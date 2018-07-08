熱愛搖滾樂的人都是運動健將？你喜愛的音樂悄悄透露你的特質

自一九六○年代開始，為數眾多的研究，都針對「如何以可信方式來評量性格」而展開。在《好音樂的科學II》中，作者提到，當時的心理學家發現，由於每個人的人格特質都混雜了好幾種特徵，因此到了一九九○年代初期，心理學家才逐漸歸納出下列五種比較可以被客觀評量的基本人格特質：

開放性（Openness，又與「教養」或「智力」有關） 謹慎性（Conscientiousness） 外向性（Extroversion，或「活力」） 親和力（Agreeableness） 神經質（Neuroticism，或「情緒穩定性」）

近年他們還納入了第六種特質，也就是某種結合誠實與謙遜的特質。

整件事的重點在於，只要針對這五或六種特質，給予從一到十的評分，就能大略說明一個人的人格特質。而音樂心理學家們也發現，若想將這些人格特質對應到音樂品味上的話，將各類型音樂分成少數幾組會是可行的做法。在經過許多分析後，他們認為音樂類型可分為以下幾組：

沉思與複雜類（Reflective and Complex），如古典樂、爵士樂、民謠和藍調等。 激昂與叛逆類（Intense and Rebellious），如搖滾樂、另類音樂，還有重金屬樂。 樂觀與傳統類（Upbeat and Conventional），如流行樂、電影配樂、宗教音樂和鄉村樂。 活力與節奏類（Energetic and Rhythmic），如饒舌歌、靈魂樂以及電子音樂皆屬此類。

那麼，哪種人喜愛哪些類型呢 ？

「沉思與複雜類」：熱愛古典樂、爵士樂等等的樂迷，在「開放性」特質上的得分較高、不擅長運動、對文字敏銳，並在政治上有自由主義的傾向。 「激昂與叛逆類」：搖滾樂、重金屬的樂迷們同樣在「開放性」特質上得到較高的分數，且文字技巧也同樣較好。不過，他們的運動細胞反而還不錯。 「樂觀與傳統類」：流行樂、電影配樂的愛好者在「外向性」、「親和力」和「謹慎性」三項特質上的得分較高、擅長運動，且政治傾向較為保守。 「活力與節奏類」：熱衷於饒舌歌、電子音樂的派對動物們，則在「外向性」和「親和力」兩項特質上得分較高，並且偏向自由主義的政治立場。

當然，這些只不過是一般通則，作者相信有不少右派運動員熱愛的是爵士樂，我們也都認識一兩個內向孤僻的流行樂迷。但這些由心理學家彼得・瑞恩弗（Peter Rentfrow）和山姆・高斯林（Sam Gosling）所發現的各種傾向，可是確實存在的。

書中也提到，許多專家表示，這些分析相當清楚明確，即使你可能會質疑某些研究結果，但這些結論仍相當有價值，因為它們並非是根據假設或臆測而來，而是針對數千名美洲與歐洲聽眾所做的統計分析。在不同文化中或許也有類似的分類，但我們對此並不清楚。目前，這算是在西方音樂聆賞模式方面相當新穎的研究。

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本文經書傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航