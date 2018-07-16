「術語」之所以危險，是因為說話的人隱藏了最希望對方理解的重點

文：亞倫・艾達（Alan Alda）

術語和知識的詛咒

難以抗拒的水薛花香

春天時，我和太太在花園散步，新生命探出黝黑冬土，朝向太陽伸懶腰。走著走著，她指出步道旁的花朵名稱：風信子、毛莨、鳶尾。她唸出花名，因為這是她愛花的表現。她開心地繼續唸下去：銀蓮花、番紅花。過一會兒我再也受不了，指向其中一朵她沒唸到的花。

「妳看那朵嬌美的水薛花，」我立即感到擁有專業知識的快感。艾琳一臉無奈，她知道那個花名是我捏造出來的。

在那個短暫的瞬間，我享受說著植物學私密語言的感受，就算這名詞根本不存在也無妨。我倆都知道我只是在說笑，但我能使用聽起來很厲害的字眼，我實在太愛這種感覺了，使用這種術語有致命吸引力，可能令人陶醉，愈是稀有——最好除了你之外沒什麼人知道——愈像水薛花散發的誘人香氛，讓人為之陶醉。

其中一個好例子是艾克．安特卡爾的研究論文「運用可計程式發展地點身分分裂」，光名稱就夠嚇人，序言第一句如下：「原子溝通的含義無遠弗屆，影響深遠。隱藏技術學家結合『聰明』原型的概念，一直以來具有直覺力，因此這便直接促成全球資訊網的發展。因此寫入快取和DHCP的調查研究，就此為電子商業的改良奠定基礎。」

這份論文只有一個問題，就是從第一行到最後一行全都是胡扯。我不是說內容看似胡扯，而是這一篇真的是刻意惡搞的假論文，甚至不是人類寫的，作者是機器。

艾克．安特卡爾是法國研究員賽羅．拉貝創造的假科學家名，他想看看虛擬假人安特卡爾是否能在真實科學家間或網路上闖出名號。

他當然可以。拉貝使用一個叫作SCIgen學術論文的自動生成器（來自麻省理工學院研究生的點子），只需按下幾顆按鍵，就能生產幾十份假論文。不久之後，虛構的艾克．安特卡爾就出現在許多出處中，拉貝還說他成為「科學界的一顆巨星」。如果用Google的學術搜尋會出現這幾篇假論文，而其他機構則會使用Google學術搜尋，評比學者被引述的次數。拉貝玩完系統遊戲後，Google學術搜尋將艾特．安特卡爾列為第二十一名最常引用作者，雖然艾克的引用次數不及佛洛伊德，卻超過愛因斯坦。

這位虛擬學者也太威風了。

拉貝更進一步研發偵查論文是否使用SCIgen寫成的程式，發現一百二十份由同儕評審通過且刊登的論文，是用SCIgen寫的假論文，經拉貝提醒後，期刊趕緊撤下這些論文，至少一份期刊說會改進論文審查的程序。

期刊之所以會撤下論文，不是因為艱澀難懂，而是虛假的艱澀難懂，這點讓我覺得有意思。

三位發明SCIgen的麻省理工學院電腦科學家已經示範，猖狂的術語是多麼容易打開詐欺研究論文的大門：通往假科學的胡言亂語。他們發明SCIgen的用意是讓其他科學家測試會議的可靠性，例如，有多容易忽視偽造的論文？數不清的案例顯示——不可思議的簡單。

網路上還有其他術語生產器，我用「自動提案SBIR生產器」寫了一份國家衛生研究院的資金申請書，不到一分鐘就出現完整的申請書，以下是其中一小部分：

水薛花效應 技術摘要 水薛花效應技術利用不同雷射校準正交性，有效處理導致有限頻寬準則的間接範例，該項科技將提供國立衛生研究院大量儲存記憶⋯⋯水薛花效應的成功發展，將會帶來對稱大型電腦的諸多副產品，必可造福全人類。

想到水薛花的研究將能造福全人類，我深受鼓舞，即便如此，我還是決定不將申請書寄給國家衛生研究院，他們光是審查真正的申請書就已經焦頭爛額了。

優質的術語

術語還是有優點的。第一，我們必須認清，每個行業都有自己的術語。如果你走進片場，有人要你「去世紀那邊把gobo拿來，順便帶半顆蘋果和庫可，動作快，這一場是馬丁尼場。」你肯定感到一頭霧水。除此之外，你還會被要求搬幾個投影器材。Gobo是投影燈，接在由世紀公司生產的世紀燈架上。庫可也是光影特效版，是一塊縷空圖案的板子，可以投射出柔和陰影；半顆蘋果則是半個蘋果箱大小的小型平臺，凡是攝影機、燈光，或身高不足的演員都可以擺上去。馬丁尼場則是每天的最後一場戲，拍完後大家便可收工回家，喝杯馬丁尼。

我解釋這些的重點是，術語的來源雖往往很模糊，卻具有特殊的實用意義。有時需要用五頁紙來解釋的現象，可能用一個術語就能解決。如果是相同領域的人知道它的意思，用一個詞即可代替，不用花五頁的篇幅了，也沒人期望他們這麼做。跟同行說術語可以節省時間，也能減少錯誤發生。「幫我拿gobo」或許會比「幫我把那個黑黑的東西拿過來」不易出錯。

這裡有一個前提，其他人對術語的定義必須和你一致。我聽說在某個學術會議上，有幾位奈米科學家和一批精神科學家碰頭，希望能以嶄新的模式合作研究大腦。在他們正式開始前，已經浪費好幾個鐘頭在討論probe（探測）這個字的意思，大家顯然無法達成共識。

如果你說話的對象，把某個字詞變成只有自己才懂，他人卻難以解讀的詞彙，即使是一般英文單字都可能變成難以解讀的術語。

每一行都有術語，這背後還有另一個原因：因為講術語的感覺很好，就像我發明出水薛花時的感受，說著神祕用詞讓我感覺飄飄然。這個字是有點太過隱密，畢竟沒人使用，但祕密詞彙不全然是件壞事，使用同樣速記法的人似乎能體會到感情的聯繫：我們用的詞彙是一樣的，我們在這一方面很特別。這種感情交流看似微不足道，實際上卻有助於建立團隊，除非想刻意排擠他人，否則使用術語無傷大雅。不過，醫師使用病患聽不懂的字彙，就無法衍生感情交流的體會。

使用術語還可能讓說話的人聽起來很厲害。如果對方懂術語，那麼他也跟說話者一樣厲害。假設對方不懂術語，或許聽起來只覺得不知所云。

術語之所以危險，是因為說話的人隱藏了最希望對方理解的重點。術語的狡詐之處在於，我們知道它能精準優美傳達自己想說的話，卻忽略聽我們說話的人其實滿頭霧水，此時彼此就無法交流了。

知識的詛咒

我最早是在奇普．希思和丹．希思所著的《創意黏力學》中，讀到這種詭異的心理隔閡，哈佛大學心理學教授史蒂芬．平克也在《寫作風格的意識》中談到知識的詛咒。有些作家將這個概念當作良好溝通的重點，我贊成，這就是溝通的核心。有趣的是，這個詞彙源自一九八九年由三名經濟學家寫的論文，題目非關溝通，而是金融和商業。

行為經濟學家柯林．卡馬雷、喬治．羅溫斯坦、馬汀．韋伯做了份研究，想了解如果在交易時，知道的資訊多過對方，是否能帶來優勢。他們的結論頗為驚人，知道太多往往對你不利。首先，知識會變成一種負擔，甚至是種詛咒。問題不是出在知識本身，而是你無法想像沒有那種知識時會是什麼情況。

這三位經濟學家的看法是，因為「人在思考的時候，無法忽視他們擁有的輔助資訊」。擁有知識時，會很難想像初學者的觀點，很難以尚未擁有知識前的狀態來思考。除非你察覺自己已知對方不知道的事，否則會覺得自己處於劣勢。當你忘記自己知道的比對方多，便很可能低估自己的情勢。

現在假設你正要拍賣一輛二手車，你知道里程數很低，也知道這輛車一直在惡劣環境中駕駛，狀況不佳，可是你不能透露這項資訊，卻也忘不掉這件事，於是你潛意識認為買家會發覺你知道的事，所以把售價壓至比正常二手價更低的價格。

這種情況並不罕見，買賣是股票也一樣，知情者若無法忽視他們知道的某些事實，就會發生這種情況。

這樣的現象和四歲小孩發現別人與自己想法不同前的思考模式，非常類似，這也是成人的思考弊病，即便是成功的大人也是。

奇普和丹使用商界的例子說明，當主管試圖以抽象策略鼓舞員工士氣：「提升股東價值吧！」這名主管將他畢生的實戰經驗化作一個抽象詞彙，說給其他不同工作經驗的員工聽，簡直就像是在講外國語言。

我們一旦知道某件事，就很難回到不知道的狀態，很難體會初學者或初階人士的處境，導致無法體諒聽者。

使用他人不懂的速記法，或者談及某個他們不熟的程序，等於將對方隔絕在外。可是，因為我們以為別人都懂，所以甚至無法察覺到這點。

我藉由奇普和丹的書，得知某一位史丹佛大學的研究生在一九九○年發想的傑出實驗，用來示範何為知識的詛咒。我以這個例子跟觀眾解說，大家立刻就能懂。

史丹佛大學的研究生伊莉莎白．紐頓將受試者分成兩組：節拍組和猜歌組。節拍組必須在內心暗自決定一首有名的歌曲，例如《生日快樂歌》，然後讓猜歌組猜中是哪首歌，可是他們不能哼歌，也不能唸出歌詞，表現歌曲的唯一方式就是在桌面敲出節拍。大家可以猜猜看，猜歌組能猜中多少？八成？五成？

根據奇普與丹的說法，敲出的一百二十首歌中，猜歌組只能正確猜中三首，換句話說，只有百分之二點五的成功率，有符合你的預測？

伊莉莎白．紐頓詢問節拍組對方能猜對多少歌曲？節拍組的答案是五成，這也是觀眾的答案。目前為止我已經和幾千人玩過這個遊戲，節拍組認為一半的人會猜對歌曲，有些人甚至猜八成，可是往往只有二％∼三％的觀眾猜中。

節拍組的問題就是知識詛咒獨有的缺陷，敲出歌曲節拍時，很難不在腦袋聽見旋律。一旦聽見旋律，就會以為猜歌組也可以聽得見。

玩猜字遊戲也是一樣，出題者會反覆做相同動作，還很篤定某個動作能表達他腦海裡聽見的字。

人們總以為其他人知道自己的想法。

科學家使用聽眾不懂的語言，或者醫師用一般病患不懂的字詞描述醫療程序，都表示科學家和醫師在腦中聽見旋律，偏偏聽者只能聽見輕敲聲，很可能猜到別的歌曲。

對我而言，大自然的旋律是首動人的樂曲，如果科學家給我的是他敲出的節奏，卻逕自在腦海保留真正的旋律，他就沒有對我描繪出大自然的骨幹，我想要肌肉的能量、光滑發亮的肌膚、神采奕奕的眼神，我想要看見大自然跳舞。

相關書摘 ▶同理心的黑暗面：了解對方心思，也能用來當作逼對方屈服的手段

書籍介紹

本文摘錄自《如果我真的懂你，會是這種表情嗎？：告別雞同鴨講，全美溝通藝術專家的共鳴式說話術》，先覺出版

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作者：亞倫・艾達（Alan Alda）

譯者：張家綺

《紐約時報》暢銷書、Amazon商業溝通類冠軍

六次艾美獎得主，暨紐約州立大學石溪分校「科學溝通中心」創辦人

從大眾讀者到頂尖科學家都在學的高效溝通術，作家媒體齊聲推薦！

從會議室到臥室，「共鳴式說話術」對各種人際關係都管用！

培養同理心，學習讀懂他人的感受和想法，是良好溝通的關鍵，也正是本書的主軸！

艾達運用他正字標記的幽默感與字字到位的高超能力，帶我們學習如何引出每個人心中的溝通高手。——《富比士》

亞倫・艾達是美國知名演員、導演、編劇，曾榮獲六次艾美獎，並以科學門外漢的身分，主持《美國科學新境》長達11年。他採訪上千位科學家，擅長以大眾都能理解的淺顯字眼，傳達複雜的科學知識。

數十年來，他的經歷與長年表演的獨門訓練，累積了一套人人都能學的溝通表達技巧，能夠應用在各種人際關係上。紐約州立大學石溪分校邀請他成立並主持「亞倫・艾達科學溝通中心」，教授大家都能輕鬆上手的「共鳴式說話術」，也在各大學開設課程和工作坊，以推廣溝通之道，至今已訓練七千多人。

作者在本書分享每個人都需要的溝通技巧——熟練地讀懂別人，知道對方的感受和想法。他告訴讀者如何善用讀心術和同理心，透過眼睛、耳朵、感受去聆聽，用故事說明重點、消弭令人迷惘的術語、仔細留意他人臉部表情代表的涵義，創造出「共鳴」與溫暖親近的連結，達到真正的有效溝通。

這樣的技巧每個人都可以學，對工作、家人、夫妻、親子關係有很大的助益，無論是對外行聽眾演講的科學家，與客戶解釋產品的行銷人員，跟孩子說話的家長，或者夫妻之間的對話都有實質的幫助。

Photo Credit: 先覺出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航