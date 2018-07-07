身為一個死刑犯的女兒：她被排擠、不能上學，但仍相信父親「不是怪物」

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松本麗華告訴《日本時報》：「麻原彰晃不是一個大家所想的怪物.....我想人們必須相信，犯下這麼多可怕事情的背後，必是經過怪物的洗腦」。
（中央社）
於1995年指使信徒發動東京地鐵沙林毒氣事件的奧姆真理教前教主、63歲死囚麻原彰晃（本名松本智津夫）6日伏法，他的三女兒松本麗華的推特卻遭人寫進誹謗的留言。
「披著人皮的惡魔終於伏法」、「家人也應負責」、「家人也應判死刑」、「妳別出來亮相」等，這些罵語湧進松本麗華的推特（Twitter）。
但也有護著她的人說：「父親犯罪不應連累孩子」、「可以隨便侮辱犯罪者的女兒嗎」，有網友表示想呼籲推特公司刪除不當的留言。
松本麗華在7月3日時，在推特上留言說：「希望能更活得更自由一點，只要是身為父親的女兒，就會被人把我跟奧姆牽扯，難道我不能自由發言嗎？我沒做什麼（組教團或擴大組織），也不打算做。」
被社會排擠、學校拒收，松本麗華如日本「全民公敵」
松本麗華生於1984年4月，是麻原彰晃的三女。小時候在奧姆真理教教團內長大，名稱被稱為「阿恰麗」（音譯）。她父親麻原被警方逮捕那年她12歲，身為麻原的女兒，在教團內曾位居高位，但16歲時退出教團。
儘管退出教團，松本麗華還是被視為教團的相關人士，小學、中學遭排擠，無法順利上學，都是用類似函授的方式在學習，她也遭到考取的大學拒絕入學。《日本時報》報導，松本麗華小時候只去過幼兒園，在9歲時甚至無法閱讀平假名，之後透過函授課程在家讀書，不過長大之後仍被多所大學拒收，最後透過司法途徑，才爭取到在文教大學學習臨床心理學。
松本麗華說：「我從來沒有和人相處融洽，但我一直希望有一天能夠去學校和交朋友。儘管反覆被拒絕，但我不能放棄，因為我知道上學對我來說是唯一的出路。」
2015年她出書，書名為《停止的時鐘麻原彰晃的三女．阿恰麗的手札》（暫譯），書中描寫她對父親的想法。之後她除了寫作、演講之外，也從事心理諮商師工作。
東京地鐵沙林毒氣案發生當年，松本麗華11歲。她於2015年接受媒體專訪時曾表示，當年她一味的想尋死。她說，自己到16歲時人還在奧姆真理教教團，所以被人推測可能現在她還在教團。她曾聽到謠傳得知，奧姆真理教後繼組織「Aleph」內部把她講成「惡魔」。她也表示，自己與「Aleph」或衍生的新教會「光之輪」無關。
針對社會上有人質疑她為何不向受害者致歉的說法，她受訪時說：「何謂致歉？」她認為，對自己沒做的事、不知的事致歉，是不負責任的。她不認為，恭敬的致歉以求保身是誠實的態度。她說，自己的夢想就是有一天要做個單純的人、單純的日本人。
被判死的父親，其實不是怪物
她的父母親，麻原彰晃1978年與松本知子結婚，兩人育有4個女兒與2個兒子。不過這些孩子在1995年東京地鐵事件之後，遭受外界排擠與歧視，麻原彰晃的二女兒Umi（化名）回憶，她從小就聽到路人對著她的弟弟妹妹喊「給這些孩子沙林，殺死他們」。
《日本時報》報導，在他們的父母被捕後，一些孩子和他們的外祖父母住在一起。松本麗華決定留在道場，直到1996年奧姆真理教正式宣布破產。
「我們留下來是因為我們相信我們的父親會回來。因此，作為孩子，我們試圖保護奧姆真理教，因為我們認為他需要一個可以回來的地方。」松本麗華說，「但是最終，無論他能不能回來，我們都無法在奧姆真理教中生存下去。」當父親被捕的那年，她只有12歲。
報導指出，被捕後幾年，麻原彰晃在法庭上出現胡言亂語的跡象，有時用英語說話。日本《刑事訴訟法》第479條規定，應暫停處決精神上無能力的囚犯。然而法庭認為，截至2017年5月，麻原彰晃都沒有表現出明顯的精神殘疾跡象，雖然他拒絕從他的牢房出來，但在大多數情況下他都會出來洗澡或健康檢查。雖然有6位精神病學家認為，麻原彰晃的精神狀態出現問題，麻原彰晃仍在2006年被判死刑。
松本麗華回憶，2004年她與姐姐（Umi）首次獲得探視權，姐妹們驚訝地發現父親有多麼不同。她們說，他失去了一顆牙齒，看起來像個老人。
「他只是過去的他的殘影，他看起來並不像『在那裡』。」松本麗華說，「他無法理解我們在說什麼，甚至不知道我們在那裡。我看他越久，感覺就越孤單。」
松本麗華告訴《日本時報》：「麻原彰晃不是一個大家所想的怪物.....我想人們必須相信，犯下這麼多可怕事情的背後，必是經過怪物的洗腦」。
不過，她的妹妹松本聰香卻有不同的看法。松本聰香聲稱，她從未喊過麻原彰晃一聲父親，從出生起就必須以「尊師」稱呼他，而麻原彰晃不但逼迫她吃下混有瓷器碎片的煎蛋，更會在寒冬中逼她穿上單薄的衣物在戶外站好幾個小時。松本聰香在2017年向家庭法院申請廢除推定繼承人身分（法院也於同年通過她的申請）。
松本聰香也在接受採訪時表示，認為麻原彰晃應該被處決。
《日本時報》2015年報導，松本麗華與日本律師聯合會（Japan Federation of Bar Associations）曾在2007年，要求監獄讓麻原彰晃接受精神治療，表示他因長期囚禁而患有精神疾病。松本麗華說，她的父親現在只是一個「嘮叨的囚犯」，甚至無法與律師溝通，她認為他應該接受治療，這樣人們就可以聽到他所犯罪行所說的話。
「我希望這個社會，能成為一個甚至連『麻原彰晃』的女兒都可以生存的地方」，松本麗華當時（2015年）這麼表示，「我在思考，作為一個曾待過奧姆真理教的人，我可以做些什麼。」
「我不打算說我的父親是無辜的，但我想知道真相 - 他是否參與這項犯罪，以及他是如何去做。」松本說，「我想聽他用自己的話來說。」
不過其他人則認為，麻原彰晃是在裝病，以避免對其罪行負責，被處以死刑。
《愛爾蘭時報》報導，麻原彰晃經過了256次的開庭，但在審理期間他沒有道歉過任何一次，與律師之間的問答不是保持沉默，就是吐出一些沒人可以全盤理解的隻字片語，檢察官只能就其他犯罪者的證詞做出相關裁決。
新聞來源：
- 父是沙林毒氣案主謀麻原彰晃 松本麗華挨罵（中央社）
- 日本沙林毒氣案7死囚伏法 執法時機引起討論（中央社）
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核稿編輯：羊正鈺