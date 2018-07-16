同理心的黑暗面：了解對方心思，也能用來當作逼對方屈服的手段

文：亞倫・艾達（Alan Alda）

同理心的黑暗面

四十九歲的伯納德．霍普金斯至今仍在拳擊場上與對手廝殺，是賽事常勝軍。有人說霍普金斯寶刀未老，部分多虧他持續健身，最重要的是他研究《孫子兵法》。他不是靠拳腳打贏其他拳擊手，而是靠智取戰勝他們的戰略。霍普金斯可以看穿對手心思，擊潰他們，他的雙眼注視著對手的前腳，等它從地面抬起，他早就知道另一名拳擊手下一步要怎麼走。

在《紐約時報雜誌》的人物介紹中，作家卡羅．洛特拉形容「摸透對手想採取的行動且不讓他得逞，這就是霍普金斯的策略」。他不是靠蠻力，而是靠讀心得勝，他就像溝通高手，能解讀對手的肢體語言，知道對方在想什麼，他也能在必要攻擊對方前，先攻擊對方的戰略，這一切都來自精心觀察研究。

他的心靈導師孫子道：「知己知彼，百戰不殆；不知彼而知己，一勝一負；不知彼，不知己，每戰必殆。」

霍普金斯和孫子的做法，是以掌握對方心思的察覺對付他，他們的同理心不是用在同情對方，而是擊敗對方。

同理心和心智理論與同情心是兩碼子事。能夠感同身受對方的想法情緒，並不代表一定會做好事，同理心也有黑暗面。雖然了解對方心思可以增進彼此感情，卻不表示一定要對其展現關懷之意。同理心也能用來當作逼對方屈服的手段。

壞人會知道要怎麼傷害你，如何讓你在毫無防備之下而受到傷害。他們知道你的感受，如果你是把小提琴，他們大可利用你的脆弱感受拉出一首奏鳴曲。

即使是具同理心的普通人都可能做出不尋常的舉動，且全然不費勁。一九七五年，在心理學家班都拉的經典實驗裡，大學生聽說要和他校的學生參與團體任務，實驗的一部分指示他們要電擊其他學生，其中一組研究對象聽見一名助理叫其他學生「畜生」，另一組則聽見助理稱這群學生「優秀」。語言使用的不一致，讓學生對被稱為「畜生」的人調高電擊等級。

但是，我們不用回到一九七五年，才能看見濫用同理心的例子。

美軍關塔那摩灣監獄的報告顯示，曾有心理學家指導獄方在審訊過程中如何把囚犯逼到走投無路的失控狀態。

根據美國參議院的報告，二○○六至二○○九年間，兩位心理學家設計參與一個利用「習得性無助感」理論的計畫，也就是大家說的酷刑。根據報告，其中一名執行該項計畫的心理學家格雷森．斯威格特博士「從審查『習得性無助感』研究得知，人可能在面對不利或無法控制的情況時，變得消極沮喪。他的理論是，諸如此類的狀態能鼓勵拘留者配合，提供資訊」。監督和執行該計畫時，心理學家利用他們對拘留者內心世界的了解，使其情緒潰堤。他們不只是讀心，甚至侵門踏戶。

由此可見，壞人和訊問者，甚至心理學家或訊問者都可能濫用同理心，但是就連值得信賴的大型機構都曾以不道德手段利用同理心。

美國的默克藥廠擁有輝煌的創新研究紀錄，曾經拯救幾百萬條生命，但這個完美紀錄出現污點，部分是因為他們濫用同理心來訓練員工。

二○○五年，美國國會議員公布備忘錄，指出默克藥廠的疏失。該公司早在一年前因藥品偉克適可能引起中風和心臟病，因而停止銷售。備忘錄中顯示，即使在這樣的情況下，依然開出了幾百萬份的處方箋。最令我驚訝的部分是那些鉅細靡遺的銷售特訓。默克藥廠有三千名受過專業訓練的銷售人員懂得如何與醫生打交道：「嚴禁藥廠代表談及偉克適風險提升的相關研究（包括默克藥廠贊助的研究）」。默克藥廠蓄意利用同理心和建立信任感的技巧，希望讓醫師卸下心防，使用該藥物。

備忘錄中對肢體語言也有詳細的描述，默克藥廠銷售人員學到，應該和內科醫師握手多久（三秒）、與內科醫師用餐時，該怎麼吃麵包（一次一小口）、對內科醫師說話時，如何使用「語言和非語言」暗示，潛意識地提高對方的信任感。

在一堂名為「贏得客戶的心」的課程中，藥廠代表要學會「運用眼神、頭部、手指、手部、腿、整體姿態、臉部表情、鏡像等非語言技巧」。

鏡像，這是我們良好溝通的基礎課程，如果用在對的地方，可以讓內科醫師更懂得關懷病患。

在藥廠的訓練課程中，指導老師是如此解釋鏡像的概念：「鏡像就是圖像的搭配對應，可以是語言和非語言，目的是協助你進入客戶的世界，讓你可以與說話對象合拍，搭起熟悉的橋樑，提升對方潛意識的信任感。」對於銷售來說，這並非什麼惡意的忠告，但如果你已經握有證據證明你賣的藥品對人體有害，就非常可惡了。

默克藥廠最後支付了九億五千萬美元的罰金，就如備忘錄所示，就連值得信賴的公司都可能走偏，黑暗同理心的陰影也可能遮蔽籠罩他們的傑出紀錄。

因此，我不認為同理心是萬能的，同理心是一體兩面的工具。鐵鎚可以用來蓋房屋，也可以用來殺人；一百多年前放射線進入人類世界時，人們將其當成診斷治療癌症的工具，但話說回來，放射線亦可毀滅整座城市。

即使我們把同理心當成行善工具，卻不該過度推銷它的優勢，而是應該記得——總會有人為了自身利益，以同理心對付他人。

心理學家保羅．布倫對同理心的評價不高，主要因為他不認為同理心是行善的必然要素。他指出經濟學家亞當．史密斯在一八五九年時寫道：「凡是細膩之人，看見乞丐的膿瘡時，都可能在自己同樣的身體部位感到搔癢或不安。」某程度來說，他描述的是神經鏡像。

即便如此，亞當．史密斯和保羅．布倫都認為，就算我們可能有類似感受，知道陌生人多麼不幸，也不見得會採取行動，而是會受到同理心的驅使，去關心與自己親近的人。布倫對於同理心能能否帶來利他政策或良好道德生活感到悲觀，部分是因為比起面孔模糊的群眾，看見一名悲劇受害者更能激發人的同理心。我們會擔心身陷井底的女孩困境，但反而不會這麼關心幾百名死於飢餓或遭遇大屠殺災難的孩子。對布倫而言，同理心比我們想得更難做到，也無法讓人擁有良好的道德行為或決策。

或許這是真的，也不用矯枉過正，不要因為同理心無法修補每個人的全部錯誤，就荒廢同理心。只要不把它當作是邁向美好人生的絕對手段，同理心也可以是有效的溝通工具。無論如何，同理心並非說不要，就真的消失，它是人類的本能之一。

正如布倫所說：「我們總是會比較關心被困在井底的那個嬰兒，這是人性的基準，但人類如果還想要有未來，同理心就得讓位給理性。」

或許吧。

較為關心困在井底的嬰兒，也表示人們會倚賴同理心進行決策，好似這件事比其他在遙遠國度的成千上萬人更為重要。同理心會讓我們聚焦於個人，而非眾人。不過，也因為人們會更關注個人的意象，其正面功用是可以幫助推動某些政策。

一個人的故事可能改變許多麻木無感的人。

慈善機構會公開飢民的臉孔，吸引大家對這些孩童的關注。他們不是呼籲大家對無名群眾產生理性興趣，而是寄孩子的照片給我們，如果真的有捐款，甚至會請孩子寫感謝卡給我們，即使這類感謝卡可能是生產線製作的，也沒讓我們停止發揮同理心。

以上的訴求還可以更深入，例如明確指出某個悲傷情境，可以引發全球人民的關注。

二○一五年夏天，有上萬人正在逃離戰爭。人們付錢給人口販子，希望搭上汽艇從土耳其逃到希臘，但人口販子卻給他們一艘橡皮艇，他們別無選擇，驚濤駭浪將這家人推落大海，父親竭盡所能讓孩子的頭維持在水面上，不讓他們溺斃。可是等到他們被海浪沖到岸上，他卻是這個家唯一的倖存者。三歲兒子艾嵐的遺體俯躺在沙灘上，海洋已奪走了他的小生命。一名攝影師捕捉到艾嵐的照片，幾個鐘頭之內，照片就透過網路瘋傳至世界。突然間，移民不再只是一個數字，艾嵐賦予他們面孔。

艾嵐在加拿大的親戚已經準備好當他們的保證人，接他們去生活，但加拿大政府卻拒絕他們入境，理由是他們缺少證明移民身分的文件，而這份文件幾乎不可能取得。這下子電話被打爆，電子信箱也被塞爆了，眾人要求加拿大政府機構建立更人性化的政策。這張照片出現當日，時任法國總統歐蘭德宣布他已加入德國總理梅克爾行列，呼籲歐盟收留更多難民，由二十八個會員國共同分擔。「歐洲擁有原則和價值，」他說：「採取行動的時候到了。」並且承諾收留一萬四千名移民。時任英國首相卡麥隆不久前才拒絕梅克爾的呼籲，不願在歐洲國家設立移民額度制度，在照片瘋傳的隔日也改變了立場。「身為一位父親，」他說：「小男孩躺在土耳其海灘的畫面讓我非常揪心。英國是道德國家，我們會實現我們的道德義務。」當然在這張照片出現前，英國已是道德國家，可是卻需要情緒和同理心，點醒他們的道德立場，開始思考實際行動。卡麥隆承諾收留兩萬人。

一個月後，教宗方濟各在美國國會演說時，也將數字和個人意象區分開來，他談到湧入歐洲的難民時說道：「我們不應該被數字嚇到，而是應該把他們當作人，凝視每張臉孔，傾聽每個人的故事。」

在情緒化的時刻所做的承諾，諸如接納成千上萬名的移民，不見得一定會落實。當幾周後情緒逐漸沉澱，就會出現降溫的現象，但這個小男孩引發的情緒回響，確實有決定性的影響，否則這樣的政策可能永遠不會發生。

布倫指出，促發善行不只是理性認知他人的需求，他說：「讓同伴感受到火花實屬必要，可以將理解力化為行動。」

他說對了。有時我們明知道應該採取哪些理性行動，可是除非考慮到對方感受，否則不會真正有所行動。例如，我知道有時我回答問題時，反而會引來更多問題。「你有看到開罐器嗎？」「我沒看到。」這並不算真正的回答，對方還是無所適從。只要設身處地的想，換作自己手中有個罐頭卻沒有開罐器，會感到多無助，這就是激起同理心的火花。我應該可以說：「可能在專放湯匙的抽屜裡。」我大腦中的報償激素告訴我自己，這個忙幫的值得。

雖然報償激素令我感覺良好，但我還是要強調，同理心並不一定是善舉或道德的基礎，而是應把它當作溝通利器。同理心是很重要的工具，雖然可能遭人濫用，卻能幫助我們在重要時刻與他人聯繫，促進理解。

井底嬰兒的反應正是我們希望醫生對病患產生的感受（不要被情緒淹沒就好），好讓病患知道醫生看見也聽見她的心聲。這是每個溝通者都該和聽眾交流的方式：留心專注、全心全意的洗耳恭聽，在對方訴說故事時，感受對方所感。

共鳴聯繫就是關鍵。

相關書摘 ▶「術語」之所以危險，是因為說話的人隱藏了最希望對方理解的重點

書籍介紹

本文摘錄自《如果我真的懂你，會是這種表情嗎？：告別雞同鴨講，全美溝通藝術專家的共鳴式說話術》，先覺出版

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作者：亞倫・艾達（Alan Alda）

譯者：張家綺

《紐約時報》暢銷書、Amazon商業溝通類冠軍

六次艾美獎得主，暨紐約州立大學石溪分校「科學溝通中心」創辦人

從大眾讀者到頂尖科學家都在學的高效溝通術，作家媒體齊聲推薦！

從會議室到臥室，「共鳴式說話術」對各種人際關係都管用！

培養同理心，學習讀懂他人的感受和想法，是良好溝通的關鍵，也正是本書的主軸！

艾達運用他正字標記的幽默感與字字到位的高超能力，帶我們學習如何引出每個人心中的溝通高手。——《富比士》

亞倫・艾達是美國知名演員、導演、編劇，曾榮獲六次艾美獎，並以科學門外漢的身分，主持《美國科學新境》長達11年。他採訪上千位科學家，擅長以大眾都能理解的淺顯字眼，傳達複雜的科學知識。

數十年來，他的經歷與長年表演的獨門訓練，累積了一套人人都能學的溝通表達技巧，能夠應用在各種人際關係上。紐約州立大學石溪分校邀請他成立並主持「亞倫・艾達科學溝通中心」，教授大家都能輕鬆上手的「共鳴式說話術」，也在各大學開設課程和工作坊，以推廣溝通之道，至今已訓練七千多人。

作者在本書分享每個人都需要的溝通技巧——熟練地讀懂別人，知道對方的感受和想法。他告訴讀者如何善用讀心術和同理心，透過眼睛、耳朵、感受去聆聽，用故事說明重點、消弭令人迷惘的術語、仔細留意他人臉部表情代表的涵義，創造出「共鳴」與溫暖親近的連結，達到真正的有效溝通。

這樣的技巧每個人都可以學，對工作、家人、夫妻、親子關係有很大的助益，無論是對外行聽眾演講的科學家，與客戶解釋產品的行銷人員，跟孩子說話的家長，或者夫妻之間的對話都有實質的幫助。

Photo Credit: 先覺出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航