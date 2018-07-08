民氣可用還是民意殺人？《王牌大律師》的司法正義論

文：法操司想傳媒

日劇《王牌大律師》中，古美門研介是名不曾敗訴的律師，他毒舌、傲慢、自大，為了勝訴不擇手段，在他眼中，勝訴就是一切。

在故事中，古美門委任人安藤貴和的情郎遭人毒殺，由於她是鉅額保險的受益人，同時，她的前兩任丈夫也都死於非命，所有檢察官蒐集到的證據，都認為她嫌疑重大。因此，被稱為「世紀惡女」的安藤貴和，甚至直截了當地要求古美門為她脫罪。案子最終上訴到最高法院。古美門與承辦檢察官醍醐實，在法庭上對於是否該判安藤死刑，展開了一場精彩的激辯。

順應民意就是履行正義？

古美門首先指責檢方，認為檢方並非依證據起訴，而是順應民意。但醍醐卻不認同。他表示，檢察官是人民的公僕，當然應該回應人民的期待。況且，多數的人民，其實是內心善良的，順應民意，並無任何不妥。醍醐結語道：「犯罪的是人，裁判的也是人，順應大多數人的想法，才能使冷冰冰的法律充滿人性，這才是人間的正道。」

然而，古美門卻認為，如果民意可以決定一切，那又何必需要法官、檢察官的法學專業呢？還不如就直接用線上投票，讓人民表決有罪與否算了。他嚴肅地指出：「真正的惡魔，正是無限膨脹的民意！」

程序正義與實質正義同等重要

透過這場死刑激辯，我們回頭檢視台灣的狀況。近日幾件社會矚目案件，我國檢察官也常被質疑，不是依據證據辦案，而是被民意主導了辦案方向。如媽媽嘴案，兩名被害者的屍體被發現後，媒體聳動報導引領輿論，檢察官則趁此輿論，濫權聲押呂炳宏、歐石城、鍾典峰等三人，發現抓錯人後，又不斷釋出對三人不利的消息，企圖利用媒體蒐集證據。又或者如頂新越南油案，該案偵辦期間，台灣正爆發多起食安事件，檢方開始偵辦至起訴僅花費21天，起訴後才又補證據，可感受到輿論影響了檢方辦案的速度。

輔仁大學法律系副教授吳豪人，曾在評論蘇建和案時寫道：「全世界的冤獄，結構都是一樣的：殘忍的犯罪，聳動的媒體報導，激憤的輿論，先入為主的警察，代罪羔羊的鎖定，刑求逼供得來唯一證據卻是『證據之王』的自白，跟隨警察起舞的檢察官，面對社會壓力的法官。『無罪推定』，從來就不是刑事訴訟的基本精神，『給社會一個交代』才是。」

追求實質正義，不代表可以犧牲程序正義。更何況，實質正義取決於事實的真相，然而人力有其極限，不可能完全還原事發經過，因此，事實真相如何，往往只有「天曉得」。而死刑作為一種極刑，一但被施行，人死不能復生，即使有所遺憾，也已經無法挽回。因此，每道程序的審慎處理，也是司法正義的實踐。

故事到了最後，安藤究竟是不是兇手，劇中並沒有清楚交代。而這樣的結尾，其實非常接近於現實生活中會遇到的案例。

大多數民眾都是善良並有正義感的，就因如此，更容易以為自己完全清楚事發經過，以為罪行都如刑法教科書中那般一清二楚。一旦在心中形成有罪心證，就認為應該要像連續劇《包青天》般，馬上「開鍘！」鍘了犯人。

然而，即使是現代法律施行之前的時期，處理死刑也並非如此簡單。在古代，處決犯人多半會將執行時點安排在秋天，就是俗稱的「秋後處決」，然後，在執行前的這段期間內，相關卷證會來來回回於中央與地方之間，目的就是務求毋枉、不要錯殺好人。畢竟人命關天，起手無回，不可不謹慎。

對照現今，「程序正義」已在刑事訴訟法的修法過程中，逐漸被納入規範中，《法操》也認為，實現正義，就要從落實程序開始，如果沒有程序正義，那真的會有實質正義嗎？

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本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航