文 陳代樾

今年兩廳院主辦的新點子劇展，以「心之秘密：青春就是半成品」為名，透過三檔演出、三場工作坊、與5月26日一整天的國際論壇「我們需要什麼樣的青少年劇場」，聚集產官學各界，網羅國內外經驗，共同討論青少年劇場在台灣的處境與發展。

跨世代溝通

在台灣，青少年因為升學壓力龐大而顯少進入劇場，數位娛樂的蓬勃發展也讓青少年對劇場失去耐性與興趣。然而青少年可能卻是最需要劇場的時期：面對身體快速變化所產生的好奇與焦慮、愛與性的渴求與幻想、未來進入社會的期待與惶恐，劇場剛好提供形形色色的經驗，一方面讓青少年知道自己並不孤單，一方面也培養同理心與世界觀，去理解他們沒有經驗過的現象。



Photo Credit: 國家兩廳院 青少年扮演工作坊

如青少年與成人的衝突時常來自成長經驗的落差，當科技與物質變遷的速度越快，經驗被共同擁有的歷程就越短。富邦文教基金會的總幹事冷彬，曾帶領青少年進行一個劇場遊戲，透過快轉、倒帶、停格等影像效果來挑戰學員的肢體動作。其中有趣的插曲是關於倒帶之後再錄製，會把舊的影像「洗掉」，這個細節讓青少年百思不得其解：「若沒有按刪除，為什麼倒帶之後影像會不見呢？」這時冷彬才恍然大悟，原來倒帶會被洗掉是屬於電視磁帶的物質經驗，對於用手機或DV存取影像的年輕世代則是不曾有的體驗。透過這樣戲劇手法的互動，不同世代成長歷程的差異被凸顯出來，父母與孩子才能坦然承認彼此互不理解，然而透過溝通分享，卻讓互為主體性的概念真正落實。

除了物質文化，傳統習俗和社會結構也同時快速變遷，那些記憶衰退的速度之快，讓文化採集者都措手不及。影響新劇場藝術總監呂毅新舉辦《16歲小劇場-青少年扮戲》，取材自台南「做十六歲」的習俗，當時在碼頭工作的童工只能拿半薪，滿十六歲就能拿到大人的薪資養家活口，甚至成家立業，因此是很重要的成年儀式。相較之下，現在十六歲還只是法律上未成年的高中生，做十六歲的習俗也失去了「成年」既有的社會意涵。呂毅新透過口述歷史的方式編撰劇本，讓青少年親自採集長輩們的故事，促成跨世代直接溝通的可能，並讓即將消失的故事得以傳承。

新點子劇展策展人耿一偉認為，劇本和語言是紀錄這個時代最好的媒介，現在青少年的日常用語與他年輕的時候已經不同，如當時風行的卡通「千面女郎」，用「絲絲入扣」形容表演很精湛的樣子，現在的年輕人卻覺得這樣的用語做作極了。而在「從文字到劇場」工作坊中，耿一偉提供青少年劇本寫作的工具與方法，幫助年輕世代紀錄自己最熟悉的語言，因為不只有老一輩的故事需要保存，青春也正在流 逝。

藝文生態與教育體制

與青少年劇場相關的政策可從文化與教育兩個面向切入，似乎到了回顧過去同時展望未來的時機。

在論壇中，從官方角度來看，雖帶有某種政績宣導的意涵，然文化政策與獎助機制長久以來持續推動著，如阮劇團團長汪兆謙，從「超級蘭陵王」青少年戲劇比賽脫穎而出，而這個喜愛戲劇的種子，則是因九零年代文建會「青少年戲劇推廣計劃」的機緣，由當時進入嘉義中學推廣戲劇的呂毅新埋下。當嘉義縣表演藝術中心成立，阮劇團即大膽提案，讓社團進入正式場館，逐年擴增編制成為今日的「草草戲劇節」，擔負起戲劇推廣與傳承的角色。

Photo Credit: 國家兩廳院 論壇現場

然而不是每個團隊都能如此幸運，譬如青少年表演藝術聯盟團長余浩瑋，多次申請國藝會補助卻未獲得青睞，非因為不夠好或不夠努力，時常是無法尋求到適當的管道。因此，本次論壇創造了相關議題歷史性的對話平台：從政策到執行、從中央到地方、從政府到民間、從場館到業主、從老師到學生等所有角色齊聚一堂，開啟相互溝通的管道，建立起健康完善的藝文生態。

從教育的方向切入，近年來教育改革爭議不斷，隨著表演藝術課程進入中學體制、翻轉教育如何落實等議題的沸沸揚揚，藝術教育的方法學成為迫切需要討論的主題。

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