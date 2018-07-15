《民主是最好的制度嗎？》：用增稅壓抑物欲的「幸福之國」不丹

文：《朝日新聞》「混沌的深淵」採訪組

用稅壓抑物欲的「幸福之國」【不丹】

有一個國家藉由增稅壓制膨脹的欲望，導致國家陷入焦急掙扎的困境。那個國家就是以「幸福之國」著稱的不丹。

2012年5月底至6月中旬，本採訪組造訪標高兩千三百公尺的不丹首都亭布。在位於喜馬拉雅山山麓的大街中，眾人都在討論政府提高汽車相關稅率一事。

「稅率提高40％實在讓人負荷不了，我心想一定要在增稅之前趕快買，就急急忙忙地來了。」發表此言的畢修瓦（五十五歲），正在鄰國印度的汽車製造商「塔塔」的營業所中試坐小型汽車，該車款的價格含稅為五十萬努爾特魯姆（約七十五萬日圓）。

購車的現行稅率至多為50％，若開始實施增稅，便會變成90％。畢修瓦的工作是描繪風景畫，客群則鎖定觀光客。該工作的月收入約為兩萬努爾特魯姆（Nu）。縱使稅率維持現狀，汽車的價格對他而言仍是年收入的兩倍。他的妻子英多菈（五十二歲）說道：「就算必須跟親戚借錢，也得趁現在買。」

不丹大幅增稅的目的是為了抑制汽車遽增。與五年前相比，國內目前的汽車登錄台數倍增，總數超過六萬五千台。這對人口僅有七十萬人的小國而言，無疑是劇烈的改變。

由於「私人汽車」才剛開始普及，首都內並無任何交通號誌。2011年時，交通意外的犧牲者首度超過一百人，而早晚的尖峰時段更是出現幾年前未曾有過的交通阻塞。

這種改變不僅限於汽車。二月，羅列各式進口商品的大型量販店於首都開張；2011年的國內個人貸款總額，則擴增至2008年的三倍；首都郊外的田地被摧毀，取而代之的是高樓大廈的建造開發。

一直以來，不丹將「國民幸福總值」（GHN）這種特別的標準作為治國理念，並不斷摸索能顧及公平性與環境的國家成長方式。如今，人們已經開始察覺到購物的魅力。

2012年4月，廷禮總理在電視轉播的緊急演講中，向國民呼籲：「節制消費吧！收入已經跟不上支出了。」其原因為貿易逆差導致的外匯缺口。在不丹，不論是車、家電或建材，均仰賴從印度輸入，而不丹國民依賴貸款的旺盛消費，讓用以支付的印度盧比（Rupee）幾乎見底。雖然不丹政府向印度的銀行借外幣以度過難關，但是利率卻已達到10％。

不丹從以前接近鎖國的狀態，轉變為開放電視播送及允許使用網路，此舉等同點燃消費的火種。全球市場正在吞噬不丹。

不丹人民從追求精神上的富足，轉移至尋求物質滿足。因社會變化而產生危機感的不僅是政府，還有作為不丹國教的佛教界。在首都的僧侶學校中擔任校長的策霖（四十五歲）憂心地說道：「雖然我一直向眾人勸說車跟商品都是僅限現世的東西，無法帶至來世，可是大家還是這樣……」

2012年6月，不丹國內開始於星期二舉辦「無車日」這樣的新嘗試，極受人民歡迎的國王在首都內騎乘腳踏車，藉此宣傳。

儘管如此，壓抑已經覺醒的欲望並非一件簡單的事。雖然政府已於2011年提高汽車相關稅率，卻效果不彰。本採訪組在塔塔汽車營業所遇見的畢修瓦，針對這次再增稅的事說道：「有些富豪買了好幾台高級汽車，政府應該要先對他們課稅吧！」畢修瓦對此流露不滿，他對於政府增稅的反彈非常強烈。

結果，國會下議院於2012年6月27日以「增稅40％太高」為由，決定將大型車的增稅稅率調整為20％，大型車尺寸以下的車種的增稅幅度則縮小至5％。為了抑制消費而提出的冷氣及啤酒等商品的增稅案也未能被認可。

政府能夠控制人民的消費欲望嗎？國會審議前，本採訪組如此詢問廷禮總理，他彷彿預想過這次的審議結果般，如此回答：「政府沒辦法控制人們的消費欲望，因為這就是民主政治，最後還是得由人們做決定。政府只能呼籲國民，請國民停下來好好想一想，如此而已。」

靠援助支撐的王國

在不丹，有一件事必須在增稅之前先行處理。

日本政府提高消費稅的話題沸沸揚揚，在日本時常能聽見人民反對提高消費稅的言論，而現在的不丹也能聽見這樣的爭論。

庫梭那姆（四十四歲）在首都亭布從事農業顧問工作，他認為若要提高汽車相關稅賦，就得先廢除公務員的優渥福利措施。不丹的公務員晉升後，便能無稅購入排氣量大的車款。庫梭那姆憤怒地說道：「給公務員特別待遇，未免太不合理。」

2008年，不丹從國王親政轉變為立憲君主制，自首次國民議會選舉以來，已四年過去。過去的不丹國民把一切政事都託付給國王陛下，如今，國民已擁有持續成長的納稅者意識。

競選2013年國會改選的新政黨也接踵而至。6月創立的「平等黨」與選民約定，第一年的議員報酬只領一半，同時將重新評估公務員的薪資是否合理，而「協力黨」則主張改善城鄉差距。輿論對於公務員待遇及稅金分配議題十分敏感，新興政黨便以那些主張吸引輿論。

儘管如此，這個國家實際繳納所得稅的人口比例，僅有勞動人口的一成左右。其餘的勞動人口，其年收入並未達到課稅的最低標準十萬努爾特魯姆（約十五萬日圓）。

不丹為了實踐「國民幸福總值」（GHN）之理念，國內的教育及醫療費用一律免費。但是，在三百億努爾特魯姆（約四百五十億日圓）的預算中，稅收約占四成，其額數幾乎與印度等來自外國的援助金額相當，不丹靠此援助金維持預算。

不丹的「幸福」仰賴他國援助支撐，政府為了脫離這樣的現狀，便將期待寄託於水力發電。不丹的國土由數千公尺的險峻山谷交錯而成，政府運用這樣的國土特質打造發電用的水壩，再將電力賣給因長期電力不足而煩惱的印度。

如今不丹國內已建造二十座以上的大小設施，並供給一百五十萬千瓦的發電量。不丹的目標是在2020年前整備好一千萬千瓦的發電量，並以在該年停止接受援助且經濟自立作為國家的長期目標。

不過，這難得的設備投資卻未能活用於培育國內產業及增加就業機會，因而成為一大課題。由於邁向高學歷化的不丹年輕人對肉體勞動敬而遠之，使從事水壩工程建設的勞動者多為來自印度的低技術外籍勞工。根據不丹勞動部統計，國內七十萬人口中，約有七萬名印度人在不丹國內工作，一年有七十億印度盧比（約一百零五億日圓）的薪資流至印度，造成稅金損失。

至多五倍的城鄉貧富差距

布姆唐宗位於首都亭布的東面，直線距離約一百公里。搭乘四輪傳動車越過三座超過三千公尺的山峰，花費兩天時間後抵達的山中村莊就是霖虔（二十一歲）的故鄉。據說他先前一直待在亭布求職，這次是睽違半年的返鄉之旅。

山中近斜坡處住有二十三戶人家。這裡直至2008年才得以使用電力，而擁有汽車的戶數則為零。不丹都市的消費力量崛起，另一方面，國內半數以上的人口仍居住在這樣的窮鄉僻壤中。

霖虔的老家種植馬鈴薯及蕎麥，雖是勉強維生、生活貧苦，但是也沒有任何需要繳納所得稅的收入。不丹直至1974年才發行貨幣「努爾特魯姆」，並正式發展貨幣經濟，在那之前，稅收皆為實物稅或以勞力工作取代。霖虔的祖父杜爾奇（七十八歲）回顧：「我以前都被強制派去修理官署的屋頂，還有修繕道路。」

「比起務農，當公務員或公司員工還比較好。」大多數的年輕人都像霖虔一樣流入都市。但是，相對於3％的全體失業率，年輕人的失業率竟有9％。霖虔雖然也曾至電信公司等地方面試，卻未能得到工作。

農村的勞動人口流失，導致農村空洞化，主食米飯的自給率則停滯於50％。當不丹的人民開始追求富裕，新的弊害也隨之而生。

你幸福嗎？根據2005年的全國普查，回答「幸福」的不丹國民有97％，而這正是不丹被稱為「幸福之國」的緣由。不過，2010年的普查更改問題及手法，評估經濟狀況及健康等要點後，不丹國民被判斷為「幸福」者卻僅有41％。

根據調查，首都圈與其他地區的收入差距最高達到五倍。職業類別的幸福程度排名，第一名為公務員，而人數占大多數的農民則是倒數第二的第十一名。政府GNH委員會的卡爾馬長官說道：「不丹現在處於跟貧困及城鄉差距兩方對抗的局面。」

七％左右的經濟成長減少了極端窮困的人民數量，但是，經濟成長相對擴大了貧富差距，衍生出新的問題。卡爾馬長官說道：「今後的稅捐制度非常重要。」不丹政府正在研討強化累進稅等改善貧富差距的政策。

相關書摘 ►《民主是最好的制度嗎？》：你有一票，有未成年孩子的母親則有兩票

書籍介紹

本文摘錄自《民主是最好的制度嗎？》，暖暖書屋出版

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作者：《朝日新聞》「混沌的深淵」採訪組

譯者：郭書妤

日本《朝日新聞》

以約四十人的團隊，一年多的時間

走訪全球約三十的國家和地區

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日本：市長否決補助移除蜂巢，因為會排擠預算！

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韓國：想贏選舉？先學會用臉書跟推特！

日本：連續十五回的村長選舉皆為無投票當選，這還是民主嗎？

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日本：推行新政策卻於下台後被判決須賠償，還會有主張改革的政治家嗎？

匈牙利：降低稅率就能讓隱瞞實際所得不惜違法的人減少？

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此書原新聞專欄「混沌的深淵」自連載開始便引起話題，探討主題深刻又貼近常見之國家議題與政經議題，尤其本書多選用國際近年著名事件，例如佔領華爾街運動，能使讀者感受到理解本書議題的重要性。

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喜愛政經書籍的讀者皆渴望從中獲得知識與資訊，閱讀政經書籍本身就是種學習行為，本書多配合議論主題提供圖表與註釋，能輔助讀者瞭解並吸收書中內容所提供之知識與資訊；每一大章節後的結論整理有助於讀者複習章節議題，又於結論最後提供下一問題之導引，使每個大議題間不出現斷層。

Photo Credit: 暖暖書屋出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九