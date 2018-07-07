【圖輯】「從搖籃到墳墓」的英國公共醫療，免費優質能撐到何時？

人生的旅途，不外乎會經歷生、老、病、死四個階段，而這四個階段又與醫療有很密切的關係。醫院是不少生命的起點，也是許多人畫下句點的歸宿。在北歐等社會福利完善的國度，雖然稅率很高，但每個人都可以得到政府妥善的照顧，因此有「從搖籃到墳墓」的名言。

英國在二次戰後國家百廢待舉，當時帶領英國打贏二戰、聲勢如日中天的邱吉爾（Winston Churchill），意外在1945年的國會大選慘敗給艾德禮（Clement Attlee）率領的工黨。工黨當時承諾創造更多就業機會、建立完善的福利制度，打動在戰爭中飽受折磨的英國社會，選民相信工黨比保守黨更有能力完成重建國家的任務。

當時艾德禮政府推行諸多福利制度，其中一項就是「英國公共醫療服務」（National Health Service，NHS）。「從搖籃到墳墓，為每個人提供免費、優質的醫療。」這是英國公醫在1948年7月5日成立時的宗旨和使命。

Photo Credit: Reuters/達志影像

英格蘭中部的米爾頓凱恩斯大學醫院（Milton Keynes University Hospital），若你詢問這裡的患者或醫護人員對英國公醫的想法，就會發現如今的價值觀與70年前成立的初衷一致。

「過去四年半的時間，我的身體出了很多毛病，但一個醫療單位可以提供這麼多服務、幫我看如此多種的疾病，不但服務親切、有效率，重點還是完全免費，實在令我難以置信。」83歲的李森（Donald Ritson）如此表示。他正在醫院接受治療，並住在有20個床位的外科病房。

躺在病床上的李森，後面是他的太太｜Photo Credit: Reuters/達志影像

李森還記得英國公醫出現之前的慘況，他們家裡無法負擔高額的醫療費：「我記得我哥哥生病了，但我父母根本付不出看醫生的錢，所以他們就試著自己治療我哥哥。」

「我永遠也不想回到那個狀態，所以國家提出從搖籃到墳墓的醫療構想，不是個壞主意。」李森如是說。

曾經有位英國的內閣大臣說，英國公醫就如同宗教般神聖，許多政治人物經常把這套制度掛嘴邊，毫不掩飾展現對公醫的支持，並試圖說服大眾這是一套安全完整的制度。縱使偶爾會有需要自費的項目，但大多英國人不需要付出高額的醫藥費。

Photo Credit: Reuters/達志影像

雖然英國公醫受到歡迎，但人們也為此感到擔憂。人口老齡化帶來的財政壓力，讓英國社會開始討論，是否要繼續將醫療以免費形式提供給需要的人。

「沒錯，我真的很擔心。我們沒有足夠的人力、資金來運作，尤其是人類壽命越來越長的現在。」29歲的普蘭特（Sarah Plant）正在醫院陪伴她的祖母，但她自己也長期是英國公醫的使用者，因為她患有罕見疾病埃勒斯-當洛二氏症候群（Ehlers-Danlos）。普蘭特還說，她自己被公醫從鬼門關前救了兩次，她很難想像如果要收費、卻又負擔不起，自己和家人會變得如何。

普蘭特與他的祖母｜Photo Credit: Reuters/達志影像

外科醫師瓦賽爾（Wayne Vassell）則說，他不認為英國公醫的壓力會在短期內獲得釋放。由於人口老齡化、國家分配的預算額度，各項公共服務都在跟政府搶錢的現在，只會讓英國公醫面臨結構性的壓力。

外科醫師瓦賽爾｜Photo Credit: Reuters/達志影像

但瓦賽爾說，這些壓力並不會阻止他繼續擔任公醫的醫生：「最棒的回饋，就是看見你治療的病人康復、有個幸福的家庭，並且向你道謝。」

醫院執行長哈里森（Joe Harrison）卻對英國公醫的未來抱持樂觀態度。他期待所有英國人都可以享受到免費醫療，「我相信，我們70年後，也終將來到這裡。」哈里森如是說。

Photo Credit: Reuters/達志影像

延伸閱讀

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航