二十年來最長連跌──華爾街銀行怎麼了？

發生什麼事？

近日的美國經濟增長與美國銀行股表現可謂冰火兩重天，一個奔著4％去，一個創下二十年來最長連跌。

儘管財報營收強勁、企業併購活動增加、利率上升、且所有銀行都通過了美聯儲第一輪壓力測試，但華爾街銀行們的股價卻止不住節節敗退。標普500金融指數已經連跌12天，創下二十年來最長連跌，較1月創下的後金融危機時期峰值下挫12％，市值縮水4,250億美元。

美國銀行板塊跌至去年12月以來新低，摩根史丹利和高盛股價創下9月以來新低，摩根大通股價近兩年來首次跌破200日均線。

Photo Credit：懶人經濟學

值得警惕的是，上一次高盛連續五個月收跌，短暫反彈後即觸大頂，隨後金融危機到來……

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為什麼會發生？

1、壓力測試

美聯儲將於美東時間6月28日16:30發布2018年壓力測試第二階段到最後階段──總和資本分析審查監管體系（CCAR）結果，儘管美國所有35家大銀行均通過了年度壓力測試的第一道關口，但在評估銀行業風險管理和提議的現金支出方面，過往的經驗表明美聯儲總能「驚嚇」市場一番。

今年高盛和摩根史丹利的抗壓資本水平，最接近資本要求的紅線，分列倒數第一和第二。上週（按：原文撰於6月29日），高盛和摩根史丹利發布聲明，警告市場不應過度解讀，並稱其配置資金的能力，要比壓力測試數字顯示得更強。

不過，分析師依然對其增支（Incremental costs）能力持懷疑態度。出於謹慎原因，市場選擇在壓力測試結果公佈前，先拋售銀行股。

2、收益率曲線走平

美國兩年期國債收益率與十年期國債收益率價差，在本週創下2007年8月以來最低。收益率曲線的平坦化，特別是長期債券收益率的相對弱勢，傳統上被視為經濟降溫的信號。不過也有投資者質疑該指標的信號意義。

迄今為止，大型銀行一直都沒有把利率上漲傳遞到定期儲蓄者頭上，一季度美國銀行給美國儲蓄帳戶支付的利率僅0.01％，該現像被稱作低儲蓄「betas」。

收益率曲線的平坦化會壓縮銀行業淨息差，即銀行借款和貸款利差。當前美國銀行業平均淨息差，從2015年創下記錄低點2.95％升至一季度的3.23％。

隨著短期利率的上漲，銀行業對客戶存款的競爭也在升溫，相比之下，小型銀行和在線銀行提供的利率更有競爭力，目前ableBanking能給儲戶的一年期存款支付2.5％的利率。

美債收益率曲線平坦化的原因是什麼？

1、避險情緒推動長債利率走低

全球貿易爭端驅動市場避險情緒，投資者從風險資產中撤離，集體湧向避險資產。十年期美債收益率週一跌至2.88％的低位，兩年期－十年期美債利差收窄至2007年8月的最低點；同時五年期－三十年期、七年期－十年期美債利差，也繼續收窄至年內低位。

與此同時，保險公司、養老基金、被動基金對於長債的需求不減，而過去幾年中，十年期美債和德國收益率的擴大，也使得海外投資者更加青睞美國國債。

2、美聯儲加息推升短債利率

相對於長債，短債收益率對於美聯儲的升息的行動更為敏感。

6月議息會議上，美聯儲如期宣布加息25個基點，並在聲明中刪除了「將密切關注通脹進展」的措辭，也刪除了「聯邦基金利率將在一段時間內低於長期水平」的措辭。

聯儲官員利率預期暗示，今年將合計加息四次。除了加息之外，美國本輪貨幣政策正常化還伴隨著縮表進程。由於美聯儲出售其資產負債表中長期債券，對中長期債券利率產生潛在壓力。

3、中短期票據供應增加

從債券供給角度，美國財政部近期集中發行了短期票據。

截至今年一季度，美國財政部共發售了4,880億美元的適銷債券用於融資，較1月預期超出了470億美元。這一數額創下2008年四季度金融危機頂峰時發債5,690億美元以來的新高，也是歷史上一季度官方融資額的最高紀錄，其中接近3,500億美元是期限在一年內的短期債券。

瑞信分析師Zoltan Pozsar認為，短期債券發行量的飆升阻礙了美聯儲控制短端利率的能力，也限制了其將實際聯邦基金利率控制在聯儲目標範圍內的能力。

4、海外企業資金回流美國

此前為了規避美國高昂的賦稅，蘋果、微軟、通用電氣等美國企業在海外留存了約2.6萬億美元利潤，這也是離岸美元的重要組成部分，但隨著川普稅改的通過，大量海外利潤回流美國，造成離岸美元荒。

對美元的提振是一方面，對美國債市的影響則是更大的一方面。

以蘋果為例，此前趴在蘋果帳上的現金中，大部分都投向國債和投資級的企業債，而隨著其將絕大多數海外現金從離岸轉向在岸用於股票回購和分紅，債市遭遇不小數額的拋售壓力。且美國企業對債券需求的下降，恐怕會進一步推高債券收益率，加大政府的融資成本。

收益率曲線平坦化是否值得擔憂？

美聯儲主席鮑威爾在任內首個3月FOMC記者會時表示，過去很多個經濟周期中，美債收益率曲線倒掛確實可以預測經濟衰退，但不再適用於當前經濟狀況。之前的場景通常是通脹不受控制地走高，迫使美聯儲加息，進而令經濟陷入衰退，「但不是我們現在所處的環境」。

在6月的美聯儲會議上，他再一次表達不擔心收益率曲線倒掛，聯儲官員談論這個話題的目標是找到合適的政策，以及修正對自然中性利率的理解，即不擔心趨平甚至倒掛暗示的經濟衰退風險。

不過按照華爾街「新債王」Gundlach的說法，不用管美債收益率曲線是否會倒掛，美聯儲加息本身疊加財政刺激政策，已經足以令美國經濟走上「自殺之旅」：「我們在擴大赤字規模，同時卻在加息。」

前美聯儲主席伯南克、印度央行行長也都警告稱，美國赤字和加息並行的風險不容小覷。伯南克甚至直言，這會讓美國經濟在2020年墜落懸崖。

本文經懶人經濟學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航