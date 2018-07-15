挨家挨戶推銷又何妨？只要產品賣得動，所有活動都是行銷活動

文：萊恩．霍利得

所有活動都是行銷活動

如果沒有人關注你的作品是壞消息，那好消息就是，有很多方法可以讓他們關注。創業投資人班．霍洛維茲（Ben Horowitz）有句名言：「沒有所謂的銀色子彈⋯⋯沒有，我們必須用很多鉛彈。」

鉛彈或許沒有未來感，但很有用。作家普萊斯菲爾德在2011年為《戰士之神》（The Warrior Ethos）所做的行銷，就是很好的例子。當時普萊斯菲爾德已經是成功的世界級作家，二十年的寫作生涯，賣出數百萬冊書。但是，他自己出版《戰士之神》時，沒有傳統出版體系的支持。

史蒂芬怎麼做？他自費印製大約一萬八千本的「軍人版」《戰士之神》，這些都是非賣品。他透過軍中熟人，把書送給軍人。一萬八千本！做起來比想像還難：找到那些人，說服他們成為最早的讀者，把書送給他們。光是寄送工作就複雜到無法想像。（我知道，因為我曾送一千多本我的書給行銷學的學生，真的很累！）

第一個月，較早的讀者拿到書之後，書市賣出二十一本實體書、三十七本電子書。五個月後，月銷量開始增為五百本。接下來漸入佳境。出版五年之後，銷售了大約六萬本。這本書的亞馬遜排名一直保持在前一萬名（偶爾在不同類別排名第一），大約有三百五十則評論。這本書有如年金般，月銷量超過一千本，月月都如此，一年平均售出一萬兩千到一萬四千本。如果林迪效應靈驗的話，五年之後，《戰士之神》的銷量應該還是這麼多。

送書給軍人也算行銷嗎？當然是，因為此舉最終幫他銷售很多書。高級褲裝零售商Bonobos的創辦人最早就是親自賣褲子，不論走到哪裡，他都帶著一整袋褲子。參加朋友的婚禮？帶著。去泳池邊的早午餐派對？帶著。這麼做有效，為他贏得了顧客，所以也算是行銷。

偉恩．戴爾（Wayne Dyer）的第一本書銷售了六百萬冊，也是從親自銷售開始。他把書放在後車廂，開車到處推銷。小約翰．帕克（John Parker Jr.）那本跑步書的小眾經典，《雨中的3分58秒》（Once a Runner），也是在帕克參加的徑賽和路跑活動的停車場打開人氣。事實上，Nike也是這樣起家的，菲爾．奈特（Phil Knight）自己在競賽運動會上，銷售那些裝在他車子後車廂的運動鞋。他被當地所有商店拒絕，但他發現，花時間和跑步者、教練交流後，「訂單應接不暇」。JayZ在還沒有公司跟他簽約之前，在自己的車上賣CD。Cash Money唱片的創辦人也是如此。挨家挨戶推銷的創辦人？再說一次，如果產品賣得動，就是行銷。

最重要的事：口碑

回想一下。那張你聽過幾百次的專輯、特殊節慶時你會去的那家餐廳、你過去幾年來至少買了超過十雙的鞋款──你生活中的長銷經典，你最早是怎麼喜歡上的？你如何找到那些喜歡或經常買的東西？你如何找到你最喜歡的書？大多數人都不是從廣告或公關活動知道的，而是聽那些他們信任、尊重的人說的。沒錯，我們靠口碑發現事物。

你的朋友會告訴你：「嘿，你應該去看看這個。」你的前輩會告訴你，對他生命影響最巨的書或電影。你坐火車時，旁邊坐了一個有吸引力的陌生人，你問他用的是什麼背包。他告訴你是什麼品牌，還告訴你他有多喜歡那個背包。

我怎麼會在《希望的敵人》出版七十八年、康諾利去世四十年之後，聽聞這位作家呢？當然不是因為他的公關或出版社的安排。我信任的一個人告訴我這是一本好書。現在我希望你也知道。就這樣口耳相傳下去⋯⋯

這是由產品或思想自然而生的推薦，而且毫無疑問，這也絕對是產品生命週期中最有力的推薦。沒有人有足夠的精力和資源，可以在一段時間過後仍然積極行銷某項產品，所以產品要持續銷售，就必須要靠強而有力的口碑。口碑必須靠採用者驅動。長期看來，這是產品可長可久的唯一方法。

根據麥肯錫的研究，所有購買決定中，有百分之二十到五十都是由口碑帶動。該研究也發現，所謂的「高影響力推薦」，例如來自所信任朋友的特別推薦，效果是低影響力口碑的五十倍。以大眾而言，沒有口碑的產品最終都會消失。任何需要廣告才能生存的產品，經過一定時間之後，經濟上都無法維持。研究病毒式傳播的先驅科學家強納．伯格（Jonah Berger）曾說：「（企業的）生存有賴口碑。」事實上，他發現在某些產業，如美妝保養和手機，口碑比付費廣告有效兩倍。（別忘了，這些可是砸數十億美元買廣告的產業。）

投入行銷的心力，應該成為口碑的催化劑。我們要試著點燃可以燎原的星火。原諒我用以下這個不環保的比喻，但要創作長銷經典，我們不能只是點燃小小的營火，我們要的是像森特勒利亞（Centralia）煤礦坑裡的火，從1962年就開始燃燒，而且會持續再燒兩百五十年左右。

本章自此之後討論的行銷技巧，都與這項策略相關。如賽斯．高汀所言，創造成功的口碑從一個顧客開始。他說：「先賣一個就好。」

「找一個信任你的人，賣給他一本書。他喜歡嗎？他感到興奮嗎？他會興奮到要告訴十個朋友，因為他覺得對他們有幫助，而不是對你有幫助嗎？當人們互相吸引，群體就愈來愈大。這也是思想傳播的方式。他們當然不是為你而做，他們是為彼此而做。」

所以，如何找到第一批人？如何讓他們參與？這就是行銷要做的事。你得將第一批顧客帶進來，否則就沒有朋友可以講！

書籍介紹

《長銷！：內容、定位、行銷、平台，從個人創作到企業經營都要懂的打造經典之道》，天下雜誌出版

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作者：萊恩．霍利得

譯者：劉盈君

各行各業都有長銷經典。當大部分的書、電影、歌曲、電玩遊戲、甚至新創企業有如曇花一現，還沒冒出頭就快速凋零，長銷經典卻能成功熬過歲月、趨勢的淘洗，不論它著眼於大眾或小眾，都能歷久彌新，在競爭激烈的市場中永遠占有一席之地，粉絲不滅、金流不絕。但是，在產品生命週期愈來愈短的倍速時代，要如何打造長銷經典？

打造長銷經典，第一件事就是不要受快速成功法、捷徑所誤導。第一名週週換人做的排行榜，跟風模仿只會讓你做出一堆壽命比路邊攤上鮮花還短的產品，落入「更多產出、更賣力行銷、一再下殺出清」的惡性循環，有如跑步機上永無止境的奔跑，而且速度一天比一天瘋狂。

本書作者霍利得是暢銷書作家，也是行銷專家。他的客戶遍布許多產業，從Google到驚悚小說名家約翰・葛里遜，都名列其中。根據他的經驗和研究，長銷經典的誕生必須歷經一個以創作者為起點、以粉絲為依歸的歷程，具體而言，是從內容、定位、行銷到平台完整布局的結果。

Photo Credit：天下雜誌

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航