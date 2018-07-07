日本連2日「異常豪大雨」有人被沖走、甚至活埋，已49死48失蹤

（中央社）

日本近畿地區連日豪雨造成傷亡，西日本地區新幹線與各級列車皆停駛。外交部今（7）日表示，日本已對廣島、岡山、鳥取、兵庫、京都府等發布大雨特別警報，呼籲民眾若非必要勿前往。此外，根據駐大阪辦事處掌握的訊息，目前台灣各僑團與留學生未傳出災情及傷亡。

外交部提醒民眾，近日若非必要勿前往發布特別警報的地區，若有必要前往則需特別注意旅遊安全，隨時關注日本氣象廳所發布的警報與相關交通資訊。外交部也說，對於日本連日豪雨造成傷亡，政府已透過日本台灣交流協會向日本政府表達政府與人民的關心，若有必要，台灣隨時準備提供協助。

領務局表示，民眾在關西地區若遇急難需要協助，可撥打駐大阪辦事處緊急聯絡電話090-8794-4568；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話0800-085-095。

《蘋果日報》報導，受到梅雨鋒面前線滯留日本上空的影響，西日本與東日本都出現豪雨，尤其是西日本受到的影響最大，災情也不斷傳出。據日本《NHK》報導，截至當地時間9時（台灣時間8時）已知有49人死亡、5人無意識、48人行蹤不明，死亡、失蹤人數還在增加。

多處見到河水氾濫，道路被水淹沒，救援人員涉水救出被困的居民， 18個縣 已有167萬戶、356萬人撤離家園。

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日本《NHK》報導，日本從昨日開始下起數十年罕見的「異常豪大雨」，雨勢驚人，多處更發布「大雨特別警報」，廣島、福岡、佐賀、長崎等地已在今日上午解除警報，但京都、兵庫、岡山、鳥取等地還未解除警報。

此外，各地也不斷傳出河水氾濫以及土石流等災情，甚至有人遭到活埋，或在進行工程時強大水流沖走。而大雨也打亂西日本交通，多條線路被迫停駛，截至昨日為止已經影響超過10萬名旅客。還有多處高速道路，也因為土石崩塌或橋墩遭暴漲溪水沖毀，被迫停止通行。

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日本首相安倍晉三表示，情況非常嚴重，要求相關部門全力救災。政府已派出近5萬名自衛隊員及警消人員，到超過100處災區救援。

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根據統計，有些地方累積雨量已超過1公尺。本州西部多個縣府發出特別暴雨警告，包括廣島、岡山、鳥取、兵庫、京都，呼籲民眾要注意山泥傾瀉、河水上漲、強風和「歷史性暴雨」。氣象廳警告，豪雨還會持續到周日，影響範圍包括東部及西部。

日本近畿地區持續降下豪雨造成災情慘重，總統蔡英文今天也在推特以日文發文，祈禱日本暴雨受災害者早日康復、受災地區早日恢復；台灣願提供日本所需一切支持。

西日本を中心に発生した豪雨に遭われた日本国民の皆様にお見舞い申し上げます。被害に遭われた方々の回復と被災地の早期復旧をお祈り申し上げます。



台湾でも豪雨被害は頻発しており、我々もその被害の深刻さを身をもって経験しています。 台湾は日本が必要とするあらゆる支援を行う用意があります。 — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) 2018年7月7日

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核稿編輯：羊正鈺