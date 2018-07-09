《不曾結束的一戰》書評：百年前遺留下的毒種至今仍在發芽

文：黃偉雯（曾任大馬台籍獨中校長、現職歷史文化作家、講師）

「美國最大的錯誤，是同意協約國在第一次世界大戰後實施剝奪德國的政策，這是20年後德國再次發動世界大戰的誘因之一。美國在國際事務中處於一個獨一無二的時刻，應當利用其食品供應和經濟力量幫助歐洲實現長期復蘇。一個繁榮的歐洲更容易忘卻過去的傷心記憶，重新合理地調整，而不是乘一時之興強行劃定的邊界。」 ——約翰．梅納德．凱恩斯《巴黎和會：第一次世界大戰》

1914-1918年的第一次世界大戰，改變了人口數量、造就了四個老牌帝國的瓦解：沙皇的俄帝國、伊斯蘭的鄂圖曼土耳其帝國、載浮載沉卻再也保不住哈布斯堡王朝招牌奧匈帝國，以及一路從神聖羅馬帝國蛻變成嶄新的德意志帝國，都逃不過這場戰爭最後的結局。說是結局，卻又何嘗不是另一個時代的逗點而已？

20世紀的歷史，從地中海到大西洋，那場結束的一次大戰，也許只是隨著戰馬的奔馳而暫時告終（註：騎兵與戰馬最後一次大放異彩是在一戰的後期，之後漸漸地都被坦克及戰機取代）。因為《凡爾賽條約》種下的復仇種子，讓戰爭必須要透過另一場戰爭來解決問題，於是二戰當然可以說是一戰續集。

自從蘇聯——第一個以社會主義為理念的國家——於一戰期間建國之後，上個世紀的氛圍不時籠罩在「會不會有第三次大戰」的討論之下，而這場赤色與藍色的對峙直到世紀末，隨著柏林圍牆的倒塌與蘇聯解體才暫時畫下句點。但戰爭結束了嗎？答案是否定。一戰直到今天都不曾結束。

1914-1918年的第一次世界大戰是嚴重分化伊斯蘭教與猶太教的分界點。在戰前耶路撒冷一帶的巴勒斯坦是屬於鄂圖曼帝國的領土，後來鄂圖曼帝國加入與奧匈帝國及德國為主的「同盟國」陣營，與英法俄的「協約國」形成對峙。戰爭期間英法俄於1916年俄國聖彼得堡秘密簽訂的「賽克斯–皮科協定」（Sykes-Picot Agreement）商討如何瓜分鄂圖曼土耳其帝國：美索不達米亞和巴勒斯坦歸英國、敘利亞為法國勢力範圍。這項協定影響伊拉克、科威特、以色列等國家的建國，其帶來的震盪威力發酵至今。

前幾年的「伊斯蘭國」（ISIL/ISIS）企圖打破此協定，以奪回鄂圖曼土耳其帝國時期的領土為目標，計畫重新啟動廢除近百年的哈里發制度。目前的敘利亞內戰與以巴問題，其戰爭迸發出的血液仍不斷的繞著一戰心臟的源頭在流竄著。

本書作者羅伯．葛沃斯語重心長地用了八年的時間，將一戰之後在歐洲各處形成的混亂，以一句「一戰可說是歐洲秩序混亂的開端：極端主義出現、大型帝國瓦解、民族革命四起，讓歐洲人民落入比一戰更悲慘的暴力循環中，永無寧日。」企圖在一次大戰終戰百年之際，喚醒世人重視一戰後遺留下的毒種還有很多仍在發芽，更多的已經怒長到影響物種的本身及環境的和諧。我們必須透過書中給予的歷史背景知識，運用有效的歷史想像來省思：生存在終戰百年後時空的我們，該用怎麼樣正確的態度來看待百年來的人類社會變化。

也許有人會說這樣的歷史想像意義何在？在傳統的歷史學當中，歷史想像是一種史學方法，運用在破碎的歷史事件中，透過合理的想像去填補碎片與碎片間的裂縫與空白，進一步求取歷史真相，用以解釋「我」這個個體生存在現代空間的意義。這樣的思考正是現代人所缺乏的人文精神訓練。

基本上，如何思慮清晰地隨著架空歷史想像，反省自身接受過的歷史教育、史觀建構，以及對於生長土地與政權的理解，是我覺得本書可以帶給讀者的最大收穫。如同現今在網路充斥的許多聳動標題：「歷史課本不會教的事」或「你不曾想過的OOO」等，在閱讀本書的之前與之後，如果可以因此培養建構自身史觀的正確性，將思維從島民擴大成為歐亞板塊的範疇，這倒不失為一個很棒的能力培養。

相關書摘

書籍介紹

本文摘錄自《不曾結束的一戰：帝國滅亡與中東歐民族國家興起》，時報文化

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作者：羅伯・葛沃斯（Robert Gerwarth）

譯者：馮奕達

一戰過後，帶給歐洲的不是和平，

而是一連串悲慘的戰亂，

並宣告「歐洲內戰延長」的時代到來！

一戰可說是歐洲秩序混亂的開端：

極端主義出現、大型帝國瓦解、民族革命四起，

讓歐洲人民落入比一戰更悲慘的暴力循環中，永無寧日。

第一次世界大戰之初，大部分的歐洲人以為一戰僅是將原本巴爾幹地區與奧斯曼帝國的混亂情勢導正，迎向更穩定的局面，可讓人民回歸和平無爭的生活，沒想到戰事不僅讓全歐洲淪陷戰場，還持續了四年之久，而1917年以降，戰爭本質轉變，以消滅異己為目標，視暴力為唯一手段，也為往後的歐洲革命戰亂埋下伏筆。

因此，一戰的終結並未帶來和平，對戰敗國的人民而言，反倒陷入更殘暴、更恐怖的戰亂之中。從戰敗國所處的東歐、中歐到東南歐連接形成「弧形暴力地帶」，在這些國家及地區，因大帝國的瓦解而分裂成小型民族國家，當中極端主義崛起、內戰頻傳、民族革命四起，甚至發生跨國武裝衝突，導致歐洲內戰延長。進而醞釀未來二戰發生的種子。

這是一部還原戰敗國人民再度身陷戰火的悲慘故事。作者葛沃斯將焦點放在戰敗帝國，他蒐集這段時期各種資料、文獻，重現史實，試圖完整探討當時歐洲各戰敗國的狀況：各國是如何結束一戰，又是如何開啟戰後的內戰與革命。若能釐清1917年至1923年間的戰亂真相，就能了解歐洲20世紀的暴力循環的運作，以及第二次世界大戰開戰原由的背後祕辛。

Photo Credit:時報文化

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