【Netflix獨家精選】邀萌萌共賞：夏日同志驕傲月，愛無所不在

在六、七月豔陽高照的夏季時節,五彩繽紛的同志大遊行在歐洲驕傲歡慶,自由開懷的愛意不再悲情,遠在亞洲的觀眾也能一起觀影「共感」!

2017年5月24日大法官宣告《民法》不允許同性結婚的規定違憲,主管機關應以法律保障同婚,被視為台灣同志婚姻平權的重大進步。同時,同志權利相關的討論和慶祝日也愈受重視,除了每年5月17日的「世界不再恐同日」,每年六月成了一年一度的「同志驕傲月」(Pride Month),訂於六月的最後一個星期日慶祝,主要訴求有三:人們應當為自己感到自豪、性取向的多樣性是一份厚禮,以及性取向是天生不能任意改變的。

每年六、七月之間世界各地都有慶祝同志(LGBT)的遊行運動,這個運動最初發跡於紐約。1969年6月28日星期六,美國紐約同性戀酒吧「石牆」遭到警方搜索後展開暴動,後續進而引發示威遊行抗議,許多同志運動人士意識到不應再保持沈默或被動回應,轉向採取積極傳遞訴求,各國開始出現相關的LGBTQ遊行,而一年之後1970年6月28日,紐約同志人士舉辦「驕傲遊行」,途經石牆酒吧作為紀念。對LGBTQ族群來說,他們可以透過無私地分享自己的愛和友誼來慶祝同志驕傲月,而這些無法被取代的寶貴價值,皆可在Netflix精選酷兒影集和電影中重溫,透過動人的影像體驗各式各樣不同的愛。

青春期找尋自我,發現上天給的禮物

No. 1

Netflix 原創電影《奇愛力克斯》(Alex Strangelove)

高三生愛力克斯看似擁有一切:成績好、女友正,還有一票死黨時常聚會,所有事情都一帆風順。直到他決定將「第一次」獻給女友時,遇到了艾略特 — 一個貼心又充滿自信的同性戀男孩,他毫不掩飾自己對愛力克斯一見鍾情;反而,愛力克斯不太清楚自己是否有同樣的情感,進而展開了從未展開的自我探索!

No. 2

Netflix 原創影集《親愛的白人》第二季(Dear White People)

描述在白人學生菁英集中的長春藤名校中,一群非白人學生的故事。除了面對藏在生活大小事中的政治議題,還有戲劇化的戀情、自我認同的危機,後種族歧視時期暗藏的真相,以及各種族群間緊張的關係。身為劇中主人翁之一的萊諾,因秀氣的形象違背黑人社會對「男人」的期待,更因他的同志身份而面對更多的歧視眼光,被周遭的人質疑是否暗戀自己的異性戀室友。身處種族和性向都與旁人相異的將境中,萊諾將如何妥善處理自己的關係,找到自我?

No. 3

Netflix 原創影集《不才專家》第二季(Master of None)

尷尬的約會、令人沮喪的試鏡和感情上的問題,都促使生活在紐約的演員戴夫重新思考自己的人生。《不才專家》描寫身為印裔美國人的戴夫,與圍繞在他身邊圍的非裔、華裔、和白人互動發生的故事。故事當中的戴妮絲,在感恩節時向母親出櫃,換來的是一句溫馨卻沈重的話語:「作為非裔女子生活已經不容易,而非裔女同志在美國的處境更可想而知。」母親在第一時間雖憤怒地拒絕接受女兒是同志的事實,言語間卻仍流露了愛與關心。

No. 4

Netflix 原創影集《踏實新人生》第二季(One Day at a Time)

《踏實新人生》講述一位剛離婚的美籍古巴裔單親媽媽潘妮洛普,在母親「幫助」下,教育一對青春期的兒女。劇中有親情的衝突、掙扎,也充滿甜蜜歡樂。劇中,潘妮洛普無意間發現女兒艾連娜用電腦偷看A片,進而擔心她因對性好奇而跟男友發生關係,於是母女間展開一段關於「性教育」的對話。沒想到, 艾連娜卻因此出櫃;談及愛,她發現自己喜歡的是女生。身在保守的天主教家庭中,家人們真的有辦法接受這件事嗎?

成年後的坦然面對:性向,是天生不能任意改變的

No. 5

Netflix 原創影集《超感8人組:全劇完結篇》(Sense8: Finale)

《超感8人組》敘述八名來自不同國家的「超感者」雖相隔甚遠卻擁有感應彼此的能力,甚至能夠相互轉換,繼而引來生物組織「低語者」追殺,本劇節奏緊張刺激,看得目不轉睛,但更為大家津津樂道的。其中一位超感者——利托和同志愛人赫爾南多,經歷了隱瞞兩人關係、隱私被惡意揭發、遭外界惡意攻擊,最後走進公眾挺身支持同性戀並以自己的同志身份為傲。多舛的歷程,讓兩人間真摯的情感更加令人感到珍貴。

No. 6

Netflix 原創影集《酷男的異想世界》第二季(Queer Eye)

《酷男的異想世界》是一部翻拍自榮獲艾美獎肯定的實境影集,由室內設計師、文化專家、廚師、時尚達人及造型師等五位同性戀男子組成的「Fab 5」擔任靈魂人物。

他們在每一集節目中,皆為一位素人「英雄」提供生活、美食、時尚和文化面的建議,由內而外改造一個人,為他們找回自信。這些因希望改變自己人生而找上 Fab 5的人當中,有同性戀也有跨性別者,透過每一段激勵人心又充滿洋蔥的對話,引導觀眾走進酷兒的心理世界,重新思考社會對他們的歧視與誤解。

No. 7

Netflix 原創影集《同妻俱樂部》(Grace and Frankie)

走過了四季,最新一季中,勞勃與索爾跟著婚姻顧問的指示,開始嘗試開放式婚姻,而葛蕾絲和法蘭琪則面對生活中各種大小問題,和身體狀況,就看他們會如何一起攜手解決!

如果有一天,和你生活了大半輩子的另一半突然向妳出櫃,你該怎麼辦?葛蕾絲和法蘭琪這對好友,與丈夫勞勃與索爾四人在經常碰頭的餐廳中聚餐。突然,勞勃與索爾選擇在餐桌上中年出櫃,雖然葛蕾絲與法蘭琪憤怒又心慌意亂,但我們也能理解一定是遇到了真愛,才會中年出櫃。

愛的千萬種形式:人們應當為自己感到自豪

No. 8

Netflix 原創影集《勁爆女子監獄》第六季(Orange Is The New Black)

《勁爆女子監獄》即將在今年邁入第六季,女主角因年少為同性愛侶冒險無心犯下的過錯,多年後被牽連入獄。進了一個從未體驗過的另類社會,她努力學習在監獄中生存,更與她人建立起同性情誼。隨劇情發展,也帶出更多監獄中的衝突、謊言、背叛、甜蜜與相知,還有女同志獄友間的愛恨情仇。看她們經歷生活的酸甜苦辣,觀眾能一同學習在愛中成長!

No. 9

Netflix 原創影集《打不倒的金咪》第四季(Unbreakable Kimmy Schmidt)

偏遠的印第安納州,有一群受邪教囚禁地下室多年的女性, 金咪是其中一位。獲救後的她,意外到了紐約闖蕩,天真又信心滿滿的想找回15 年來錯過的人生,與在這個城市中認識的朋友,共同面臨生活的挑戰。

黑人男同性戀歌手泰坦斯成了金咪的室友,他熱愛音樂劇《獅子王》,立志成為劇中演員,但在紐約混了二十年卻依然只是個打工仔。但他依然樂觀面對每一天,為自己的身份感到自豪,就如同金咪一樣「耐命」。

