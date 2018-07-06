《去年冬天、與你分手》——誰才是怪物？

筆者是懸疑片的愛好者，一直認為一套出色的懸疑片應該要達到「意料之外，情理之內」的境界，就算是次一等的「意料之內，情理之內」，只要伏線鋪排得宜，也可以讓觀眾看得過癮。最近在香港上映的日本電影《去年冬天、與你分手》（去年の冬、きみと別れ），雖然稱不上「超級精彩」，但也是一套合格以上的懸疑作品。

電影改編自芥川龍之介獎作家中村文則的同名作品，故事講述記者耶雲恭介（岩田剛典 飾）正在調查一宗女模特兒被燒死的案件，他懷疑攝影師木原坂雄大（齋藤工 飾）是蓄意謀殺的兇手。出版社編輯小林良樹（北村一輝 飾）同意替恭介出版有關木原坂雄大的書籍，恭介四出調查，更接觸木原坂雄大以尋找更多線索……

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《去年冬天、與你分手》海報

電影除了有原著小說支撐之外，幕後團隊也是信心保證。導演瀧本智行是經典電影《鐵道員》的助理導演，近年曾執導過《腦男》和《蚱蜢》，兩齣電影都是由生田斗真主演；編劇大石哲也則是資深推理劇的編劇，作品包括《金田一少年事件簿》、《偵探学園Q》、《遺留捜査》、《刑警七人》、《死亡筆記本》等等。

《去年冬天、與你分手》給我的感覺有點像《第22年的告白：我是殺人犯》，在敘事手法上也玩了一個小把戲，玩味十足，但專心的觀眾應該很容易破解，具體不在此說明。電影最值得一讚的地方是，鋪排伏線和佈局的技巧不錯，究竟誰是怪物？觀眾能夠獲得足夠的資訊參與推理，不會被電影「整蠱」。在大約35分鐘的時候，電影「引爆」了一個重要的情節，有些觀眾可能猜不到，但其實之前是有鋪排過線索的。這一點是十分重要的，如果觀眾難以猜到真相的話，就算電影再懸疑也沒有意思。可惜，劇情發展在結尾稍為失控，最終的真相欠鋪排，難以猜測，扣了一些分數。

最後，談談演員方面。這次是筆者第一次觀看岩田剛典的主演作品，演技讓人眼前一亮，演活了人性的兩面。配角齋藤工和北村一輝，一個是美男，一個是大叔，同樣表現平穩。至於山本美月和淺見伶奈，雖然十分養眼，可惜戲份太少。

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責任編輯：周雪君

核稿編輯：王陽翎