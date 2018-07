《華頓商學院的高效談判學》：對方對女人有刻板印象，如何利用性別克敵制勝？

文:理查.謝爾

個人的談判風格偏好來自於深層的心理因素,包括父母親解決紛爭的方式、幼年與兄弟姊妹和玩伴的相處、以及初入社會時學到的教訓等等。這些早期的發展經驗還可能來自於兩個更基本的社會認同層面:我們的性別和文化。這兩大議題極具爭議性,若想徹底討論,很容易掉入毀滅性(和令人誤導)的俗套。不過,研究人員還是從這些變數中找出了一些可靠的事實,值得我們探討一番。

談判桌上的性別差異

研究顯示,男女溝通有別──職場上尤其如此。喬治城大學的語言學教授黛柏拉.泰南(Deborah Tannen)在《男女親密對話》(You Just Don’t Understand: Men and Women in Conversation,中譯本遠流出版)和《辦公室男女對話》(Talking from 9 to 5,中譯本天下文化出版)等著作當中,證明男人比較果斷、較常打斷對方發言、而且更注重強調自己的地位。相較之下,女人較能仔細聆聽、留意情感和諧、而且會輪流發言。你身邊也許有許多感情取向的男人和權位取向的女人,不過,統計數字的確支持泰南的結論。那麼,人們究竟該如何利用這些行為傾向,成為自己在職場上的優勢,而非弱點呢?

針對美國女性所進行的研究發現,性別差異對談判造成的影響有兩大方式。第一,可靠實證顯示,女性──包括從事高利害關係事業者在內──在薪資和升職等重要議題上,選擇進行談判的機率低於男性。從談判風格來看,一般而言,女性比男性較為合作。卡內基美隆大學商學院教授琳達.鮑考克(Linda Babcock)研究發現,男女企管碩士畢業生的薪資出現差異(男比女多了四千美元之多),原因只有一個:百分之五十七的男性畢業生會要求比起薪還高的薪水,至於女性畢業生,只有百分之七會這麼做。無論男女,協商薪資者獲得的薪資、比未協商者平均多出四千零五十三美元。鮑考克在《女人要會說,男人要會聽》一書中,證明其他的研究和案例也都顯示一樣的傾向。我談判研訓班上的學生還提出另一項女人比較順從的佐證:她們倚重「公平」辯論,認為對方也會支持她們理性、友善的做法。這種策略當然也有用,但前提是,對方也得著重友誼關係才行。

我的學生瑪西的經驗,生動說明了性別是如何巧妙地在談判過程中發揮作用。瑪西在進入企管研究所之前,曾在一家中型電腦服務公司工作,而且是全部門唯一的女性。就像鮑考克的研究發現一樣,瑪西接受了公司提供的起薪,沒有任何異議。事實上,能找到這份工作就已經讓她夠高興的了。她努力工作了幾年以後,責任越來越重,最後,她手下的業務已經占了全公司營收的三成──而其他兩位薪水更高的男性同事,所負責的業務各不到營收的百分之一。她認為她有資格加薪。

不過,她用間接的方式提出加薪議題。她請她的主管檢視工作績效。「我認為最好的做法,應該是讓上司自己注意到我的表現,而不是聽我自吹自擂,」她在課堂上告訴我。「我不想讓自己顯得太緊迫盯人。」她的策略並未奏效。上司根本沒時間檢視她的績效。

許多女性可能就此放棄,可是瑪西不死心。她直接去找公司董事長,大膽要求加薪兩成,因為她的男同事薪水比她多兩成,但手下的組員和案子都比她少。所以,加薪兩成實屬「公平」。此舉又失敗了。她說,「我不斷說著,『這不公平。』現在回想起來,我對公司奉獻那麼多,就算加薪兩成都還是不公平,可是,我沒膽多要求。我的不安全感一定散發出來了。」而且,她還說,「他們看我每天加班,顯得非常負責任,看起來又沒有另覓出路的意圖,所以根本不急著聆聽我的心聲。」

最後,瑪西終於獲得加薪──可是已經來不及了。等到公司發現她已經申請到華頓的企管研究所,決定捲鋪蓋回學校念書時,才表示要給她多加百分之三十五的薪水。可是,瑪西去意已定。她告訴班上同學:「害怕開口要求是最破壞女人自信心的了。別害怕讓人覺得妳緊迫盯人。」

第二份我認為很有道理的性別研究則是探討男女的刻板印象。一般來說,由於女性的表現比男性較為合作,因此不論男女,在談判場合中通常會放大男女刻板印象的差異,創造出自我應驗的預言,讓她們看不清真實狀況。這對女性來說,可以成為優勢,也可能淪為不利條件,端看談判者有沒有足夠的經驗。

舉例來說,研究顯示,若女性在交易之前,腦中浮現出女人是弱者的負面形象,則在談判桌上很容易表現不佳。看起來,不管女性使用哪一種談判風格,一旦害怕被視為弱者,信心就會遭受打擊,影響談判實力。她們再怎麼極力想要推翻這種刻板印象,也難以如願,反而導致行為過度誇張,讓成果打折扣。相反的,如果女性在會前憶及女人擅長合作的正面形象,則心路歷程完全相反。此時,自我應驗的預言會創造出順利的談判過程和更佳的結果。然而,在現實中,女人的刻板印象負面多於正面,因此女性談判者往往會遭受學者所謂的「刻板印象威脅」(stereotype threat)。

另一方面,女性談判者若能巧妙地運用別人對於女人的刻板印象,則可以成為極大優勢。至於克敵制勝的能力則需經驗的累積。有位女性談判高手曾來我們班上向全班描述她是如何為處於劣勢的公司談出「勝利」結果。在這些棘手的談判中,一方是債權人、一方是付不出錢的公司。談不好,公司就會破產。很少有女性能完成這艱鉅的任務,但我們這位主講人卻表示,在這難以處理的角力中,她的性別往往是她極為重要的資產。「例如,」她說,「每當對方男性對我做出人身攻擊,我不會為自己辯護。我會等對方之中其他男性幫我說話──屢試不爽──這麼一來,這些男性與我站在同一陣線,對方人馬出現分裂。這是一大優勢。」另一位客座講者是一位體型嬌小的女性,她在一家大型的製造公司主導合併與收購業務。她告訴全班同學,她喜歡玩弄各式各樣的刻板印象。她出生於波蘭,兒時搬到以色列。「每次談判前,」她說,「我總會想辦法讓對方知道我以前是以色列軍官,塑造出我非常強悍的形象,然後,我再動之以情,和他們交心。他們便會鬆一口氣──與我合作。當然,若有必要,我隨時可以回到強悍的第一印象。」

性別不一定要成為談判的考量之一。可是,聰明的談判者會做好最充分的準備,事先預想雙方的每一項條件,同時還得小心自己的成見。從這方面來看,若想徹底了解談判風格,性別差異的確值得好好分析一番。

文化繽紛的世界

如果性別讓談判過程更複雜,那麼,跨文化的問題就更會攪局了。在以前,華頓商學院的「國際企業」是個很專精的小班課程。如今,整個企管所都著重全球企業問題。在進行國際交易時,是否留意語言、習慣、社會期許和區域等問題,將關係著雙方能否成功建立起長期的合作關係,或只是賺不了什麼錢的短命交易。

試想以下情況:有位來自英國的企業執行長曾向我提及他第一次在黎巴嫩談判的經驗。一開始進行得很順利,可是,每次他讓步,對方不但不跟著讓步,反而得寸進尺。幾個月下來,經過好幾回合的談判,他終於放棄,並且向對方表示,他們的手段讓他看不下去,所以不想再跟他們有任何瓜葛。幾天後,對方來電,表示他們有「很認真」的提案想給他參考,他當下就拒絕了。幾個月後,對方再度來電,針對之前堅持的幾點全都做出讓步。他一再表示他已經無意與他們有任何生意往來。他說到這裏,面帶悔恨地看著我。「整件事都是我的錯,」他說,「我後來才知道,在那個地方,離席走開表示你很有興趣。如果我提早兩個月走開,他們的態度就會更好,我可能也不會終止交易。」

文化也會影響談判人選的指派。舉例來說,不同的文化對於上談判桌的職位有不同的認知。較拘謹的文化會要求雙方談判者具有相同的職位。較不拘形式的文化推派代表時,則著重基本知識和決定權。這方面的差異可能會導致嚴重的談判破裂和誤解。

一位服務於紐約知名法律事務所的女性律師,曾經陪同客戶公司的男性執行長前往拉丁美洲,協商一宗複雜的交易。兩人到達後,這家有意合作的拉丁美洲公司老闆建議由他和執行長兩人來談生意即可,他太太可以陪這位女律師去逛街。女律師氣急敗壞,認為這是拉丁美洲典型的性別歧視。不過,在她表達抗議之前,她先打電話回紐約公司,男同事告訴她,他上次到拉丁美洲出差時,對方也沒有讓他參與初期談判。那名拉丁美洲老闆只是想要運用手腕,把律師摒除在外,和性別沒有關係。男同事表示,在當地,律師只和律師談判,不會和商人談判。要是這位女律師當下堅持要參與談判,說不定她會毀了這筆交易,壞了自己的信譽。

無數個諸如此類的例子證實,文化可說是談判風格差異中相當棘手的因素。非洲的阿魯沙族人聚集在大樹下所做的事情也許和紐約企業大亨無異,可是,他們說話的語氣、步調、手勢、暗示和對於雙方關係的假設,一定南轅北轍。由於全球經濟的發展有賴於文化溝通,市面上有許許多多書籍談論到全球重要通商地區在談判時應注意的陷阱、機會和習慣,可參考本書中的「參考書目」。

我將在書中不時提到各種不同文化的行事風格,尤其是談到關係、資訊交換和議價的幾個章節。現在我想先提出兩個重點。

第一,文化議題多半形式大於實質。也就是說,它們會讓溝通更複雜、更易產生誤解,但無論在哪一個國家,談判桌上最重要的議題還是金額、控制權和風險。要避免誤解的最好辦法,就是事先好好研究對方的文化、雇用熟練的翻譯人員、請文化專家來幫助你避免跨文化談判破裂的發生。

第二,跨文化談判最重要的差異──姑且不論顯而易見的語言和習慣問題──是雙方對關係的看法。就像我在資訊交換那一章會提到的,北美人和北歐人比較容易很快進入交易層面,而多數亞洲、印度、中東、非洲和拉丁美洲文化則比較重視社會、關係層面。就像我一個日本籍的企管碩士班學生所說的:「日本人常把談判視為一種類似『相親結婚』的過程,舉止行為也如同真有這麼一回事。」西方談判者和日本這類重關係的文化談生意時,若能著重社交精神,就比較容易成功。婚前歡慶的正式程度也許每個文化不同,可是,世界各地的人們都會利用這些活動來昭告喜事、攏絡與親家的關係。所以,如果你想在重關係的文化裏談判成功,除了要有耐心之外,還要明白,合約(如果需要簽約)只是一個更大格局當中的一小部分而已。

