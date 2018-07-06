中美貿易戰正式開打，台灣因全球價值鏈「高參與率」將受重大衝擊？

（中央社）美中今天起分階段對各自500億美元貨品加徵25%關稅，貿易戰揭開序幕。全球經濟短期預料不會受明顯衝擊，但貿易戰若升級，損害動能已減弱的全球貿易，台灣恐難置身事外。

美方按計畫，自美東時間凌晨0時1分起，對以高科技產品為主的340億美元中國貨加徵25%關稅。中國以「同等力度」還擊，對340億美元的美國農產品、汽車等貨品加徵同稅率關稅。兩國將擇期公布對彼此160億美元貨品加徵關稅的細節。

從言語威脅到出手徵稅，今天普遍被外界視為美中貿易戰開打之日，但由於雙方政府6月中就已預告，全球金融市場早有心理準備，並提前反應。現在變數在於，美中下一步要怎麼走，貿易戰規模是到此為止，還是繼續擴大，畢竟美國總統川普曾揚言，只要中國還擊，美方將繼續對中國加徵關稅。投資人心中的問號只要一天沒消除，金融市場波動就難以平息。

不過，美中貿易戰煙硝瀰漫之際，全球經濟引擎仍全速運轉。總部設在紐約的經濟評議會（The Conference Board）6月發表2018年全球經濟展望報告，預估今年全球經濟成長3.2%，保持去年水準。

經濟評議會首席經濟學家范阿克（Bart van Ark）表示，貿易緊張不太可能立即使經濟趨勢轉向，當前經濟狀態至少能維持半年。即使貿易糾紛升高、各國競相加徵關稅，或實施關稅配額限制進口貨物數量，全球經濟也不會急轉直下。

但他警告，貿易政策已壓過其他財經風險，對全球經濟成長構成最大威脅，企業若因此延緩投資或徵才，景氣循環邁入成熟階段的全球經濟成長恐更趨緩，衰退風險提高。

事實上，早在美中加徵關稅生效前，全球貿易便顯現冷卻跡象。華爾街日報報導，本週出爐的業界調查顯示，去年旺盛的全球出口成長如今已幾近停滯，成為南韓與日本等出口大國近期股市一片慘綠的原因之一。

摩根（JPMorgan）全球製造業採購經理人指數（PMI）新出口指標6月降至50.5，創近2年來新低。這項數據保持50以上，意味外銷訂單仍在增加，但自今年1月達到波段高點54.2以來，每個月都往下掉。

中美貿易戰，對台灣有何影響？

對經濟成長高度仰賴外貿的台灣，這自然是一大警訊。特別是美國持續升息，刺激全球資金回流，新興市場近期成為外資「提款機」，如今增添美中互祭高關稅這個變數，台灣更是壓力倍增。

根據世界貿易組織（WTO），台灣的全球價值鏈參與程度（Participation rate）高達67.6%。在現今國際產業供應鏈交錯複雜的環境下，全球前兩大經濟體打貿易戰，特別是美國將加徵關稅對象鎖定中國科技業的情況下，積體電路（IC）占出口近3成的台灣恐難獨善其身。

《天下雜誌》報導，百達資產管理公司根據各國與全球價值鏈的整合程度排名，列出貿易戰火下的10個經濟重災區，台灣慘烈的名列第2。為他國提供原物料的國家，將受創最重。根據百達資產管理公司，台灣、南韓、新加坡和冰島都難倖免於難。

台灣資本和技術密集，全球化整合程度極高。主要出口包含半導體、電腦和塑料，而電子零件及半導體晶片在台灣整體出口就占了40%。

《香港經濟日報》報導，以全球價值鏈參與率排列，居首的盧森堡高達70.8%，稍高於次席台灣的67.6%。南韓、新加坡及馬來西亞分別排6至8位，相連度達62.1%、61.6%及60.4%。

這些地區製造業興旺，出口對經濟有重大貢獻，如台灣是電子產品生產中心，合成電路板出口佔總出口40%；匈牙利則是重要的汽車生產基地，出口大量汽車到美國及歐盟，2016年汽車出口就佔總出口的15%。

《信傳媒》報導，中華經濟研究院日前對台灣製造業進行的調查，逾半受訪製造業預期會對公司訂單或營運形成程度不一的衝擊，可能影響三大層面，包括原物料價格攀升、調整採購政策及訂單，或是客戶流失，其實，從美國第一波實施加徵關稅的清單看，裡面多數是一些雜貨商品，對台灣影響並不大，甚至還有可能出現「轉單效應」。

不過，台股未來仍須留意貿易戰層面擴大的變數，畢竟在當前全球化的環境下，各國和地區經貿互相倚賴，台灣無法倖免貿易戰。台經院景氣預測中心主任孫明德說，台灣比較關切的是川普的下一波動作，也就是涉及2000億美元產品部分，會不會出手？會不會納入台海兩岸電子供應鏈？若是傳出波及電子產業，不但影響台灣出口，還不待提高關稅實施，「台灣電子股就會先趴下了」。

《中央社》報導，美中貿易戰是否會引發科技業轉單效應，經濟學家范阿克認為還需觀察。他預估，美中貿易爭端對供應鏈產生的影響，要到2019至2020年才會顯現。

華府之所以劍指中國科技業，是為懲罰北京強迫美國企業轉移技術給中國合資夥伴，並阻擋「中國製造2025」以補貼造就龍頭企業的不公平行為。美國提高對中國高科技出口品課徵的關稅，將使中國科技業在美拓展市場能力受限，但華府此舉能否成功逼迫北京改變產業政策，仍有待觀察。

另一方面，中國對美加徵關稅清單上，大豆最引人注目。中國去年從美國進口約140億美元大豆，北京除提高關稅，近來也轉向巴西採購，明顯就是懲罰美國農業大州，讓火燒到川普票倉。

紐約智庫外交關係協會（CFR）資深研究員塞瑟（Brad Setser）上週在探討美中貿易糾紛的電話會議上表示，美中互祭關稅首波影響，主要侷限在特定產業，對總體經濟衝擊有限，但美方若對4500億美元中國貨加徵關稅，影響不可小覷。

由於中國對美國是出超國，川普若不斷加碼加徵關稅，北京勢必無法在關稅上以牙還牙。一般認為，中國屆時可能築起隱性壁壘，如妨礙美企在中國營運、鼓動民眾拒用美國貨，甚至可能拿手中近1.2兆美元的美國公債威脅華府。

塞瑟指出，美國威脅加徵的關稅規模，將讓中國難以在不損害自身經濟的情況下因應。美中貿易戰若一步步升溫，將對全球經濟構成實質傷害，屆時將不再只是個貿易問題。

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核稿編輯：楊之瑜