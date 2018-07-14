攤開《論語》，根本就是一部仲尼被霸凌的血淚史

文：敏鎬的黑特事務所

春秋霸凌血淚史

世界上有很多討厭的事，「霸凌」無非是其中最討人厭的事。

「聖人」因為本身對道德的極高要求，以及往往會把自己對現實的幻想落實在生活中，因此比起別人，遭到霸凌的機率更高。

若你把《論語》攤開來，你會發現它根本就是一部仲尼被霸凌的血淚史。

在人生中，職場霸凌很常見。

所謂的職場霸凌，模式其實跟學校很像，通常是幾個同事會排擠你，說你壞話。然後可能會一直偷打小報告、偷吃你辦公桌上的零食，總之很幼稚。

孔子的職場霸凌史其實滿早就開始了。

仲尼三十多歲時，當時已在補教界闖出名號的他到齊國去進行文化交流，跟老闆齊景公相談甚歡，眼看就要坐擁高薪時，一群齊國大夫擔心飯碗不保，便集體排擠仲尼，在老闆齊景公面前瘋狂打小報告。

「我覺得孔子不適合執政。」齊景公眼前第一紅人晏嬰開口。

「為何？我覺得他不錯啊？」齊景公翻了翻仲尼的履歷。

「跟你說喔，這儒者都很迂腐啦！不切實際，然後blahblahblahblah⋯⋯」

「總而言之，孔子根本有傷風化。」（神結論。）

齊景公一開始還想認真接待孔子，但後來禁不起小報告跟投訴書如海潮般襲來，最後只剩下一句：「我老了，不能用你了。」語畢，周遭充斥著無數細碎的嘲笑聲。

霸凌，在失業的孔子心中留下一抹陰影。

孔子五十一歲時，因為補教生意太有名，被魯定公請回來當魯國中都宰（中都一帶的行政首長），後來又擔任司空（營建部長）、司寇（司法部長）。

接著，孔子在齊魯的夾谷會盟中，靠嘴砲打贏外交戰爭，讓魯國的土地跟自尊又回來了，魯定公開心了，而孔子的政治生涯也即將邁入巔峰。

但霸凌，無所不在。

在齊國，被以晏嬰為首的小圈圈排擠。

在魯國，孔子被三桓（指季孫氏、孟孫氏、叔孫氏三家卿大夫，他們都是皇親國戚，世代擔任魯國要職）等掌權大夫霸凌。

霸凌的理由很簡單，無非是孔子看見這幾任魯君在朝堂上都被三桓爆打，前任老闆魯昭公還被員工趕出魯國。（咦？這不是我家嗎？）

為了恢復心中的小小秩序，仲尼便制定一連串政策來幫助現任老闆找回自尊。

結果季氏不爽孔子，而隔壁的齊國企業為了打擊魯國，也開始酒店招待計畫，送來八十名歌女陪魯定公開趴。內憂外患到齊，季氏便開始進行霸凌計畫。

不過季氏的霸凌手段非常幼稚，就像你回頭找不到辦公桌上的零食一樣：孔子在祭典過後竟然沒收到按禮節要給大夫的祭肉。

「乾，連年終都不發？這公司是三小？」

連照規定要收到的祭肉都沒收到，代表孔子在這間辦公室早已混不下去。

這不是排擠的話，什麼是排擠？

灰心的仲尼只好離開魯國，向其他國家投起履歷。

然後他就這樣失業到老。

邊緣人的畢業旅行

畢業旅行一直是每個人童年最開心的回憶，孔子的畢業旅行卻不怎麼開心。

因為這不只是畢業旅行，而是一趟失業中年人的寂寞投履歷之旅。

孔子看著自己厚厚一疊履歷，不斷嘆氣。

「君子周而不比，小人比而不周。」但好像自己倒成了魯國邊緣人。

「四海之內，皆兄弟也。」乾，不要說兄弟，自己都快沒朋友了。

不僅口袋裡的「仁義」銷售不出去，仲尼的投履歷之旅也可說是多災多難。

以下是仲尼這趟畢業旅行的行程：

到衛國前，路過匡地，被誤認成跟匡人有仇的通緝犯陽虎，被一群暴民圍攻。

到蒲地時，遇上蒲人叛衛，被一群暴民再次圍攻，靠弟子打退才保住性命。

到宋國被趕出來，在樹下上課時還遇上仇家桓魋（音「頹」）追殺，只能逃命。

到鄭國變成流浪老人，被子貢貼徵人啟事後尋回。

經過陳蔡時遇上戰爭，陳蔡大夫怕孔子為楚國所用，派兵包圍自己，強制參加飢餓三十大會師（其實是七天，孔子是這種活動的先驅跟紀錄保持人）。

然後肚子餓的子路還生氣跑來跟自己吵架，唉！

仲尼，你是不是忘記安太歲啊？

「樂天知命故不憂。」看著履歷被國君退回來，五十多歲的孔丘先生現在很煩。

以前是魯國邊緣人，現在變成國際邊緣人。

而且自己的人生好像快過完了。

「君子疾沒世而名不稱焉。」如果可以，我才不要「國際邊緣人」這種名聲。

日子是如此艱難，但回頭一看，孔子還有自己的同溫層。

想起自己可愛的弟子們，仲尼寬慰地笑了一笑。

想起顏回，「不遷怒，不貳過」「聞一知十」，百年難得一遇的才智。

如此高道德高標準，根本完美繼承人。

想起子路，「聞過則喜」，勇武過人，並長年擔任孔門第一打手。

雖然曾在陳蔡飢餓三十活動跟我吵架，但念在侍奉我這麼久，為師也是感動。

想起宰予，提出要廢「三年之喪」，不時勇敢地質疑我，還上課睡覺⋯⋯

馬的，孽徒。

沒辦法多收學費還要受你們這些屁孩的氣，為師真的命苦。

而孔子的履歷被瘋狂退貨其實有一定原因。一半是因為政見內容實在過於理想，一半是孔子很討厭妥協。（任性！）加上名氣太大跟運氣很差等因素，間接造成孔子逃難比治國強的美麗誤會。

在齊國被一堆人排擠，還莫名其妙被趕走。

在魯國被辦公室同事霸凌，連該有的祭肉都被幹走。

在衛國被白痴國君打槍政見，還一直問我有關行軍布陣的事。

沒辦法坐擁高薪，還要受你們這些國君的氣，聖人真的命苦。

人生真的好苦。

書籍介紹

本文摘錄自《人生自古誰不廢：或懷才不遇，或落榜情傷，古代魯蛇的人生堅強講義》，究竟出版

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作者：敏鎬的黑特事務所

孔子擅長被霸凌，孟子靠著爐火純青嘴砲技不斷跳槽？

屈原專長教人撩妹，竹林七賢上班摸魚最行？

韓愈柳宗元發高級廢文一等一，而《聊齋志異》其實是大清最狂BBS？

人生不如意十之八九，讓人只想耍廢很久很久。

只是當生命挫折接二連三來襲，

該如何接招拆招，如何在心酸心碎之餘，

還能含著眼涙帶著微笑堅強活下去？

現代耳熟能詳的文學家，在當時往往都是不得志的魯蛇邊緣人，除了不斷遭遇各種令人厭世的悲摧事，也擁有傲嬌易碎的玻璃心。他們的人生和我們一樣，同樣有愛恨情仇，同樣有風有雨；甚至還會颳起暴風雪，冷到像是待在北極圈。

這些擅長發廢文、開酸、被邊緣，即使不得志也依然故我的古人們，留下一篇篇證明自己如何努力活著的紀錄。然而後人只忙著背誦作者注釋題翻譯，卻忘了他們和現代人沒什麼兩樣，在無法施展自己抱負時，同樣會忍不住指桑罵槐、悲憤怒吼、上演小劇場！

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魯蛇酸民自古有之，嘴砲開噴更是傳統美德（無誤）；文起八代之衰往往誤會一場，發出不平之鳴才是真心誠意。從現代角度重看古人生命歷程，感受隱藏在文章裡各種不得不的堅強！

Photo Credit: 究竟出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航