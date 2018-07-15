《民主是最好的制度嗎？》：你有一票，有未成年孩子的母親則有兩票

文：《朝日新聞》「混沌的深淵」採訪組

你有一票，母親則有兩票【匈牙利】

「一人一票」乃選舉常識，然而，有一個國家意欲顛覆這個常識，這個國家就是位於歐洲正中央的匈牙利。

執政黨匈牙利公民聯盟於2011年3月提出一憲法修正案，欲加入憲法的條款內容為「給予正在哺育孩子的母親兩張選票」，也就是讓母親代替尚未持有選舉權的未成年孩子投票，並使法律認可其效力。不過，不論一位母親擁有幾位孩子，至多也只能獲得一票的額外票數。該修正案的目的究竟是什麼？

身兼匈牙利公民聯盟幹部及歐洲議會議員的賽耶爾．約瑟夫（五十歲）滔滔不絕地說道：「現行制度完全無法反應未成年國民的意見。」賽耶爾身為奧班．維克多總理的盟友，在統整憲法修正案的委員會中擔任領導者。他又說道：「近幾年的政治議題皆以年金及社會保障為主，現在變成只有高齡者的意見在國家裡流通。」

在採用「一人一票」選舉制度的國家中，若高齡者增加，政治人物便會傾向重視高齡者的意見，以現在受益者的立場為優先，並拖延那些會引發痛苦的重要改革政策。匈牙利公民聯盟認為若著重長遠將來，就必須讓年輕世代的聲音反映在政治上。

雖是預料中事，但國會的反彈非常強烈。在野黨「政治可以不一樣」（LMP）的席菲爾．安德蘭修議員（四十歲）說道：「雖然沒有政治人物代表未來世代發聲是事實，但是為了這樣就改變選舉的制度，實在太不合理。選民都是平等的！」其他意見則有「為什麼是讓母親代替投票」、「高齡者也有思考未來」、「讓未成年人自己去投票不就好了」等等；其中有人表示「生養許多小孩的羅姆人的發言會變強勢」，這類警戒少數民族的反彈聲音也出現了。

匈牙利公民聯盟藉由郵寄問卷詢問全體選民的意見，但是，民意的結論顯而易見。參與問卷調查者有四分之三表示反對，其中身為人母的國民所發表的嚴厲意見格外引人矚目。育有一男三女的伊爾迪歌．奈貝蘿修（三十五歲）說道：「新的制度既不公平，又容易激起世代對立。」

於是，奧班總理放棄「多給母親一票」的想法。

顛覆「一人一票」制度，果真是荒誕無稽的想法嗎？

專長領域為分析匈牙利社會的加爾．羅伯特博士說道：「未來世代尚無法投票，但現在政治人物所做的決定，極有可能成為未來世代的負擔。這就是民主政治最大的疑問。」

莫非現在的民主政治構造並不適用於考量未來的問題？選舉權從具身分限制的選舉進步至公民普選，並從僅限男性投票進步至男女皆能投票，從古至今，選舉權不斷地被擴大。若民主政治是自己的事自己決定，那麼，理應擁有投票資格者或許比現有制度所規範者要更多也說不定。

十六歲就能獲得選舉權！右翼政黨將觸手伸向不滿的年輕人【奧地利】

有一個國家將選舉權的年齡限制下修至十六歲。那個國家就是鄰近匈牙利的奧地利。莫非政黨已成功拉攏年輕選民？

距離維也納西邊約三十公里的街上有一間夜店，2012年3月24日的晚上十點半，自由黨的黨魁海因茨．斯特拉赫（四十二歲）以不打領帶的裝扮進入該夜店，約兩千名年輕人因他的出現而歡聲雷動。

自由黨為右翼政黨，該黨提出「奧地利人優先」，主張排除外國人、脫離歐元區等等。

斯特拉赫黨魁透過Facebook與十一萬餘人連繫，極受年輕人歡迎。當天他向年輕人說道：「我是你們的同伴。」他與參與者一一對話，到他終於上台發言，也僅說道：「今天不講政治的話題。感謝你們到場，好好玩吧！」之後他也持續傾聽年輕人的意見，直到五個小時後的半夜三點半才離開夜店。

當日參與夜店聚會的修堤方．菲利浦（二十一歲）說道：「斯特拉赫跟其他的政治人物完全不一樣。年輕人只要跟他接觸，就會對政治產生興趣。」他又說道：「右翼化？比起那些不知所云的政治家，斯特拉赫好太多了。」

除了夜店，斯特拉赫也造訪年輕人聚集的游泳池，他在那裡呼喊「為了讓你不會變紅……（意指不讓年輕人成為左派）」，接著發放防曬乳給年輕人。這些都是為了在2010年的維也納市議會選舉中獲勝。之後，自由黨的議席增加至兩倍，成為第二大黨。

自由黨的氣勢直至最近也尚未消退。2012年4月的民意調查資料顯示，下議院第一大黨的中間偏左政黨社會民主黨的支持率為29％，第二大黨的保守派人民黨（ÖVP）的支持率則僅有二十三％，相較之下，作為第三大黨的自由黨，其27％的支持率帶有取而代之的氣勢。

選舉權的年齡限制下修至十六歲後，康斯坦丁．藍古漢斯（十六歲）在十月的地區選舉投下自己的第一票。康斯坦丁在十四歲時便已加入自由黨，他說道：「自由黨的主張給予奧地利年輕人機會，讓我深感共鳴。」只要時近選舉，他就會向朋友尋求對自由黨的支持。他說道：「年輕人通常都跟父母、朋友投同一個政黨，所以很容易就能誘導他們的思想。」

2004年時，奧地利正式將選舉權的限制年齡下修至十六歲。人口高齡化加重年輕人未來的負擔，為了鼓勵年輕人參與政治，社民黨跟人民黨皆贊成修法，但是，自由黨卻獨攬年輕人的恩惠。

維也納大學的學生盧卡斯．卡巴達（二十歲）是社民黨員，他認為自由黨反覆藉由令人印象深刻的短句進行政權批判及排擠移民，那些舉動容易對年輕人造成影響，因此他對自由黨抱懷警戒。他說道：「對現在的生活感到不滿的年輕人都是斯特拉赫的『客戶』。」

儘管如此，社民黨及人民黨雙方皆未能對此提出對策。安格拉．盧卡（四十六歲）為社民黨的青年對策負責人暨下議院議員，本採訪組向她詢問青年對策的相關問題後，她僅回答：「我希望加強學校的政治教育。」

上議院議員貝緹娜．勞修（三十二歲）隸屬人民黨，她承認人民黨與青年之間的交流共鳴比不上自由黨。她說道：「政黨必須更貼近年輕人。選舉權的限制年齡下修至十六歲一事，正是政黨改變的契機。」但是，「為了讓年輕人願意跟我們談話，黨內準備了這些東西……」她一邊說，一邊從皮包裡取出選舉運動時黨內分發的青年對策輔助物品：撲克牌跟保險套。

小孩也有一票，自己的未來自己選【瑞士】

尼爾斯．謬格爾（十四歲）是一名身高一百八十公分又極度熱愛大提琴的國中生，他的課外活動十分稀奇，全瑞士僅有兩人從事這樣的活動。尼爾斯是個「小說客」。

他是非營利組織「Kinderlobby」的成員，該組織主張人生來就擁有選舉權。尼爾斯平時除了在首都伯恩的國中上學之外，還會造訪聯邦議會與「只在電視中看過」的議員見面。他說道：「雖然議員笑容滿面地回應我，但是他們不太認同我的想法。」

本採訪組問他為何要參與這種活動，他回答：「比方說，通常跟學校有關的事情，大人都會詢問學生的意見後再決定。我認為像年金、稅金這種跟小孩將來有關的事，也應該給小孩『一票』才對！」

瑞士與其他歐洲國家相同，除了一部分的州外，國民皆要十八歲以上才擁有選舉權。瑞士十八歲以下國民約占人口兩成，Kinderlobby主張「必須讓未成年國民加入政治」，便從1990年代開始活動至今。之所以如此，乃因Kinderlobby意識到隨著少子化愈漸嚴重，如今僅有高齡者的意見較容易被國家聽見，實屬不合理。

有些人針對此事批判「小孩沒有足夠的判斷能力」，而湯瑪斯．漢德欽理事則反駁：「成人中也有容易被操控的人，我認為選舉權不該是滿十八歲時才突然被賦予的權利。若打從出生就擁有選舉權，年幼時能讓父母先代理投票，如此理應能讓孩子養成政治判斷力。」

為求深入議論，Kinderlobby一年舉辦一次約五十人參與並共宿的「兒童會議」。休尼戴爾副校長任職於尼爾斯就讀的中學，他也說道：「學校向來被要求政治中立，因此難以實踐『政治教育』，而Kinderlobby的活動具有實踐政治教育的意義。」如副校長所言，校方逐漸能認同此活動的理念，而參與者則從全國各地聚集而來，中央政府及地方政府也對此提供補助金。

相關書摘 ►《民主是最好的制度嗎？》：用增稅壓抑物欲的「幸福之國」不丹

書籍介紹

本文摘錄自《民主是最好的制度嗎？》，暖暖書屋出版

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作者：《朝日新聞》「混沌的深淵」採訪組

譯者：郭書妤

日本《朝日新聞》

以約四十人的團隊，一年多的時間

走訪全球約三十的國家和地區

探討約四十個民主政治實踐案例

日本：市長否決補助移除蜂巢，因為會排擠預算！

法國：核能等同「一國自立」，不容民主討論？

匈牙利：為保護未成年國民，給母親兩張選票？

加拿大：沒住過也沒去過選區，卻仍然當選！

不丹：為節制民眾消費，大幅提高稅金以壓制物欲？

冰島：銀行破產，公民投票拒絕償還外國人的存款！

韓國：想贏選舉？先學會用臉書跟推特！

日本：連續十五回的村長選舉皆為無投票當選，這還是民主嗎？

美國：只要影響潛意識就能左右選票，神經行銷學主導你的選擇！

瑞典：將遺產稅、贈與稅及財富税全部廢除，才能維持國家競爭力？

日本：推行新政策卻於下台後被判決須賠償，還會有主張改革的政治家嗎？

匈牙利：降低稅率就能讓隱瞞實際所得不惜違法的人減少？

宏都拉斯：為吸引外國企業，打造一個不受司法權管轄的「新市鎮」？

本書特色

1. 援引之案例豐富有趣，又具有特殊性！

充滿話題性的全球案例，每個都是真實發生在全球各地的轟動事件。例如佔領華爾街運動。

2. 具備思考之互動性概念。

每一大章節都有一主要問題，例如「選舉結果就是民意嗎」，這些問題為撰文者特地設計給讀者思考的題目，甚至期望能成為讀者彼此聚集討論時所使用的主題教材，問題後的章節內容則能作為讀者思考的素材，提供更深入的相關論述；簡單而論，本書具備一定的思考互動性，能刺激讀者獨力思考，同時也提供讀者間相當多的討論空間。

3. 話題性與深刻的紀實感！

此書原新聞專欄「混沌的深淵」自連載開始便引起話題，探討主題深刻又貼近常見之國家議題與政經議題，尤其本書多選用國際近年著名事件，例如佔領華爾街運動，能使讀者感受到理解本書議題的重要性。

4. 輔助圖表、名詞註釋、結論彙整與問題誘導皆為學習利器。

喜愛政經書籍的讀者皆渴望從中獲得知識與資訊，閱讀政經書籍本身就是種學習行為，本書多配合議論主題提供圖表與註釋，能輔助讀者瞭解並吸收書中內容所提供之知識與資訊；每一大章節後的結論整理有助於讀者複習章節議題，又於結論最後提供下一問題之導引，使每個大議題間不出現斷層。

Photo Credit: 暖暖書屋出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九