的區域議員候選人競選布條上，卻都可見到如下的激烈標語。

「誓死反對在花浪遊園地興建納骨塔！」

「阻擋將讓安山市氣氛變糟的靈骨塔設置！」

自由韓國黨安山市議會黨團甚至舉行記者會，公開譴責市府單位片面設置靈骨塔的決定，主張「世越號事件後，消費萎縮，地方經濟已瀕臨枯死」、「市長決定設置公園，是在張揚世越號事故的後遺症，違背市民對活躍安山成為嶄新都市的期待，讓因經濟停滯而呻吟的安山，籠罩在挫折感中。」

反對者主張生命公園與靈骨塔設置，將取代整個花浪遊園地公園，這將讓地方陷入低迷氣氛，甚至讓周遭地區房價下跌。但實際上，目前當局規劃的生命公園與靈位設施，僅佔遊園地公園面積的1%。

選舉期間，設置紀念公園與否，成為安山市內的爭議問題，但選舉結果，安山市長由共同民主黨候選人勝出，安山市議會18席中，自由韓國黨僅取得6席，其餘皆由共同民主黨拿下。只是，選舉過後，保守派消費船難的言論，持續出現。

「我們不是已經像世越號一樣完全沉沒了嗎？嚴厲地自我反省應成為優先課題，要慢慢去思考才行。」地方選舉結果出爐後，自由韓國黨國會議員鄭振碩說道。他拿「世越號」來比喻自家選舉的慘敗。

「對那些傢伙而言，世越號慘案只是單純的沉沒事故，船裡荒唐死去的孩子們，什麼都不是…看著船內死戰的孩子們，我到現在都很心痛，而且持續抗爭；但對他們而言，什麼都沒看到，也無任何關心，所以那些傢伙就是應該消失掉的積弊殘黨。」船難中失去女兒的罹難者對策委員會委員長俞敬根說道。

2014年4月，一位意圖前往青瓦台抗議政府救難進度的世越號乘客親屬。Photo Credit：AP/達志影像

面對保守派連年來的阻撓、打壓，不斷抹黑世越號犧牲者，對事故究責予以迴避，還在選舉前後不斷消費船難的保守派言行，俞敬根的發言，表透出難以抑制的憤怒。只是，更荒唐的案情，又在近來被揭發。

南韓國防部在7月2日公開證實，發現保守政權時期，旗下負責情蒐與犯罪調查的國軍機務司令部，在世越號船難發生時與其後家屬抗爭期間，派遣便衣工作員前往監控一事。

船難發生後，家屬前往事發現場附近的珍島體育館，焦急等待救援進度，希望子女能早日救上岸。這時，機務司令部的工作員，開始在現場紀錄家屬的行動，將家屬分類為「穩健派」和「強硬派」，並監控他們在網上與對媒體上的公開發言，向上級報告。

為監控船難家屬，由司令部還組成60人工作小組，甚至動員到罹難者主要就讀的檀園高中，隨時記錄生還者與校內人士的言行，同時慫恿與支援保守派團體展開反對罹難者家屬抗爭的示威，同時鼓動毀謗罹難者家屬的假新聞，在網上散布。

國防部為前朝時期的惡行，向罹難者家屬公開道歉。保守陣營對此，卻完全沉默，未表達任何立場。同一天，首爾市長敗選的金文洙的一席話，再度引發爭議。

由於文在寅總統一週來皆未公開行程，外部傳聞近來他因為工作過於繁忙而規劃修養與調整步調，但金文洙卻在臉書上說道：「比起朴槿惠的7小時，文總統未露面的時間，已經是她的24倍，一句話都沒有說的那些人（指過去批判朴消失7小時的媒體），消失到哪去了呢？」

無法以普世價值與人道關懷出發，對自己任內發生的船難迴避責任、如今又透過不斷消費船難，對世越號犧牲者及家屬帶來多度傷害，保守派卻渾然不知，自身言行看在眾人眼裡，指充滿政治算計與泯滅人性，這應該是衰退敗亡的最大原因。

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本文經思想坦克授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航