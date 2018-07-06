提早15分鐘離場是《小偷家族》令人不安嗎？對人倫的大衝撃

【100%劇透】

是枝裕和在作品中的「情感轉化」

Photo Credit: 電影《小偷家族》製作及劇照

問過好些朋友，她們都說《小偷家族》劇情發展到愈後，愈叫人緊張投入，終於逼近一切事情的真相，甚至完場時還有觀眾以為後續有故事補充，久未散去。

所以，到現在筆者依然大惑不解，為何前排有兩位年老長輩最早入場，也是最早離場的人（大約早了15分鐘）。作品確實對社會和人情充滿嘲諷，對情感有一定衝擊，或者不同年紀的人有強烈反應，都印證它的深刻與動人。

只有極少數編導能如此靈巧，將種種人生體驗，轉著時間轉化，逐層逐層融和在每一次的新作品之中，是枝裕和一再做到，你也許察覺到，相比他十年多前充滿鬱結的社會紀錄片《當福利消失時》，兩位孤兒各自被人收養後，還是難逃連串生活打擊最終自殺的哀歌，及後部分作品免不了滲入了一種：「社會悲劇中的孤寂與死亡」等意境。

Photo Credit: 電影《小偷家族》製作及劇照

而《小偷家族》雖然還是述說東京一處灰暗角落的「家事」，這頭家「一老三大兩小」六口子，全都沒有血緣關係，各有沉痛經歷，各有一本難念的經，但過程並不盡是叫人黯然神傷、屢受壓迫，沉重得喘不過氣；緣分讓幾位邊緣人走在一起患難與共，連繫著他們的，是真情與堅強，作品微妙地滲入了溫情和生存意志。

Photo Credit: 電影《小偷家族》製作及劇照

而且，主要角色在有難言的苦衷之下，才更難融入社會，最後走向一個不悲不喜的結局，留下一些弦外之音。

如果僅以一句話形容是枝裕和在同類作品的心跡，大概，是「可憎者人情冷暖，可厭者世態炎涼」。

試試把編導鋪排的故事，「反方向」看一次

Photo Credit: 電影《小偷家族》製作及劇照

在後半部分講述價值意境之前，筆者要先談是枝裕和的鋪排手法、故事脈絡，他刻畫瑟縮在東京一角的貧民生活，不走典型商業片的伎倆，借一幕幕權貴欺壓弱小的露骨畫面，或當權者內部的醜態，來突顯世態炎涼；卻是把一個社會令人「可憎、可厭」的悲涼面貌，匯聚在一個「特殊家庭」之中，再倒置追溯每位角色之前的身世。

如此鋪排要做到有條不紊，相當不易，看後完全不覺得故事支離破碎，情節儘管略見曲折，亦無須冗長對白和額外旁白補救，足見敘事功架非凡。

Photo Credit: 電影《小偷家族》製作及劇照

不過，若你看過《小偷家族》以後，還是感到是枝裕和稍為故弄玄虛，那麼，筆者就將情節顛倒過來，從日本東京荒川區一個獨居老人開始，到最後才接上電影初段「私下收養」小女孩的部分，或者有助我們貼近要旨。

初枝婆婆是個住在東京荒川區的獨居老人，靠每月領取約11萬日元的退休年金過活，她的丈夫在過世之前，早已因為結識外遇跟婆婆離婚，與新歡建立另一個家庭，並生有一子。

Photo Credit: 電影《小偷家族》製作及劇照

在這漫長的獨居歲月，婆婆巧遇一對來自基層又四處潛逃的情侶——阿治和信代，二人隱瞞著一件殺人埋屍的往事，信代曾是風塵女子又無法生育，常受丈夫虐待，後來她跟客人阿治一夜風流之後，漸漸超越了一般性交易關係成了情侶，有次三人發生衝突，二人誤殺了信代丈夫，埋屍後潛逃得到初枝婆婆收留。

此後，信代怕有朝一日被揭發拘捕，加上人到中年，不敢再在風月場所拋頭露面，悄悄在一處不起眼的洗衣工場兼職，而情人阿治的條件亦只能做地盤雜工，兩人的生活均欠缺應有的福利保障，一旦受傷、生病或裁員，只能竭力面對迷惘。

故事適當「留白」，更惹人想像

Photo Credit: 電影《小偷家族》製作及劇照

在如此背景之下，二人即使相愛，卻難圓「正常」家庭夢，跟婆婆一同生活後，一次阿治在偏遠車場發現年幼的祥太被遺棄，即使二人收入微薄，還是決定收養祥太，像增添了一種「家」的感覺，哪管只是二人點滴的麻醉劑。祥太作為孤兒長大，從小相信阿治的「說教」，以為不上學的原因是「在家自學不懂的小孩才需要上學」，又以為偷東西沒問題的理由是「店裏的東西還未屬於任何人」，自此過著邊緣生活。

Photo Credit: 電影《小偷家族》製作及劇照

又過了一段日子，婆婆的家再多了一位成員，少女亞紀離家出走投靠了她，這位亞紀其實只是婆婆一位「掛名孫女／契孫女」，並無血緣關係。她們之所以互相認識，是因為婆婆的前夫「家底」富裕，他與新歡另組家庭之後，死前遺囑將所有家產給予兒子，兒子繼承家產後，娶妻成家立室，育有大小女兒，大女就是亞紀，她自小已多次見過婆婆。

原因在於，這位前夫兒子有感「當年」自己的媽媽搶走了初枝婆婆的丈夫，為此事感到內咎，父親「忌日」等時候，會趁著婆婆到訪互相問候，並給予3萬日元「接濟」她，既然如此，亞紀自然見過並知道初枝婆婆是誰。

Photo Credit: 電影《小偷家族》製作及劇照

至於亞紀因何事要離家出走，編導對此有所留白，未有詳加說明。然而，有一幕，婆婆到訪前夫兒子家中，裝作不知亞紀出走，試探亞紀家人的時候，他們謊稱亞紀不在家是去了澳洲留學，期間一臉漠不關心，叫人臆測亞紀跟妹妹是否同父異母的關係，跟家人屢生磨擦才終於離家出走，而出走已一段時間，亞紀家人沒有報警，看來並不在乎她。很大程度上，受如此家人的影響，亞紀即使以情色賺錢，偶爾也會對落寞的客人真情流露，順便撫慰對方孤單痛苦的心靈。

到了我們在電影初段收養受虐女童之事，已是在五口子一起生活多時之後，這位女童是「家族」添上的最後一人。

基本交代過脈絡之後，不得不提箇中的價值意境，叫人百般滋味。

悲劇的由來，絕不只有「誤殺丈夫」這麼簡單

Photo Credit: 電影《小偷家族》製作及劇照

有沒有想過，信代為何要走上爭執誤殺丈夫的田地？她手上被燙傷的疤痕，到底長年受過多少虐待，而發生這些「家醜」之後，應到哪裏求助？鄰居怎麼看她的出身？看看信代如何關懷身邊人，如何照顧被虐的女童，她真是一個殘忍的兇手嗎？她小時候母親又如何對待她？也許，她說話隱藏著答案：我們沒有拐騙什麼，我們有的，只是別人放棄不要的東西。

Photo Credit: 電影《小偷家族》製作及劇照

有沒有想過，阿治如此渴望為人父親的原因是什麼？多年來他無法正常成家立室，是因為懶惰之故嗎？可是他連做雜工的時候，也因為拚博而受傷。又，為何他一直是個文盲只能做雜工，小時候發生甚麼事沒受正規教育？正是這些背景之下，才會令他有強烈的情緒要收養祥太，也只好借合作偷竊來改善家人的生活（減低失敗率），也只能用似是而非的理由一起挺下去。信代和阿治，絕非窮凶極惡之流，二人照料身邊人真情洋溢，名義上不是為人父母，但付出的誠意勝過許多名正言順的父母（若說「性教育」層面，二人合格有餘，也比許多父母都要理性）。

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至於祥太，他年紀漸大，已慢慢從經歷中懂得人情世故。是枝裕和高明地描繪他的心理變化。祥太開始覺知偷竊不妥，是因為雜貨店老闆有意放過他們，這份恩慈令他漸漸直覺到，無論自己抑或教導同屋妹妹一起偷東西也是不對，一次他反問信代偷東西的問題，信代一句「總之你看店舖沒倒閉應該可以吧」，怎料不久之後，他以為雜貨店關門大吉是因為偷東西太多的緣故，而不知是老闆逝世，終於感覺有一天要完結這樣的日子。最後，他必須在青年宿舍生活，走往後的人生路，而他跟阿治道別的一幕，是刻意令阿治傷心，斷絕關係，令他忘記自己，其實心裏默默感激阿治如同自己的父親，在車廂中無聲謝別。

還有，小女孩回到「問題家庭」之後，無法重拾之前的快樂，最後她站得那麼高，望著什麼，接下來又想做什麼？

發生在每個人身上悲劇的因，是社會共同「種下」的果

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總體而言，雖然故事沒有鮮明強調「權貴欺人」，但依然深刻嘲諷主流社會的冷漠與偽善，這個全無血緣關係的特殊家庭，都因為受不住虛假倫理關係帶來的傷害，猶如過著「自生自滅」的日子，才終於遇上對方。

譬如，日本社會漠視獨居老人、家庭暴力、社區倫理、基層福利等問題，似乎在政府眼中，只要大部分人口能過一般水平的生活，大可「默許離棄」那一圈少數無助的邊緣人，沒從制度認真改善他們的生活。

Photo Credit: 電影《小偷家族》製作及劇照

此外，繁華都市的主流市民，難有傳統文化的互助關係，不但各家自掃門前雪，更會對低下階層「白眼」，遇見基層有「偷呃拐騙」等脫軌行為，只會大加譴責，斥之「沒有良知、不道德、懶惰」，卻不會思考「貧窮」帶來的社會問題，是否僅僅是「個人」責任，不管那人的出身、家景、性情如何，難道社會、制度支援的角色，真的只屬「無關痛癢」？

如是，《小偷家族》貫穿了編導看待日本社會的眼光，藉幾位無親無故的人，遭遇不同社會問題的「落難」之流，竟然共聚在一家之中，揉合了多重價值反思。難怪，是枝裕和說：「我將這十年來一直在思考的事情，全部融入在這部電影當中。」

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【後記】

你們可能聽說，是枝裕和竟能不靠典型童星演員，足以令素人小孩演繹《小偷家族》如此出色，想必是他過往製作紀錄片時，學懂如何跟小孩溝通之故。

實情這只是非常表面的解讀，是枝裕和無論挑選大人或兒童演員，有著與別不同的天賦和直覺，不是另一些導演跟他那樣學習，就同樣做得到，他不只有習得跟小孩溝通的技巧，而是他很快能直覺出「那一位」有潛力達成他要的效果，再想辦法誘導（其實大人演員也是）。所以，學懂跟小孩溝通的人很多，但「洞悉」什麼小孩能夠達成怎樣的事情，免不了有天賦的覺察力，這也是一個人的才華所在（這也解䆁所謂的教師很多，但真正的教育家很少）。

另外，你們認為這部作品最佳的演員是誰？筆者會投安藤櫻一票，她流露堅強與柔情，似乎連出色的兒童演員，也搶不過她的風頭。

Photo Credit: 電影《小偷家族》製作及劇照

核稿編輯：歐嘉俊