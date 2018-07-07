【圖輯】一幅幅驚艷全球和法國總統的「鉛筆肖像畫」，出自奈及利亞的11歲天才藝術家

一名來自非洲奈及利亞的年輕藝術家 — 年僅11歲的奧拉米萊坎（Kareem Waris Olamilekan），近日成為當地與國際媒體捕捉的焦點，他用簡單的鉛筆創造出維妙維肖的肖像，不單單驚豔全球網友，更包括了法國總統馬克宏。

《CNN》報導，法國總統馬克宏近日出席奈及利亞當地文化節，而在活動之中，奧拉米萊坎為他畫了一幅素描肖像，而只花了短短2小時。

而這幅栩栩如生的畫作，不僅讓現場媒體與觀眾為之驚豔，馬克宏看見時，也不禁摸摸小男孩的頭，將他靠近自己，讚賞之情溢於言表。事後更在推特上發文，祝福這位才華洋溢的年輕藝術家。

Very touched, congratulations to this young boy! pic.twitter.com/hQd3ylxGnV — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 2018年7月3日

11歲的奧拉米萊坎是奈及利亞最年輕的藝術家之一，從6歲開始學習作畫，從簡單的卡通與漫畫開始練習，也 從教科書和報紙上學習臨摹插圖， 8歲時他已經是一名專業的畫家。

kareem waris（@waspa_art）分享的貼文 於 PDT 2018 年 4月 月 11 日 下午 3:10 張貼

kareem waris（@waspa_art）分享的貼文 於 PDT 2018 年 4月 月 17 日 下午 3:37 張貼

kareem waris（@waspa_art）分享的貼文 於 PDT 2017 年 7月 月 11 日 上午 8:51 張貼

奧拉米萊坎形容自己的繪畫風格是「超級寫實主義」（Hyperrealism），這類別的作品通常極為擬真，長時間的作畫考驗畫家耐心。奧拉米萊坎的老師說，他是班上最年輕的學生，但卻是最棒的學生之一，他認為奥拉米勒坎可以走得很遠，遠到超乎眾人預期。他常跟奥拉米勒講，不要將自己視為街頭藝術家，要相信自己能達到像米開朗基羅（Michelangelo）的水準。

而他的靈感來源，來自他的家人和朋友，每件作品都充滿了個人特色。奧拉米萊坎說，他的繪畫技巧除了師法文藝復興時期巨匠米開朗基羅，更融合了奈及利亞當代藝術家阿林茲斯坦利（Arinze Stanley Egbengwu）。

Arinze Stanley（@arinze）分享的貼文 於 PST 2016 年 12月 月 4 日 上午 12:26 張貼

像斯坦利一樣， 奧拉米萊坎 大部分的肖像畫都用鉛筆完成。不過 他也嘗試使用油漆、粉彩、甚至圓珠筆作畫。

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奧拉米萊坎告訴《BBC》，他 最好的作品是一幅名叫「每日麵包」的自畫像（下圖），靠著炭筆描繪出一個男孩在汗水和哭泣時拼命吃飯，他說這個靈感來自於他和他的家人，每日為了擺在桌上的食物努力工作（ 奧拉米萊坎的媽媽在街上販賣飲料，送他到當地美術工作室學畫）。奧拉米萊坎回憶說，每次母親叫他去買食物時，他都會偷偷地買20張紙作為繪畫之用。由於他家沒有電，所以他必須在半夜使用手電筒，才能畫畫。

「藝術是我的使命」， 奧拉米萊坎說，「它就內藏在我身體裡面。」他也希望終有一日，自己的畫作能陳列在博物館裡，擺在許多偉大畫家的作品之間。而他的畫作已經在網上走紅，Instagram上有4.4萬名粉絲追蹤。

讓非洲再度偉大：法國總統馬克宏要讓青年創業家們「留在非洲」

為了拉近與非洲英語系國家關係，法國總統馬克宏4日出訪奈及利亞首都阿布加（Abuja）拜會地主國總統布哈里（Muhammadu Buhari），隨後轉往奈及利亞大城拉哥斯（Lagos），並在當地向 300名青年企業家發表談話。

馬克宏 表示，非洲與歐洲兩個大陸「有著共同的命運」，針對目前困擾歐洲的移民問題， 馬克宏說「 我們應該放下一時的衝動，與非洲各國政府展開長期的合作」。歐盟在6月底達成協議，計畫在歐洲以外的國家設置「 離岸平台」，在計畫前往歐盟國家的移民們上船前便加以說服取消行程，外界認為，此「離岸平台」最可能的設立地點是在北非。

馬克宏說，許多 非洲國家擔心這些 「 離岸平台」會招致移民轉而前往非洲， 到目前為止，還沒有非洲國家同意設置這些平台。 馬克宏表示 歐盟不能為非洲國家做決定，但他說這些計畫是可行的，如果非洲政府願意承接組織平台（ 歐盟峰會的協議也包括 向土耳其和北非國家提供資金，以說服他們協助合作，打破走私人口到歐洲國家的商業模式）。

馬克宏說， 他的首要任務是阻止人們為了到達歐洲， 將生命置於危險之中。 他說他的目的是幫助非洲取得成功，為非洲青年提供新的希望。

馬克宏 說，像塞內加爾、象牙海岸和奈及利亞等國， 青年們因為缺乏經濟活力而離開。歐洲不能全部接受他們，長遠的解決方案是建立非洲更加美好的未來，「我們希望非洲人民在非洲自己的土地上獲得成功」。今年 5月，他 承諾投入7600萬美元以 支持非洲當地的創業。

而為了消弭對非洲文化的隔閡，馬克宏還說， 他將在2020年在法國舉辦「非洲文化季」活動，在長達一周的慶祝活動，將展示來自非洲的藝術、音樂、電影時尚等作品。在法國約有 330～550萬（佔法國人口的5～8％）是非洲人後裔。

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核稿編輯：羊正鈺



