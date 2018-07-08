以《山海經》為題材寫長篇小說，需要想像力與組織力，文筆還不能太規矩

文：果子離

《史記．刺客列傳》有個姓聶名政的刺客，後來成為張徹武俠電影《大刺客》的主人公（王羽飾演）；唐人傳奇〈聶隱娘〉的刺客也姓聶，侯孝賢拍成《刺客聶隱娘》。若再多一兩部電影，刺客都姓聶，大家或許會以為聶家是刺客家族，一如暗器與唐家。

又好比台灣一堆棒球投手姓郭，日本人以為郭在台灣是大姓，影響所及，有個名叫陶德三的人，嚮往投手丘上郭姓投手的威風，於是寫小說取的筆名便姓郭，全名郭箏。

日本人管棒球為野球。喜歡棒球的郭箏，把野球魂帶進寫作中，筆下有一股野氣。若郭箏是投手，想必是和打者正面對決，寧可被轟，也不願保送的那種投手。

郭箏寫了幾本小說之後就神隱了，但人其實還在，偶爾在電影編劇中看到他的名字。一晃好幾年過去，最近聽說他寫了一系列以《山海經》為背景的小說，洋洋灑灑七冊，目前推出首部曲《大話山海經：靈魂收集者》。

照道理《山海經》這幾年應該很紅才是。奇幻當道，穿越正夯，而《山海經》滿滿盡是神奇怪誕的記載，符合年輕讀者的期待。但想想《山海經》若太紅也沒道理，撇開文言文的文字門檻，書中所載，這邊那邊有一座什麼山，山上有什麼奇怪的礦物、植物與動物，以及不像人類的人類。種種記述，奇歸奇，卻寥寥幾句，描述不多。

雖然《山海經》有一些神話傳說，但能完整講述出來，有點情節的小故事不多，我們熟知的「夸父追日」算是書中份量較夠的神話故事，但原文也不過這麼幾句：「夸父與日逐走，入日，渴，欲得飲，飲於河、渭河、渭不足，北飲大澤。未至，道渴而死。棄其杖，化為鄧林。」（夸父與太陽賽跑，一直追趕到太陽落下的地方；他感到口渴，想喝水，就喝黃河、渭水的水。黃河、渭水的水不夠他喝，他又去北方的大湖喝水。還沒走到，就渴死在半路上。他死時所拋掉的拐杖，化作一片桃林。）

可想而知，要以《山海經》為題材，根據短短的零星記述，拉開來寫成一部長篇，需要想像力與組織力，文筆也不能太規矩，而這不就是郭箏的守備範圍嗎？

且看郭箏怎麼寫刑天。

刑天，是叛逆的神，因為形象特出，成為現代電玩戰神級角色。然而在原書裡也只幾句：「刑天與帝爭神，帝斷其首，葬之常羊之山，乃以乳為目，以臍為口，操干戚以舞。」（刑天與天帝爭奪神位，天帝砍斷刑天的頭，把他的頭埋在常羊山。沒了頭的刑天便以乳頭做眼睛，以肚臍為嘴巴，一手持盾牌，一手操大斧舞動。）

僅此而已。若你上網查刑天資料，十之八九都寫道，刑天為炎帝文臣，酷愛音樂，爲炎帝祝壽時創作《扶犁曲》、《豐年詞》等詩曲。好像多了一道資料，不過這不是《山海經》寫的，而是依據南宋羅泌所編寫的《路史》而來。

南宋離《山海經》創作時期已經很久了，怎會突然冒出這個說法？可能是後人根據刑天神話而加工創造而來的。

刑天事蹟頗有意思，但原文記錄簡略，留給作家想像空間。依據郭筝的設定，刑天是被逐出天庭的神。為什麼被逐？他是職場文化的異類，驃悍而勤奮，時時努力殺妖。他看不慣同僚摸魚打混，屢屢暴力相向，以示不滿，連主管他也惹，後來受不了天帝的指責，激憤嗆聲，天帝怒而拔除他神的頭銜。這是神界史上第一次功高震主的貶謫。刑天被逐出神的陣營，遊蕩於神、人、妖之間，遂為妖所利用，向諸神挑戰。

接下來就像《山海經》所寫，刑天的頭顱被砍了下來，憑著強烈的戰鬥意志，他的乳房變成了眼睛，肚臍變成了嘴巴，並且撿起金斧、銀盾，一斧劈向天帝⋯⋯

最精彩的不是天帝戰刑天這一段，而是眾神擊敗神群妖後把妖關進洞穴裡，妖界首領魔尸與天帝打賭：「往後，如果每一年有一個最傑出的人願意把自己的靈魂送給惡魔，一萬年後，有一萬個人類的靈魂願意歸屬於惡魔，我們就能解除封印，走出這個山洞！」

這是副書名「靈魂收集者」的由來。小說場景隨後轉入人間。一萬個人類的靈魂即將集滿，只差一枚，化為人類的神妖後代，或阻或迎最後這個靈魂。郭箏把靈魂爭奪戰寫得熱熱鬧鬧，十足的奇幻武俠風，郭箏的老讀者至此應不陌生，他以應天魚為筆名寫過好幾部武俠小說。

郭箏、應天魚，合為一體，揉合出來的功力，就表現在《大話山海經》裡。

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