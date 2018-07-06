毒害間諜的超強神經毒劑「諾維喬克」這次害到平民，再次引發英俄緊張

（中央社）俄國前雙面諜斯克里帕爾和女兒3月遭神經毒劑諾維喬克毒害，現又傳出兩名英國公民因同樣毒劑導致命危，英國藉此呼籲俄國提供斯克里帕爾父女遭毒害案的詳細資料。



中毒的44歲女性和45歲男性6月30日被人發現在埃姆斯伯里鎮（Amesbury）一處民宅不省人事後送醫，情況危急；事發地靠近俄羅斯前雙面諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）和女兒尤莉雅（Yulia Skripal）3月遭毒害地點。

英國內政部負責國家安全的國務大臣華勒斯（Ben Wallace）說：「俄羅斯可以把『錯誤』更正過來。他們可以告訴我們發生什麼事、他們做了什麼，填補一些我們正努力追求的重要缺口。我正在等待來自俄羅斯的電話。」

俄羅斯新聞社（RIA）引述俄羅斯國會下議院國防委員會主席夏曼諾夫（Vladimir Shamanov）的話報導，英國應該尋求俄羅斯專家協助調查毒害案。



目前還不清楚這兩人如何接觸到毒物。兩人的背景與間諜活動或前蘇聯沒有任何關聯。華勒斯說：「實際可行的假設將是，這些人是前一起攻擊案的後續受害者，或是其他原因而受害，但他們不是直接鎖定的目標。」



斯克里帕爾父女在索爾茲伯里（Salisbury）遭到毒害，這次傳出毒害案的埃姆斯伯里鎮，位於索爾茲伯里北方11公里。斯克里帕爾和尤莉雅3月4日被人發現，在索爾茲伯里一處長椅上失去意識。斯克里帕爾先前是俄羅斯軍事情報單位上校，他出賣了數十名俄國幹員，洩露給英國對外情報機構軍情六處（MI6）。



英格蘭西南部發生第2起神經毒劑諾維喬克（Novichok）毒害案，引發民眾擔憂，他們擔心斯克里帕爾父女遭毒害後，當地大規模清理工作並未完全清除區域內所有有毒物質。



兩名英國公民身陷難以解釋的中毒事件，且沒有立即證據顯示這兩人與俄羅斯有明顯聯繫，引發索爾茲伯里地區公共衛生疑慮。斯克里帕爾在索爾茲伯里被發現遭諾維喬克毒害後，此一地區曾進行大規模消毒工作。

《聯合新聞網》報導，英國當局在斯克里帕爾父女中毒後，花了四個月全面消毒，現在卻又有人中毒，有人猜測，是因為這兩人接觸到暗殺者留下的毒物。獨立化武專家古斯雷說：「假設殺手把毒劑抹在史柯里帕家的門把上好了，殺手的外衣和手套一定沾了毒，又不能被人發現，勢必要藏好。」

華勒斯說，「比較說得通的假設是」，這次中毒的司特吉絲（Dawn Sturgess）和羅利（Charlie Rowley）接觸到毒劑的地方，在當局消毒範圍之外，「我們的公民不論是被鎖定或意外遭受攻擊，政府都完全不能接受，我們的街道、公園、城鎮也絕對不是亂丟毒物的地方」。

英國每日郵報報導，司特吉絲有毒癮，還會撿路邊的菸頭來抽，調查人員懷疑她可能不慎撿了被毒劑汙染的菸頭或注射器來用，因此中毒。6月30上午，司特吉絲先昏迷，急救人員10點15分獲報前往埃姆斯伯里的民宅搶救。5小時後，羅利也在同一處不省人事。

一開始，警方以為司特吉絲和羅利可能吸食毒品過量，但因為他們出現可疑症狀，安全官員採樣送到全球知名軍事研究中心波頓唐實驗室。化驗結果證實，蘇聯軍方在冷戰時期研發出來的諾維喬克是罪魁禍首。但這兩人「沒有任何背景」顯示他們會遭鎖定攻擊。

他們被送往索爾茲伯里地區醫院，斯克里帕爾父女也在那裡接受治療，現已康復。兩組中毒者住處相距僅十幾公里。

警方已封鎖包括索爾茲伯里一個公園、一處房舍，以及埃姆斯伯里一家藥房、一所浸信教會社區中心在內的至少五個不同區域。不過衛生首長強調，對公眾而言，風險很低。

莫斯科震怒否認涉案指控

《中央社》報導，莫斯科今（6）日表示，對此中毒案並不知情；倫敦認為，這對情侶和斯克里帕爾父女中的是同一種毒劑；加上華勒斯（Ben Wallace）稍早呼籲俄國提供毒劑的相關情報，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「我們並沒有毒害案使用何種物質和如何施用的情報。」。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）在記者會上表示：「我國敦促英國執法機構，不要捲入倫敦某些勢力早已展開的齷齪政治遊戲，而是最終和俄羅斯執法機關合作調查（毒害案）。」

倫敦指控，毒害斯克里帕爾父女的幕後元兇就是莫斯科。不過克里姆林宮震怒否認涉案指控。克里姆林宮表示，很久已前就向英國表達願協助調查斯克里帕爾父女在索爾茲伯里中毒案，但遭倫敦斷然拒絕。



莫斯科否認涉及斯克里帕爾父女毒害案，並聲稱，指控俄羅斯涉案是精心籌畫陰謀的一部分，目的是要破壞俄羅斯的聲望和世界盃足球賽的主辦權。克里姆林宮今天再次表示，俄羅斯很早已前就準備協助英國查出斯克里帕爾父女遭遇的真相，但倫敦回絕莫斯科的好意。



培斯科夫表示，他並不知道有任何英國官員向俄羅斯提出協助調查最新毒害案的要求。

「諾維喬克」是什麼？

《自由時報》報導，「諾維喬克」為俄文「新來者」之意，最早由蘇聯於1970至80年代研製成功，代號「Foliant計畫」，據信致命程度乃一般神經毒劑的五到十倍，且莫斯科迄今仍未向「禁止化學武器組織」（ＯＰＣＷ）通報其存在和製造成分。據信俄羅斯擁有數千公噸可做為武器的諾維喬克變體及其前驅物。

90年代，化學學者米爾札亞諾夫（Vil Mirzayanov）向俄國媒體揭露諾維喬克的存在，之後他叛逃美國，在其著作中公開它的化學式。其中一種叫做「諾維喬克-A-230」的變體，據說其毒性為ＶＸ神經毒劑的五到八倍。

美國化武專家史密森（Amy Smithson）指出，諾維喬克屬第四代毒氣，由農用化學品製成。英國瑞丁大學藥理學專家史蒂芬斯（Gary Stephens）表示，它會造成心跳變慢、呼吸道阻塞，進而窒息死亡，比ＶＸ和沙林更危險、更先進且更難察覺。他認為，由於相關成分未被列入國際禁用的清單，才讓這些化學物能被研製生產。米爾札亞諾夫提到，中毒後，會出現瞳孔縮小、抽搐、呼吸中止和嘔吐，並導致死亡。

諾維喬克能以液體及固體形式存在，代表它能化做超細微的粉末傳播。其部分變體的毒發速度很快（卅秒至兩分鐘），主要透過吸入，也可經由皮膚吸收，粉末形式可能毒發較慢。米爾札亞諾夫指稱，阿托品（atropine）有助中止其作用，但並非解藥。暴露在諾維喬克下的衣物必須脫掉、皮膚應用肥皂和水清洗，亦需沖洗眼睛，並給予氧氣。



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核稿編輯：楊之瑜