《華頓商學院的高效談判學》：當綁匪掌控全局，是否就該答應對方所有要求？

文：理查．謝爾

哈納斐人質事件

一九七七年三月，十二名自稱是哈納斐穆斯林（Hanafi Muslims）這個鮮為人知教派的狂熱份子，持重裝武器占領了美國華府的三棟建築，殺死了一名電台記者、槍傷多人，還挾持一百三十四名人質。這三棟建築包括市政廳、猶太兄弟會全國總部、以及位於麻薩諸塞大道上的回教清真寺暨文化中心。

哈納斐穆斯林的頭子，哈瑪斯－阿布杜－卡里斯（Hamaas Abdul Khaalis），最近才剛被另一個犯罪集團鎖定目標攻擊。當時規模最大、最具影響力的黑人回教團體，由以利亞．莫哈麥德（Elijah Muhammad）為首的伊斯蘭國（Nation of Islam），派出殺手進入卡里斯位於華府的家裏，殺了他五個小孩和幾名女人。伊斯蘭國幾位成員接受審訊後，有五位坦承犯案。可是，卡里斯依舊懷恨在心，他率領人馬闖入猶太兄弟會時表示：「他們殺了我的孩子，擊斃我的女人。現在他們得聽我的──否則人頭落地。」

華府警方封鎖了這三棟大樓，聯邦調查局（FBI）全力戒備，媒體也湧入現場守候，此時，卡里斯宣布了他的要求。

他要求三件事：立刻將安東尼．昆（Anthony Quinn）主演的電影《上帝的使者》（Mohammed, Messenger of God）自全美的戲院下片；歸還謀殺審判庭上，卡里斯因藐視法庭被罰的七百五十美元；以及交出承認殺害卡里斯子女的五名殺手，由他處置。被圍堵在這三棟建築內的哈納斐穆斯林成員持續挾持人質，並表示他們隨時準備殉道。

讓我們趁局勢僵持不下時，先暫停新聞畫面。假設你是FBI和華府警長的顧問，你必須決定下一步該怎麼辦。該採取什麼行動呢？衝進去、救出人質，甘冒人質被殺害的風險？用五名伊斯蘭國殺手交換一百三十四名人質？致電電影《上帝的使者》發行商，請他們下片？無論你的答案是什麼，都得視你如何評估雙方此時在衝突中各自擁有的籌碼。且讓我們評估全局。

誰掌控現狀？

首先，最好要知道是否有人掌控現狀，誰又亟思改變現狀？籌碼通常操之於掌控權最大，對現狀最感到自在的一方。攻擊事件發生之前，現狀不利於哈納斐穆斯林，他們是附屬於黑人穆斯林運動的邊緣組織，偶爾受到掌權者的監控。

人質事件改變了現狀。現在，由哈納斐穆斯林掌控全局。事實上，哈納斐穆斯林所採取的行動極具策略性，這正是槓桿公式的重要部分。這些事件並非臨時起意或笨拙的搶劫行動。卡里斯特別用挾持人質來獲得籌碼──獲得他渴望的目光，以及取得可以交換的條件。卡里斯願意殺害別人、犧牲自己，可是，他挾持人質的目的既非謀殺、也非自殺；而是尋求可達成特定目標的籌碼。

因此，哈納斐穆斯林掌控現狀，至少暫時取得優勢。接下來呢？雙方火力強大，極具殺傷力。讓對方失勢的方法就是奪走他們所擁有的──在本例中就是人命──這是籌碼的重要來源。

威脅：必須有憑有據

時暗時明的威脅也是許多談判當中的要素。事實上，只要你一提出會危及現狀的方案（不管他們是如何界定現狀的），對方通常就會感受到威脅。談判中利用威脅無異於玩火──人人都覺得危險。資方與工會談判時，明白表示不會提高員工的健保福利，就可能招致嚴重抗議。只要資方取消任何既有福利，都關於威脅的第二重點：有憑有據的威脅才能發揮效用。也就是說，談判對方也得認同你的威脅會讓他們失勢，而且他們得相信你執行威脅的機會頗高。如果執行威脅對你自己也造成同樣傷害、甚至更為不利，那麼，這項威脅便無法取信於人。

哈納斐穆斯林事件中，哪一方提得出有憑有據的威脅呢？哈納斐穆斯林立刻就證明他們的威脅不是兒戲。他們殺死了一名記者，並傷害許多無辜。

可是，警方卻有可靠性的問題。如果他們動用武器，就會危及人質性命，三棟建築裏的人質甚多，他們不願意冒這個險。這一點大幅削減警方的威脅籌碼。

而且，哈納斐穆斯林宣稱他們隨時願意犧牲，更加提高了他們的優勢。他們當中，至少有些人是真心願意犧牲。這為什麼重要呢？警方不能使用武器，就少了一個削弱對方士氣的籌碼。可是，哈納斐穆斯林的武器卻仍然可以殺害人質、攻擊警方。

問題還不僅如此，除了各種相關法令之外，政府對於人質事件中使用威脅及動用武力的規定，以及一般商業談判規則都讓警方綁手綁腳。例如，警方總不能闖入卡里斯家裏也挾持人質吧！法律制裁和死亡威脅也都沒有用。現在使用這些威脅都太晚了。最後，像是斷水斷電把歹徒逼到絕境的做法也行不通，因為人質也會受到影響。總之，警方想要讓卡里斯失勢，能力非常有限。

哈納斐穆斯林控制了現狀，在威脅籌碼中占有絕對優勢。如果你首先想到的是派特種武裝部隊（SWAT）衝入建築，救出人質，再仔細思考一下：此時此刻並不適合動用武力。

不過，警方的武力還是有點用處。把哈納斐穆斯林占據的建築包圍得水洩不通，至少能獲得某種程度的掌控權。卡里斯會漸漸發現他自己也成了人質。在歷時三十八小時的僵持當中，卡里斯甚至還要求警方到他家裏，確認他的妻子和家人都安然無恙。

綜觀人質危機初期的籌碼狀況，最適合的行動是反直覺的：你要承認劫匪的力量，透露你已經放棄取得控制權，還有，聽來也許奇怪，你要伺機和對方建立合作關係。

時間是哪一方的考量？

在這種情況下，還有什麼是我們可以釐清的籌碼動態呢？時間也是個好問題。哪一方不趕時間？你也許認為時間對於哈納斐穆斯林有利，並不盡然。卡里斯需要時間來傳達訊息、思考下一步，可是，他也知道他不會一直占有優勢。

心理學家發現人質事件中一個關於時間的事實：人質性命分秒必爭。有經驗的人質談判高手指出，如果人質能安然度過頭十五分鐘，那麼他們最後保住性命的機率就很高。

為什麼呢？首先，時間對於歹徒的「誓死」決心很傷。就像某位評論家說過的：「時間越久，必死的信念越味如嚼蠟。」

其次，就算歹徒堅持下去，也可能與人質發展出關係，要冷血殺人就更不容易。前幾年祕魯利馬的日本大使館發生的人質事件，似乎就發展出這種關係，最後，一百四十名警員衝入大使館，攻下十名暴徒，解救七十二名人質，終結了長達四個月的人質危機。政府出兵攻進大使館的最後一刻，祕魯農業部長指出，看守他的人本來拿著來福槍對著他，然後慢慢放下武器，轉頭走出去赴死。

回到先前的人質事件，時間是對警方有利的。可是，要如何讓卡里斯這樣的宗教激進份子吃時間這一套呢？建立溝通管道。

卡里斯自己早有溝通管道。他要他的女婿找來非裔美籍的電視記者來宣布哈納斐穆斯林的要求。這名記者持續擔任整場危機的傳話角色，警方錄下了他們所有的對話內容後，仔細加以分析，以規畫下一步。

創造動能：略施小惠

有了溝通管道後，警方從卡里斯的要求當中，找到可以先滿足的部分，設法建立籌碼。請留意「可以先滿足」的這個條件。人質事件當中最弔詭的事情，就是歹徒會提出很多不切實際的要求。例如，卡里斯希望能親手處決殺了他孩子的五名伊斯蘭國殺手。當局是絕不可能答應的，因此只好採取拖延戰術，商談其他可能做到的要求。其目的是讓卡里斯興味盎然──好讓他繼續說話。

卡里斯也和許多談判者一樣，有明確的要求，也有潛藏的需要。他的行動和沉默也傳達了如同話語一般的訊息。通過幾次電話後，當局開始列出卡里斯可能會重視的幾項妥協做法。

為推動談判順利進行，警方策略性地答應兩項卡里斯的要求。第一，他們要全國電影院停止放映《上帝的使者》。第二，他們派市政府一位官員，送了七百五十美元的支票到卡里斯家裏，再由卡里斯的妻子透過電話確認。警方利用這些讓步來爭取時間，建立他們的可靠性。然後，再研究下一步該怎麼做。

有件事令人好奇，卡里斯自己也是穆斯林，為什麼會占領清真寺暨回教中心呢？警方監聽卡里斯的電話，發現卡里斯一直夢想擔任黑人穆斯林的發言人，但回教團體卻不給他這樣的職位。當卡里斯要求聯絡同樣是回教國家的巴基斯坦，請該國大使和他討論宗教問題時，當局看到了機會。

當晚和隔天，巴基斯坦大使在埃及與伊朗大使的陪同下，一起透過電話和卡里斯討論了回教教義和許多宗教訓誡。巴基斯坦大使對於卡里斯的博學印象深刻──他把可蘭經讀得相當透徹。更重要的是，現在警方確認卡里斯喜歡在重要人士面前扮演回教宗教領袖的角色。警方這才發現，卡里斯闖入猶太兄弟會大樓時曾大叫說：「現在他們都要聽我說話了。」當時他已經透露了這重要的需求。

創造出「不成交，對方會損失很大」的景象

棘手的談判中，光是讓對方看到你能滿足他的需求，這還不夠。他很有可能漠視你的妥協，並且再提高他的要求。為取得真槍實彈的籌碼，你還是得讓對方相信，如果談判不成，他將會有具體的損失。哈納斐穆斯林事件繼續發展，談判的重點逐漸從人質轉為卡里斯對回教教義的興趣、和他的自我形象與自尊。當局希望卡里斯能了解，若想實現當黑人回教領袖的夢想，則他最好讓危機成功收場，而不是弄得不可收拾。

危機第二天，卡里斯要求和巴基斯坦大使在猶太兄弟會大樓的一樓面對面談話。警方一陣騷動。該如何回應呢？再送一人進入哈納斐穆斯林武裝占領的大樓裏，只會讓人質危機更增添外交風險。不過，巴基斯坦大使覺得他和卡里斯已經建立關係，願意冒險一試。最後，警方提議三位大使在兩位沒有武裝的警官陪同之下，一起進入。這次的會面考驗著現場每個人的誠信，即將成為談判中的轉捩點。

警官、大使和卡里斯在一樓走廊一張摺疊桌旁坐定。大使和卡里斯討論回教教義長達三個小時，並且特別強調回教思想悲天憫人。接著，第三天午夜剛過，巴基斯坦大使請卡里斯釋出善意，先釋放三十名人質。

「何不把他們全都放了？」卡里斯說。這是一大突破。

隨著情勢紓緩，他們開始討論釋放人質的問題。卡里斯想保住顏面，因此要求他在定罪之前，可以先無條件釋放，在家等待審判。卡里斯表示，只要當局同意這個要求，這場危機立刻可以結束。

這意外的要求充分顯示籌碼在談判尾聲是如何左右最後行動。雖然卡里斯表示願意終結危機後，明顯處於下風，但他的手下依舊握有當局想要的──人質。卡里斯主動表示，只要警方做出這個小小的讓步，他就可以交出一切。他「交貨」的權力讓他在交易中占上風。如果警方不答應，他還會願意交出人質嗎？他並沒有交代這一點。這證明了成交之前，面對面溝通的力量是如此強大。警方相信卡里斯會說到做到，他也相信警方會信守承諾。

警方致電司法部長和一位當地法官，經過熱烈爭論後，最後決定同意卡里斯的要求。於是，哈納斐穆斯林平和地放下武器，凌晨兩點十八分，人質自行走出大樓。讓部分人士意外與不滿的是，警方信守承諾，隔天早上便讓卡里斯返家，軟禁在家等待審判結果。不過，他倒是沒有再捅婁子，幾個月後，法官對他和他的手下都判了謀殺、綁架和傷害罪。卡里斯此生將在監獄裏待到九十六歲。

是什麼改變了槓桿公式，讓卡里斯態度軟化呢？首先，儘管他虛張聲勢，他還是慢慢看出繼續下去他只有死路一條。多數綁匪都會有相同的覺悟，尤其是那些倉皇擄人後，發現出路全被斷絕的匪徒。

其次，警方巧妙地運用談判過程，讓卡里斯覺得他的需求很重要。他不再使用強硬手段。警方把有失顏面的七百五十美元罰款還給他。也許最重要的是，幾位回教大使讓他覺得自己就像回教黑人全國發言人一樣。他開始想像自己在世界上扮演重要角色，連入監也無所謂。同時，激烈的攻擊行動可能已經滿足了他的憤怒和報復的需求。等到他在猶太兄弟會大樓會見幾位大使的時候，他已經完全不提要親自處決殺害他孩子的兇手了。

許多人不認同哈納斐穆斯林人質事件的結束方式。當時，政府官員對於隔天早上讓卡里斯無條件回家，而不是立刻入獄的做法尤其不滿。儘管三位大使在兄弟會大樓承諾答應卡里斯的要求，但在那種半脅迫的情況下所做的承諾，並沒有什麼約束力。而且不立即把卡里斯送進監獄，也立下了危險的前例。

可是，誰能料想匪徒究竟會自制，還是會對人質大開殺戒？遇到這種事情，也許不能談是否有前例的問題。而且，我們現在知道，歷經三十八小時之後，所有人質全被釋放，而且匪徒也全數入獄，而且要待上很長一段時間。在此次複雜混亂、人命關天的事件當中，負責決策的領導者做了絕佳示範，顯示他們對於優劣成敗的權衡和談判的過程擁有深度的了解。

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書籍介紹

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作者：理查．謝爾

譯者：劉復苓

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Photo Credit：經濟新潮社

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航