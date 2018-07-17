《後真相時代》：一旦使用這個F開頭的字，將會引起媒體大量報導

文：海特．麥當納（Hector Macdonald）

「當我使用某一個詞彙，我要它是什麼意思，它就得是什麼意思，分毫不差。」 ——路易斯．卡洛爾，《愛麗絲鏡中奇遇》（Lewis Carroll, Through the Looking-Glass）

F開頭的字

「這是非常強烈的字眼，能發揮強烈的影響力。」

你心裡想到的是什麼字？一個髒字？宗教或靈性方面的字眼？一個神聖的名字？

說這句話的，是英國災難應急委員會溝通部門主管布倫丹．帕迪（Brendan Paddy）。災難應急委員會的工作，是在危難時刻團結英國十三個主要慈善團體。帕迪又說：「對於如何使用這個字眼，我們需要更精確的規範。雖然我們必須趁著為時未晚之前發出警訊，但我們也不想被外界指責是放羊的孩子。」

讓帕迪如此鄭重看待的事，就是國際援助專業人士熟知的「F開頭的字」——飢荒（famine）。

因為這個字眼至關重要， 讓聯合國機構與非政府組織（NGO）聯合起來，賦予這個字眼一個精確的定義。在相關機構訂定的「糧食安全階段綜合分類」（IPC）中寫明，只有當「某個地區至少20% 的家戶面臨食物極度短缺而且無力再撐下去、急性營養不良的人口比例超過30%，以及死亡率達到每天每一萬人中有兩人以上死亡」時，才能宣布該地區發生飢荒。

這只是每個孩子在歷史課都會學到的一個詞，為什麼要這麼大驚小怪？其實國際社會對於「飢荒」並沒有實質上的責任與義務，純粹是因為這個詞對於形塑輿論有著非常大的影響力，所以必須謹慎使用。

國際人道救援非政府組織樂施會（Oxfam）成員伊恩．布雷（Ian Bray）說：「一旦使用這個F開頭的字，就是對捐助人士與政治人物發出極強烈的訊息。這個詞將會引起媒體大量報導，成為舉世矚目的新聞話題。如果沒有這個詞，大眾就無從得知世上某處正在發生這樣的災難。」

一九八四年，衣索比亞飢荒造成數十萬人喪生。當時多虧援助機構呼籲公眾捐助，以及像麥克．布爾克（Michael Buerk）那樣的知名記者強力報導，還有知名搖滾歌手鮑勃．葛多夫（Bob Geldof）聯合眾人齊力募款，才順利募得超過二億美元作為緊急賑濟資金。當全世界的善意都動員起來，威力實在驚人。

救援人員明白，這種動員規模難能可貴，因此只有在必須動員國際力量來防止大規模的飢荒時，才會使用「飢荒」一詞。如果經常使用這個詞，就要冒著被視為「放羊的孩子」的風險。然而這也導致一種不合情理的局面，原本某個地區糧食匱乏（或說得直接點，就是挨餓）的程度是一種連續變項，現在卻變成間斷變項，只剩下兩種可能值——飢荒與非飢荒。

二○一四年，一群糧食安全專家前往南蘇丹首都朱巴，評估當地情形是否符合飢荒的標準。這是一個很大的賭注。美國國際開發總署的飢荒預警系統網（FEWS NET）工作人員克里斯．希卜納（Chris Hillbruner）說：「只要一公布『飢荒』，人們對這項危機的支援程度就會發生顯著變化。」這支團隊仔細審查南蘇丹人民的營養不良率，還有莊稼遭到破壞與牲畜數量減少的情形，終於做出結論：當地情況雖然符合IPC的第四階段（緊急），卻還沒達到第五階段（飢荒）的標準。

朱巴調查團隊的達維娜．賈福瑞（Davina Jeffery）談到國際拯救兒童基金會（Save the Children）時寫道：「這意味著，不管是要募集必要資金來幫助處境悽慘的難民，或是預防情勢進一步惡化，人道主義者想要採取行動、募集資金，都將變得困難許多。雖然IPC第四階段表示情況緊急，但始終難以引起媒體關注，而且幾乎可以確信，災難應急委員會目前不會號召支援，外界捐款大概也增加不了多少。」

因為遲遲無法動員力量、籌募善款，南蘇丹情勢就這麼持續惡化下去，直到二○一七年才終於對外宣布飢荒。自從南蘇丹陷入困境後，這六年來頭一次正式使用飢荒一詞，馬上就發揮了驚人的效果。短短三週內，光是在英國就募得五千萬英鎊的賑災捐款。

這就是字彙的力量。雖然沒有法律效力，卻握有左右無數人生死存亡的力量。

那麼再想像一下，要是某一個字眼具有法律作用，結果會是怎麼樣？

「種族滅絕」在什麼時候不算是種族滅絕？

一九九四年，盧安達發生了令人震驚的屠殺事件，在數週內約有八十萬人被殺害。在盧安達總統遭到暗殺後，國內人口較多的胡圖族（Hutu）發動了一場殘暴的戰爭，企圖消滅少人口較少的圖西族（Tutsi）。聯合國報告與媒體報導都披露了正在進行的屠殺事件，而且很快就在國際上傳開了。當時，胡圖族人的武器不過是彎刀與基礎槍械，絕對擋不住歐美國家的軍事干預行動，偏偏誰也沒及時介入。

根據一批政府解密文件，在那段期間，美國官員私下就是用「種族滅絕」（genocide），指稱盧安達國內爆發暴力衝突後十六天內發生的慘劇。但柯林頓政府始終不肯公開使用這個詞，直到血腥殺戮持續了四十九天，他們仍然只用「種族滅絕行為」（acts of genocide）來表述。路透社特派記者艾倫．埃斯納（Alan Elsner）對慌了手腳的美國國務院發言人提出質疑：「要多少種族滅絕行為，才足以構成種族滅絕？」看樣子，柯林頓政府似乎不肯承認東非正在上演的恐怖現實。原因可參考下段文字：

「種族滅絕調查行動：這個措辭專門用來呼籲國際社會展開調查，遏止人權侵犯與可能違反種族滅絕公約的行為。 務必小心。昨天法律顧問在國務院就是擔心這一點，萬一證實發生種族滅絕，美國政府實際上可能就得『做點什麼』。」

這段文字節錄自美國國防部的討論文件，日期是一九九四年五月一日，距離殺戮行動展開後不到一個月。這份於一九九八年解密的文件，清楚說明了當年美國政府談及盧安達時，不願意使用種族滅絕一詞的原因：國務院法律顧問擔心，一旦對這場暴行貼上種族滅絕的標籤，美國政府就不得不出兵干預。偏偏早在幾個月前，對索馬利亞的人道主義軍事干預行動才剛以慘敗收場，美國當時非常不想再度插手非洲事務。

「種族滅絕」是一項晚近出現的法律新概念，起源於二戰後對納粹戰犯進行的紐倫堡大審。創造出這個名詞的是猶太裔律師拉斐爾．萊姆金（Raphael Lemkin），他的親人大多數都在猶太大屠殺中遇害身亡。一九四八年《防止及懲治滅絕種族罪公約》（Convention on the Prevention and Punishment oFGenocide）第一條載明，締約方（包含美國在內）確認「不論是和平或是戰爭時期，執行種族滅絕在國際法上就是一種罪行，並承諾予以制止及懲治」。因此，如果發生在盧安達的殺戮算是種族滅絕，美國和其他國家就非「做點什麼」不可。

根據一九四八年種族滅絕公約所闡述的定義，種族滅絕指的不僅是大量殺害特定群體的成員，還包含毀滅部分或整個群體的意圖。

雖然不容否認，有大量的圖西族人被殺害，但在殺戮行動爆發的頭幾週內，要證明胡圖族有消滅「部分或全體」圖西族人的意圖並不容易。雖然遭胡圖族人控制的廣播電臺不斷慫恿聽眾，要他們出去殺了圖西族人，但光憑這一點就能證明他們有意毀滅全體圖西族人嗎？胡圖族人表示，他們只是在總統遇害後展開內戰。如果真如他們所言是內戰，那麼其他國家最好不要輕易介入。

即使後來我們了解到，一九九四年盧安達真的曾經發生種族滅絕，但當時或許真的（有那麼一段時間）因為無法充分證明暴行的意圖，所以無法宣稱那是一場「種族滅絕」。美國和其他國家只要拿定義做為託詞，就能規避責任。後來柯林頓總統承認，要是美國早一點干預，說不定就能挽救三十萬條人命。

相關書摘

書籍介紹

本文摘錄自《後真相時代：當真相被操弄、利用，我們該如何看？如何聽？如何思考？》，三采出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：海特．麥當納（Hector Macdonald）

譯者：林麗雪、葉織茵

你看到的不是真相，只是自己所相信的價值觀。

不論是廣告行銷或消費者、企業領導或員工、政治人物或選民，

我們每一個人都應該了解「真相運作機制」！

新聞媒體隨便報，普羅大眾隨便信，歡迎來到後真相時代。

「後真相」被牛津辭典選為2016年度代表字彙，並且在英國脫歐和川普當選美國總統時達到高峰。然而「後真相」並非代表這個時代再無真相可信，而是指人們不再重視並思考事件的真實性。

網路時代，資訊唾手可得，大多數人卻寧願窩在舒適圈裡，看著與自己立場相同的新聞，或是輕易就相信了從網路看來、從旁人聽來的種種故事。然後又將這些事件以非黑即白的方式，輕易地評斷劃分。

然而在任何事件、場景、故事中，都存在著「矛盾真相」──述事者從真相的多元面貌中抽出對自己有利的部分，來影響你的態度和行為，進而達到自己的目的──這種真相運作機制，早在潛移默化中改變了你的選擇。

唯有了解自己有什麼樣的選擇，才算真正擁有選擇的權利。

在本書中，商業界說故事大師海特．麥當納以睿智詼諧的口吻，列舉大量的故事與實例，描述何謂經濟社會的「各種」真相。唯有了解這一層思維模式，我們才能更有智慧地消化訊息，而不是在「毫無選擇」的情況下淪為病毒行銷的一部分。甚至我們可以學會如何運用「矛盾真相」，改變溝通方式，幫助我們實踐理念、達成目標。

我們不需要害怕「矛盾真相」，而是應該提防居心叵測、利用真相的誤導者。社會本來就是靠著各種真相、觀點互相影響，才會不斷進步。學習從不同的角度去看、去思考、去溝通，我們就有機會改變世界。

Photo Credit: 三采出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九