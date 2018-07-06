【遊記】挺進北韓：尋找真實之旅（二）

文：尹自悠（前中大學生報編輯，希望透過淺白的文字紀錄複雜的世界，夢想是毫無顧慮地周遊列國，抓住世界真實一面。）

前文：【遊記】挺進北韓：尋找真實之旅（一）

初到平壤

從平壤鐵路站出來，一片風雨交加，傘雲下的行人不住打量我們。兩名朝鮮女導遊前來迎接。我們出了車站沒多少時間端詳街道，就被導遊催促著上旅遊巴士。她們不太會說普通話，但是英語十分流利。一個是平壤外語大學英文系畢業，一個是參加導遊工作後才開始學習英文。

原本的行程是下車後去參觀金日成廣場，但因天雨關係，我們改到了一間本地酒吧。裡面有幾個所謂的「當地酒客」，我思疑他們是政府安排的戲子，營造當地人有消費能力的假象。（基本上，我整個旅程都在猜度看到的是真是假。）第一，裡面座位有限，要找幾個人來裝成顧客容易至極。第二，他們和一般朝鮮人不一樣，對外國人毫不敏感。我們剛下車的時候，四周的朝鮮人或多或少會打量我們，畢竟外國遊客在朝鮮並不很常見。第三，導遊一反常態，不反對我們跟他們交流，這與她們平素極力避免遊客和當地人交流的做法有矛盾。我們嘗試和酒客交談，可惜他們不懂說英語，我們也不懂說韓語，唯有作罷。吃飽喝醉後，我們便回西山飯店安頓行李。

「人民十分幸福，毋需向神祈禱」

翌日，我們搭乘平壤電車在城裡繞了個圈，然後就到朝鮮境內最大的基督教會，鳳岫教會，那是韓戰後重建的第一座教堂。北韓大約有500所教會，全盛時期，北韓約有17萬教徒。韓戰後，朝鮮勞動黨大力打壓宗教，加上不少朝鮮人痛恨美國人在自家頭上丟炸彈，現時北韓的基督教徒只有大約1萬人。每個星期日，大約有300人會來教會做彌撒。當然，這些資料聽過就算，真偽無從稽考。

朝鮮和中國一樣，理論上都是享有宗教自由的國家。然而宗教在朝鮮並不普遍，教會人員亦不允許公開傳教，只能透過教會講道或朋友、家庭裡私下傳教招收教徒，甚至連聖經也不能在教會外流傳。這或許是因為宗教的散播很容易會動搖領袖的絕對地位，但更多是因為朝鮮人民覺得自己已經「十分幸福」，無須向其他神明祈求庇佑。朝鮮人只有一個神，那就是偉大領袖金日成。儘管金正日和金正恩都曾出任朝鮮最高領導人，但金日成的地位始終至高無上。

在導遊的安排下，我們得以和其中一名神父交談。（不知道他是不是真的神父）他面容和藹可親，而且有問必答，我猜他多半也是國家安排下來的錄音播放機。不論我問得如何尖銳刁鑽，他總有辦法自圓其說，政治正確得挑不出半點毛病。例如我問他要是領袖的行為違反了上帝的旨意，他會怎麼辦？他說上帝和領袖都是以朝鮮人民福祉為先，所以兩者永遠不會有衝突。我又問他為什麼不向政府要求更多空間傳教？他說領袖尊重宗教，「不干預」教會運作，因此教會也會全力支持領袖。十足的老油條。

我又問他朝鮮教會對同性戀、雙性戀等LGBT的議題有什麼看法。他一臉困惑的看著我，不知道我在說什麼。導遊替我翻譯時甚至表示從未聽過「同性戀」（Homosexuality）這個詞，繼而指朝鮮是個和諧（Harmonious）的城市，同性戀這種事情從不發生在朝鮮。看來即便同志運動在世界各地都已經開花結果，朝鮮人民始終對同性戀十分忌諱，甚至壓根兒沒這個概念，不然也不會有章真英這樣的脫北者了。

工作休息時間也學習

離開教堂後，我們到金日成廣場逛個圈，然後去旁邊的人民大學習堂參觀。那是一所市立圖書館，但同時也開班授課，讓市民在工作休息時間進修，將來繼續「為國家貢獻」，學費當然也是國家埋單。導遊帶我們視察一節外語課，學的是普通話。課堂導師讓我們和學生交流，他們大多都懂英語和普通話，有些甚至懂德語、法文，頗出乎我意料。想想也沒什麼好奇怪，要是他們外語說得太失禮的話，國家也不會讓他們坐在這裡了，免得丟面子。

從人民大學習堂頂層遠眺，能一覽平壤全景。藍藍澄空下，是一憧憧錯落有致的摩登大樓。大同江面能偶爾見到有小船駛經。兩座地標式建築，主體思想塔和柳京飯店儼然屹立於平壤之上。說實話，平壤實在遠比我想像中美麗，現代化程度也遠比我預料中高。

偉大領袖 萬壽無疆

下午，我們坐車到萬壽台，向兩位逝世的領導人獻花致敬。萬壽台聳立著兩個高大宏偉的領導人銅像：金日成單手舉高，遙望遠方，儼然一副指揮若定的模樣；金正日單手叉腰，臉露笑容，像是為迎來富強的祖國而欣慰。正值午後時分，陽煦灑落銅像，金光普照。驕陽停留的位置剛好在金正日的手上，正正應了那句「主席是我們的紅太陽。」

導遊千叮萬囑要我們守規矩，因為萬壽台是朝鮮人的「聖地」（Holy place），即便是平壤人也不能隨便進入，只有過節、結婚時才能來這裡行禮和獻花。到萬壽台衣著要莊重，拍銅像照時要照全身，而且絕對不能模仿領導人的姿勢，因為領導人是獨一無二的。導遊著我上前鞠躬一次獻花，當時沒細想，後來讀了韓松的「『我們最幸福』遇上『我們更幸福』：中國遊客在平壤」，才知道鞠躬三次是給死人的，但偉大的金日成同志和金正日同志永生不滅，萬壽無疆。

平壤人在少年宮

傍晚，我們到萬景台學生少年宮欣賞表演。表演還未開始，身邊的學生已先令我驚訝——個個挺直腰板，眼望前方，一聲不哼，年紀輕輕已經宛然體現出軍人的因子。在梯級看過去座椅側面，能看到椅背和小孩之間有一條完整的空隙，沒有一個人後背靠著椅背，光看著都替他們辛苦。我們故意使壞，拿出手機自拍，並且透過螢幕向後面的孩子做鬼臉逗他們笑。他們想笑又不敢笑，只好別開目光，十分有趣。據導遊說，少年宮一般逢星期二四才有表演。當天是星期三，但因為有俄羅斯機構代表團遠赴平壤交流，因此特意安排加場表演，向國外推廣朝鮮文化。學生坐得筆直，是對國外來賓、長者以示尊重。然而劇院內數百孩子從令如流，個個像機器人般挺直腰桿，一動不動，場面確為駭然。

簡單而言，少年宮是個課外活動中心。（有興趣了解更多的讀者可以參考陳成軍的《北韓少年宮與港孩》）平壤學生上午學習，下午便到這裡參加課外活動，包括舞蹈、體操、樂器、歌藝、針織，應有盡有。學生每天大概練習兩至三個小時，因此表演水平超班。即使是難度極高的舞蹈動作和演奏都揮灑自如，完全想像不到學生只靠業餘訓練就能做到。我猜，這也是學校着意以另類方法讓孩子強身健體吧。我問導遊，要是學生在表演途中出錯，讓朝鮮在外國人面前丟了面子，會有什麼下場？她說不會被懲罰，而且過去也極少有學生在表演中出錯。是否真的沒懲罰，誰知道？

​​表演落幕，夜幕也隨之低垂。我們準備前往未來科學家大街吃晚飯。

（待續）

責任編輯︰歐嘉俊

核稿編輯︰王陽翎