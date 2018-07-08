【插畫】減刑高手「矛盾大對決」

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社會發生的許多重大刑案，媒體常會聚焦在加害人脫罪的各種方式，例如「防衛過當」，例如「精神疾病」。

防衛過當的議題，在2014年一名男子為保護懷孕妻子將家中竊賊勒頸致死的案例中已有討論，雖然法院也曾為了「奪鋁棒就好不必打人」的判決惹議，但一般實務上卻堪稱單純，根據刑法，正當防衛五大要點為：侵害現實存在、侵害正在進行、具有防衛意識、針對侵害人防衛、沒有明顯超過必要限度。

簡單來說，如果你被攻擊的時候，為了保護自己可以打回去，但如果對方已經被打暈了或是落荒而逃，你還追上去補拳補腳，可能就算是防衛過當。

至於精神疾病的爭議，討論則較多，例如在小燈泡的案件中，兇嫌就曾多次表示自己精神疾病有問題而要求減刑，在日本刑法中也有和台灣類似的「心神喪失者之行為，不罰。心神耗弱者之行為，減輕其刑」規定，同樣引起不少爭議，現此，也只能依靠精神鑑定的機制判斷了。

雖然媒體的渲染和有心人對法律的利用，常造成民眾對司法的不信任，但在每一個案件裡，我們仍應該就事論事，當然不能縱放犯人，但也別讓無辜的人擔下不可承受之罪。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航