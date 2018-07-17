《IBM首席顧問的大人學習法》：成功將學習轉換為金錢的四大步驟

文：清水久三子（Shimizu Kumiko）

步驟一「概念的理解」：「了解」基本知識

大量閱讀，打好基礎

這是用來理解該領域用語與閱讀的步驟。具體行動是以書籍為主，盡可能蒐集資訊、全部輸入腦中，就像為了考試而熬夜。

雖然拜師學習、向他人請教也很重要，這個階段講求的是先透過大量書籍，建構出知識的地基。少了知識的地基，就無法有效率地發問或接受指導。「我這個不懂，那個也不清楚，但還是請你教我！」這種情況下，不可能有好的輸入。

這個步驟的終點，是理解該領域的用語與概念，擺脫在會議或現場時一頭霧水的窘境。

此外，這一步雖然是四個步驟的起始階段，卻是最辛苦的過程，請各位先有心理準備。在物理學或力學的世界，當你想移動一個物體時，一開始所需的能量最多。同理可證，學習之初，最為艱辛耗時。

如何走出巨量資訊迷宮

這個步驟要注意別陷入了資訊的泥淖。此時我們需要輸入龐大的知識量，正因如此，一開始就要確實掌握整體，有計畫地輸入，否則大量資訊會將你壓垮，讓你遭遇挫折。

為了避免這種情況，就需要一份「資訊地圖」。資訊地圖的細節會在後續詳述，簡單地說，就是先把「有些什麼」、「我該知道什麼」放進資訊地圖，掌握學習領域的全貌。只要先做好這張地圖，就能有效率地輸入知識。

此外，事先製作「學習路徑圖」也很重要。有了這張圖，就能不慌不忙，讓學習循序向前推進。

關於「資訊地圖」及「學習路徑圖」，我會在第三章具體介紹該怎麼製作與使用。

步驟二「具體的理解」：「累積經驗」

百聞不如實踐

步驟二「具體的理解」，是取得書籍以外的資訊，或是試著實踐、讓身體記住的步驟。光是進行大量的輸入，並無法超越「博學多聞」的境界。相當於讀了一百本書，是否就能發揮專業呢？在此先暫且不談。以駕訓班為例，請想像自己上完筆試，準備進入道路駕駛課程的階段。

雖說是實踐，也不可能立刻面對客戶。這個步驟最重要的，是能製造出多少訓練的機會。先前提過，「成人學習是自律的學習」，即使讀再多書，只是守株待兔的話，機會是不可能降臨的，只能靠自己想辦法安排。

假如你正在學著看懂財務報表，可先找到企業公開的財報、試著做財務分析，或是做小額的股票投資。最理想的就是在工作中創造這樣的機會。找同事一起舉行讀書會，在學習問題上獲得共鳴；讀書會上發表的意見，說不定立刻就能在公司派上用場。

總而言之，一點一滴累積「跌倒也不太痛的經驗」之後，即為「具體的理解」步驟成敗的分水嶺。輸入再多知識，若沒有創造輸出的機會，就會變成「用不到的技能與知識」。

向別人學習

在這個步驟，除了參考前輩的作法，也需分析優劣，進而了解自己和前輩的差距，同時把技巧變成自己的東西。

還沒學會「概念的理解」前，你只會事不關己地想：「這人領導能力好強。」現在，你能具體指出值得學習之處，例如：「他真是機靈過人」、「他很懂得掌握提出話題的時機」、「在簡報未來遠景的時候，他用的詞彙非常精確」等。

到了這一步，能夠將別人的作法轉化為自己的東西。

步驟三「系統的理解」：「展現專業」

創造價值的步驟

身為商務人士，進入這個步驟之後，才真正開始培養「辦得到」、「能獲利」的能力。這時，你已經從不同角度實驗過各種方法，累積了許多經驗值。

這個步驟和「具體的理解」不同之處，在於不只模仿向別人學來的技能，而是要具備臨機應變的能力。也就是「創造自己的風格和價值」。

能力若只到「具體的理解（＝有過經驗）」為止，無法展現和別人的差異，只是「誰都能做」的程度而已。學習要進入「系統的理解」這一步，才能抵達「這份工作就交給他／她了」的境界。同時，在反覆實踐之中，應變能力的累積也會自然發揮效果。因此，這也是進步幅度最大的學習步驟。

學習停滯！為何無法邁入「系統的理解」

即使是十分重要的一個階段，多數人卻怎麼都踏不進「系統的理解」。對商務人士而言，學習的成敗，在於這最高的一堵牆。

經歷了一番苦戰，熟記專門用語、且戰且走，「喔，成功了」、「我懂了」︙︙話才說完就停止學習的人不計其數。這些人並不是無法「進入系統的理解」，而是「不肯走過來」。真的非常可惜。

的確，進入「具體的理解」，會產生某程度的滿足感。此時，論能力，其實是「有能力的」；問「是否理解了」，也是肯定的。然而只到這裡就停止的話，無論之前多麼努力，充其量只獲得了「經驗」而已。

這麼一來，原本受到「我要賺錢！」的強烈意志驅使才開始用功，卻像是在就要抵達目標前，親自踩下了剎車一樣。

相較於「概念的理解」和「具體的理解」，「系統的理解」和「本質的理解」不需要付出時間及勞力。靠著慣性，也可以往前推進。雖然如此，「一流專家」與「剩下的多數人」的分界，就在於是否願意付出那一點點的努力。

實踐才能培養自信

「我想學得扎實一點，再實際去做。現在上場只會碰一鼻子灰。」

好不容易學習稍有心得，到了實際應用、增加經驗的時刻，卻有非常多商務人士裹足不前。這樣一來，永遠都不可能做到「系統的理解」。

學習本來就沒有終點，「只要學會這些技能與知識就夠用了」，只是天方夜譚。過去常有這種說法，「有六成把握就行動吧。」時至今日，等到六成就太遲了。即使只有三成把握，也該付諸行動。

或許有人會認為，「只有三成把握，我沒有自信。」切記，無論看了多少書、上過多少課程，也無法讓你培養出自信。在實踐過程中，得到新知、有了新發現，才能真正獲得啟發，為你帶來真正的自信。

因此，你必須具備速度感，盡量減少單純輸入的時間，在輸出的同時不忘持續學習。記住，技能與知識汰舊換新速度驚人，因此務必盡快將所學用於自己的工作或職涯上。一邊前進，同時也一邊學習。

步驟四「本質的理解」：「能夠傳授」

透過因數分解顯示本質

所謂「理解本質」，換句話說就是「領悟」。精通某個領域，不只提升自己，還可以指導別人。

與其說是歷經了「系統的理解」才來到此步驟，不如說回過神來，就發現自己已經來到這麼深入的地方了。步驟三和步驟四是同時並行、不斷持續下去的。

然而，不僅「去理解本質」這麼簡單，還需要知道「基準」，例如：「所謂的理解本質，是怎麼回事？」、「我該如何判斷自己是否已經理解了？」

我個人認為，「本質的理解」就是可以只用「一句話」解釋箇中奧妙。彙整書籍、人、實踐經驗所學，最後用一句話總結：「關鍵在這裡！」

用因數分解的方式，會比文字敘述更好懂。用因數分解呈現名言的方式如下：

工作的成果＝思維×熱誠×能力（京瓷創辦人稻盛和夫先生）

個人認為，能像這樣用一句話表達定義，就是判斷自己是否做到了「本質的理解」的簡易指標。

自己領悟出的本質，是不是貨真價實、正確無誤的「本質」？又是另一回事了。沒有人知道什麼才是真正的本質。商業上沒有絕對的答案，因數分解的結果也因人而異。

即使如此，作為學習的最終成果，透過因數分解找出本質，仍是相當重要的行動。其中包含了三種意義。

第一，要做因數分解之前，必須先複習所學。因此，理解與記憶的程度會更加深刻。

第二，學過的東西要經過淬鍊，才能夠傳授。收穫的成果，除了自我認同以外，若能進一步獲得他人認同，當然更好。以這個等級為目標的同時，成果的本質也會更加精良。

第三，自己的價值判斷基準會逐漸成形，因此，對於眼前的失敗，能夠即時看出失敗的原因。事情不順利的時候，只要回歸本質，就能釐清「哪裡不足？」「該怎麼修正比較好」看出下一步該如何行動。

步驟三、四的差異就在於此。到「系統的理解」為止，當下屬在工作上遇到低潮，你能做的大概只有「我來替你做吧」。不過，當你學會「本質的理解」之後，就能明確指出「這裡有問題，你的工作才會停滯。」

書籍介紹

本文摘錄自《IBM首席顧問的大人學習法：快速將「學習」轉換成「金錢」與「職涯價值」》，商業周刊出版

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作者：清水久三子（Shimizu Kumiko）

譯者：奈勻

本書寫給還有救的社會人，也敲醒停止學習、不肯成長的人

一流外商顧問親授！一生都能帶著走的學習法

成為「你選工作，而非工作選你」的一流人才

最有效｜三大學習工具╳四大學習步驟，養成「趕得上、做得到」的能力

最迅速｜不分產業，都能快速「輸入知識╳輸出成效」，拿出「最佳解決方案」

最靈活｜「高低起伏」時間分配法╳「分散地點」讀書法，不知不覺就做完、甚至做更多

本書重點

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隨時學會「無可取代」新技能，擁有工作選擇權

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快速通過四大學習步驟，成功將學習轉換為金錢

盡量縮短輸入時間（步驟1&2），突破大人學習常見的瓶頸，邁向多數人怎麼都踏不進的步驟3&4，真正提升收入，創造職涯價值！

步驟1：概念的理解→了解基本知識

步驟2：具體的理解→實踐並累積經驗

步驟3：系統的理解→展現專業

步驟4：本質的理解→可教人、有效帶人的達人等級！

大人學習法精華

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Photo Credit: 商業周刊出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九