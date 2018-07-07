明年起，金管會強制公開上市櫃員工薪水、還有「最小氣」公司排名

金管會昨（6）日晚間宣布，明年6月底前，將在「公開資訊觀測站」上增設一個新欄位，全部揭露上市櫃公司員工3大薪資內容，藉此給上市櫃公司一定程度壓力，讓公司能重視員工的薪資問題。

（中央社）金管會主委顧立雄5月在立法院財政委員會表示，明（2019）年6月底將公布低薪的上市櫃公司名單，另外，並研議是否要全面公布上市櫃公司的員工平均薪資。



金管會6日表示，因員工薪資費用及員工人數屬於財務報告所記載的公開資訊，自2019年起，將於每年6月底前，採「全部揭露」但不排名次的方式，於公開資訊觀測站公布所有上市櫃公司的員工薪資資訊。

金管會規劃，明年6月底前，將全面揭露上市櫃公司不含董事的員工平均薪資，以及非經理人全時員工的平均薪資費用。其中，不含董事的員工平均薪資將包含前一年度全部員工平均福利費用、平均薪資費用、公司每股盈餘（EPS）及其同產業的公司平均數。



至於非經理人的全時員工資訊，將以3項薪資與公司獲利不相當者，做篩選標示，並以特別欄位標示出來。這3項薪資標準包括了：「非經理人全時員工平均薪資未達50萬元」、「EPS高於同業平均數，但非經理人全時員工薪資平均數低於同業水準」、「公司EPS較前一年度成長，但非經理人全時員工薪資平均數衰退者」（也就是說，當公司賺錢、但員工薪資卻衰退、或是比同業還低者，都會被特別標示出來）。

《風傳媒》報導，若一家公司在上述3項指標中，都被打上標示者，有可能就會被視為「小氣業者」。

此外，金管會還進一步研擬，在2020年6月起，增加揭露所有上市櫃公司前一年度基層全時員工薪資的「中位數」。官員解釋，所謂「中位數」就是剔除薪資高、及低者，取薪資的「中間數」，目的是可以讓外界看到，這家公司「比較接近實質平均的薪資」。

《自由時報》報導，金管會研議公布的3項指標，被外界稱為是「低薪上市櫃黑名單」，因為一旦榜上有名，不僅影響公司形象，股價甚至會直接受到影響波及。證期局官員表示，若欄位被標示的上市櫃公司，會讓公司說明原因或理由，比如：有公司因為接下來要進行擴廠轉投資，才沒有加薪。

金管會表示，將透過強化資訊揭露等方式，鼓勵上市、櫃公司適當合理調整員工薪資，以留住人才及提高企業競爭力。

平平都是上市櫃，薪水差距超過9倍

台灣證券交易所6月29日公布去（2017）年上市公司平均員工薪資排行榜，其中聯發科平均每位員工年薪高達新台幣287.5萬元，平均每個月收入逼近24萬元，待遇最優。不過並非上市公司的薪資福利都很好，證交所指出，去年有一家上市的電器電纜業，每名員工全年平均只領了30.58萬元，分攤至每個月不到2萬6。

根據統計，去年平均員工薪資排名前10名的上市公司，依序為聯發科（287.5萬元）、和泰車（286.3萬元）、鴻海（277.5萬元）、鴻準（236.9萬元）、創意（218萬元）、聯詠（200.2萬元）、聯成（196.4萬元）、台積電（194.2萬元）及晶豪科（185.3萬元）。除了和泰車是汽車銷售業，聯成是塑膠產業外，其餘清一色是電子業。

至於排名最後的50家上市公司，平均年薪落在30.6萬元至48.1萬元間，其中更有5家公司年薪不到36萬元。證交所解釋，主要因為產業多屬勞力密集，直接人力成本占比偏高，加上營運淡旺季明顯，雇用較多臨時工及部分工時員工，拉低整體平均水準。

《經濟日報》報導，顧立雄7月3日出席「2018年台灣服務業」頒獎典禮，致詞時表示，顧立雄說，已公布前50大高薪公司名單，至於後50名「薪資後段班」的名單，尚未對外揭露，但據他了解，大部分是百貨量販或是餐飲業者多。顧立雄指出，服務業占GDP六成，就業人員也多，希望再努力，若營收、獲利不錯，希望員工薪資也可提升。

公司拚上櫃，勞動部擬祭新規定：需檢附「一年內」勞資會議紀錄

另外據《自由時報》報導，為鼓勵企業召開勞資會議，勞動部研議將把勞資會議的召開列為上市櫃「必要條件」。勞動部官員表示，目前正與櫃賣中心密切溝通，針對多久送1次勞資會議紀錄做最後洽商，1個月內會有明確結果。

根據現行《勞資會議實施辦法》規定，勞資會議至少每3個月要開1次。而某公司要申請上市櫃，勞動部目前是要求檢附最近1次勞資會議紀錄。不過為了促使企業落實勞資會議，勞動部規劃，申請上市上櫃或初招產業外勞的事業單位，須檢附「最近1年」定期3個月召開1次的勞資會議紀錄，也就是1年至少4次勞資會議紀錄，才能申請上市櫃。

不過，上櫃是企業在公開發行的第一步，為了避免企業已經申請上市櫃，但最後因為勞資會議不夠完整造成上市櫃受到影響，文字上要怎麼樣做精確判斷，多久要送1次勞資會議紀錄，這部分還在做最後洽商，估計1個月內會有結果。

另外為杜絕勞資會議造假，勞動部也將推動「強化勞資會議計畫」，將以個案入廠輔導的方式，協助107家次事業單位成立及召開勞資會議。同時也將透過職業安全衛生署的勞檢資料，將要求過去3年曾有未依法舉辦勞資會議，導致有違反加班、女性夜間工時、彈性工時等情事的500多家事業單位，推派代表參加勞動部的法律講習活動。

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核稿編輯：羊正鈺