身為一個死刑犯的女兒：她被排擠、不能上學，但仍相信父親「不是怪物」

（中央社）

於1995年指使信徒發動東京地鐵沙林毒氣事件的奧姆真理教前教主、63歲死囚麻原彰晃（本名松本智津夫）6日伏法，他的三女兒松本麗華的推特卻遭人寫進誹謗的留言。

「披著人皮的惡魔終於伏法」、「家人也應負責」、「家人也應判死刑」、「妳別出來亮相」等，這些罵語湧進松本麗華的推特（Twitter）。

但也有護著她的人說：「父親犯罪不應連累孩子」、「可以隨便侮辱犯罪者的女兒嗎」，有網友表示想呼籲推特公司刪除不當的留言。



松本麗華在7月3日時，在推特上留言說：「希望能更活得更自由一點，只要是身為父親的女兒，就會被人把我跟奧姆牽扯，難道我不能自由發言嗎？我沒做什麼（組教團或擴大組織），也不打算做。」

もう少し自由に生きたいと思う、今日この頃……。父の娘である限り、オウムと関連付けられ、自由に発言することもできないのだろうか。私は私であり、父の付属物でもオウムの付属物でもない。事件から23年経っても、私という個性を認められないその感覚がそもそも差別なのではないのか。 — 松本麗華 (@asaharasanjo) 2018年7月3日

被社會排擠、學校拒收，松本麗華如日本「全民公敵」

松本麗華生於1984年4月，是麻原彰晃的三女。小時候在奧姆真理教教團內長大，名稱被稱為「阿恰麗」（音譯）。她父親麻原被警方逮捕那年她12歲，身為麻原的女兒，在教團內曾位居高位，但16歲時退出教團。

儘管退出教團，松本麗華還是被視為教團的相關人士，小學、中學遭排擠，無法順利上學，都是用類似函授的方式在學習，她也遭到考取的大學拒絕入學。《日本時報》報導，松本麗華小時候只去過 幼兒園 ，在9歲時甚至無法閱讀平假名，之後透過函授課程在家讀書，不過長大之 後仍被多所大學拒收，最後透過司法途徑，才爭取到在文教大學學習臨床心理學。

松本麗華 說：「我從來沒有和人相處融洽，但我一直希望有一天能夠去學校和交朋友。 儘管反覆被拒絕，但我不能放棄，因為我知道上學對我來說是唯一的出路。」

2015年她出書，書名為《停止的時鐘麻原彰晃的三女．阿恰麗的手札》（暫譯），書中描寫她對父親的想法。之後她除了寫作、演講之外，也從事心理諮商師工作。

東京地鐵沙林毒氣案發生當年，松本麗華11歲。她於2015年接受媒體專訪時曾表示，當年她一味的想尋死。她說，自己到16歲時人還在奧姆真理教教團，所以被人推測可能現在她還在教團。她曾聽到謠傳得知，奧姆真理教後繼組織「Aleph」內部把她講成「惡魔」。她也表示，自己與「Aleph」或衍生的新教會「光之輪」無關。

針對社會上有人質疑她為何不向受害者致歉的說法，她受訪時說：「何謂致歉？」她認為，對自己沒做的事、不知的事致歉，是不負責任的。她不認為，恭敬的致歉以求保身是誠實的態度。她說，自己的夢想就是有一天要做個單純的人、單純的日本人。

被判死的父親，其實不是怪物

她的父母親，麻原彰晃1978年與松本知子結婚，兩人育有4個女兒與2個兒子。不過這些孩子在1995年東京地鐵事件之後，遭受外界排擠與歧視，麻原彰晃的二女兒Umi（化名）回憶，她從小就聽到路人對著她的弟弟妹妹喊「給這些孩子沙林，殺死他們」。

《日本時報》報導， 在他們的父母被捕後，一些孩子和他們的外祖父母住在一起。 松本麗華 決定留在道場，直到1996年奧姆真理教正式宣布破產。

「 我們留下來是因為我們相信我們的父親會回來。因此，作為孩子，我們試圖保護奧姆真理教，因為我們認為他需要一個可以回來的地方。」松本麗華說，「但是最終，無論他能不能回來，我們都無法在奧姆真理教中生存下去。」當父親被捕的那年，她只有12歲。

報導指出，被捕後幾年，麻原彰晃在 法庭上出現胡言亂語的跡象，有時用英語說話。日本《刑事訴訟法》第479條規定，應暫停處決精神上無能力的囚犯。然而法庭認為，截至2017年5月，麻原彰晃都沒有表現出明顯的精神殘疾跡象，雖然他拒絕從他的牢房出來，但在大多數情況下他都會出來洗澡或健康檢查。雖然有6位精神病學家認為，麻原彰晃的精神狀態出現問題，麻原彰晃仍在2006年被判死刑。

松本麗華回憶，2004年她與姐姐（Umi）首次獲得探視權， 姐妹們驚訝地發現父親有多麼不同。她們說，他失去了一顆牙齒，看起來像個老人。

「他只是過去的他的殘影，他看起來並不像『在那裡』。」松本麗華說，「 他無法理解我們在說什麼，甚至不知道我們在那裡。 我看他越久，感覺就越孤單。」

松本麗華告訴《日本時報》：「麻原彰晃不是 一個大家所想的怪物.....我想人們必須相信，犯下這麼多可怕事情的背後，必是經過怪物的洗腦」。

不過，她的妹妹松本 聰香卻有不同的看法。松本聰香聲稱，她從未喊過麻原彰晃一聲父親，從出生起就必須以「尊師」稱呼他，而麻原彰晃不但逼迫她吃下混有瓷器碎片的煎蛋，更會在寒冬中逼她穿上單薄的衣物在戶外站好幾個小時。松本聰香在2017年向家庭法院申請廢除推定繼承人身分（法院也於同年通過她的申請）。

松本 聰香也在接受採訪時表示，認為麻原彰晃應該被處決。

《日本時報》2015年報導，松本麗華與 日本律師聯合會（ Japan Federation of Bar Associations）曾在2007年，要求監獄讓麻原彰晃接受精神治療，表示他因長期 囚禁而患有精神疾病。松本 麗華說，她的父親現在只是一個「 嘮叨的囚犯」，甚至無法與律師溝通，她認為他應該接受治療，這樣人們就可以聽到他所犯罪行所說的話。

「我希望這個社會，能成為一個甚至連『麻 原 彰晃』的女兒都可以生存的地方」， 松本麗華當時（2015年）這麼表示，「我在思考，作為一個曾待過奧姆真理教的人，我可以做些什麼。」

「 我不打算說我的父親是無辜的，但我想知道真相 - 他是否參與這項犯罪，以及他是如何去做。」 松本說，「我想聽他用自己的話來說。」

不過其他人則認為， 麻原彰晃是 在裝病，以避免對其罪行負責，被處以死刑。

《愛爾蘭時報》報導，麻原彰晃經過了256次的開庭，但在審理期間他沒有道歉過任何一次，與律師之間的問答不是保持沉默，就是吐出一些沒人可以全盤理解的隻字片語，檢察官只能就其他犯罪者的證詞做出相關裁決。

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核稿編輯：羊正鈺