《時代人物的另一張臉》：「沒有敵人」的王金平，與行政院長大位擦身而過

文：鄭佩芬

2005年12月15日，國民黨前祕書長許水德約了立法院長王金平、我，以及另一位媒體人胡忠信在七都里日本料理餐敘，恰巧當天也是先總統蔣經國的夫人蔣方良女士辭世一周年的日子，她的友字輩孫兒、孫女特地在長沙街婦聯會的孺慕堂為她舉辦了一場追思會，許水德、王金平與我三人必須先參加追思會，再趕赴餐會。

最後趕到餐廳的王金平面泛紅光，臉上堆滿了笑容，喜不自勝地告訴我們，立法院明（2006）年1月5日休會後，陳水扁總統將宣布由他出任行政院長。他還吩咐祕書，當天他要當主人，替許水德付了帳。

大家恭喜他更上層樓後，當然也很關心陳水扁對他的承諾與授權。我問王金平：「你相信陳水扁嗎？」

他直截了當回答：「我相信。」

我半開玩笑問：「你們之間的嫁妝談好了嗎？」他先愣了一下，反問我什麼意思？我說：「當然是他對你出任行政院長的承諾，還有他授權給你的範圍啊。」

王金平也很坦白回答：「都談好了！」並說他「還會請國民黨與民進黨的黨主席背書」。

王金平說得非常具體又肯定，大家都替他高興，我還特地舉起酒杯向他道賀：「恭喜院長！這個『院長』不是立法院長，是行政院長！」

隔天報紙報導，王金平致電馬主席，表示陳水扁想約見馬主席談組閣問題，馬英九回答沒意願組閣，所以不會去見陳水扁。

結果，20天後，也就是隔年的1月5日，立法院休會，陳水扁並未履行承諾，宣布由立法院長王金平組閣，整件事似乎不了了之。

事過境遷，有次錄完電視節目後，我與來賓莊淇銘教授談起王金平與阿扁政府的行政院長職位擦身而過，莊淇銘說：「怎麼可能？」聽完我的敘述後卻說他會去了解一下事件的真相。

不久後，莊淇銘探得：「確有此事，除了馬英九誤以為陳水扁約他見面是要邀請他組閣而拒絕赴會外，民進黨內部也有反對意見，理由是：『好不容易打下的江山，為什麼要把這麼重要的閣揆位子拱手讓給外人？』」

王金平的好人緣跨越黨派，步入政壇近半世紀以來也沒有敵人，這一點可說少有政治人物能望其項背，但在敵我意識與立場涇渭分明的關鍵時刻，王金平仍被民進黨人視為外人，棄之如敝屣。如果連王金平都無法跨越這層藩籬，其他等而次之的政界人士，就更加不必奢求了。

王金平的好人緣

王金平在政壇上的好人緣無人能及，也許與他篤信佛教有關。他為人親和，講話斯文，很少人或事會激怒他，即使談到當年與馬英九競選國民黨主席時，遭馬陣營的文宣抹成黑金，心中縱使有恨，他的口氣依舊平和，絲毫不動氣，令人不得不佩服他的好修養。

李登輝常說「錢能解決的事都是小事」，王金平則深諳「財聚人散、財散人聚」的道理。在立法院三十餘年的生涯中，19年擔任立法院長期間，他幫助過或照顧過的立法院同仁、社會各行各業人士，包括媒體人在內，不計其數。凡有求於他，只要是他立法院長權責可及的範圍之內，都會伸出援手，竭盡全力給予幫助，因而贏得「萬應公」封號。

曾有立委拿著一張七位數字的巨額支票找他調頭寸，他二話不說撕了支票，順手把本來為別人準備的一落現金拿給該名立委，從此以後，這位立委無論人前人後，甚至在媒體前公開發言，均尊稱他一聲「阿叔」。

每逢立法委員選舉，王金平會像個大家長全省走透透，不分藍綠，每位候選人或多或少都能得到約六位數的贊助經費。對選舉末期，經費捉襟見肘、焦頭爛額的候選人而言，直如久旱逢甘霖，當然對王院長的貼心感激不盡。

甚至在蔣經國時代權傾一時的李煥也受過王金平的幫助。李煥卸下公職後曾任孔孟學會會長，無權無勢的他面對學會經費短缺的窘境，拉不下臉四處求人，只能透過昔日幕僚向王金平提起。王金平二話不說，立刻籌募兩百萬送到孔孟學會。對於貴為立法院長的王金平來說，晚年的李煥對其仕途已無助力可言，卻仍熱心伸出援手。他的好人緣就是這樣一點一滴付出誠意累積而來，若不是出自真心，至少也是用心良苦。

他與媒體人的好交情更是經年累月用心建立的成果，三不五時就會邀請媒體人在立法院長官邸餐敘。2005年，他與馬英九競選國民黨黨主席雖然落敗，為了答謝支持他的媒體人挺身相助之情，還出面找了金主，帶著這位媒體人到廣播電台開節目，有情有義。

政壇流傳的「馬英九沒有朋友，王金平沒有敵人」則是其來有自，絕非空穴來風。2014年，馬英九與王金平爆發政爭時，政壇人士與媒體人全面倒向王金平，馬英九儘管貴為總統兼黨主席，聲望與支持度卻跌落谷底，無法翻身，無疑就是最好的證明。

2016年大選，國民黨再度丟掉政權，立法院也失去了多數席次，立法院長易人，「永遠的王院長」回到原點，成為一名光桿立委。政治是現實的，沒有立法院長的光環與影響力後，王金平是否還有能力繼續扮演有求必應的「萬應公」？亦或許依然有心，卻已無力？

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書籍介紹

本文摘錄自《時代人物的另一張臉》，時報文化

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作者：鄭佩芬

親近那些時代人物，親臨那些特殊國際場合。

透過資深媒體人的親身見聞，看見五十多位時代名人鮮為人知的另一面。

資深媒體人鄭佩芬從事新聞工作四十多年，在大至國際會議舞台、小至官夫人社交等各種場合裡，接觸到了許許多多跨部會與跨行業的人、事、物，見證了不同年代的故事，如今她細數過往，如實寫下這些寶貴的經歷與珍貴的見聞。

◎特殊場合親臨見聞

五角大廈、卡特總統就職大典、雷根總統就職舞會

◎台美關係重要人物採訪

美國最後一任駐台大使安克志、美軍協防台灣司令貝善誼中將、五角大廈主管國際安全事務助理副部長布拉姆維茲

◎國內外政壇、學術界、藝文界名人觀察

宋楚瑜、蕭萬長、高育仁、王金平、施明德、李登輝、王作榮、連戰、郝柏村、吳京、蘇雪林、黃崑巖、王禮卿、連方瑀、辜嚴倬雲、羅慕斯總統夫人、菲律賓女總統艾若育、關島總督夫人瑪德琳．鮑大流、馬愛珍、梁實秋、鹿橋、趙麗蓮、馬星野、郎靜山、李敖、魔術師大衛．柯柏菲、男高音多明哥……

Photo Credit:時報文化

責任編輯：羅元祺

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