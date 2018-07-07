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日本連2日「異常豪大雨」有人被沖走、甚至活埋，已49死48失蹤
我們想讓你知道的是
日本從昨（6）日開始下起數十年罕見的異常豪大雨，雨勢驚人，多處更發布「大雨特別警報」，已造成死亡人數已增至49人，48人失蹤，356萬人撤離家園。
（中央社）
日本近畿地區連日豪雨造成傷亡，西日本地區新幹線與各級列車皆停駛。外交部今（7）日表示，日本已對廣島、岡山、鳥取、兵庫、京都府等發布大雨特別警報，呼籲民眾若非必要勿前往。此外，根據駐大阪辦事處掌握的訊息，目前台灣各僑團與留學生未傳出災情及傷亡。
外交部提醒民眾，近日若非必要勿前往發布特別警報的地區，若有必要前往則需特別注意旅遊安全，隨時關注日本氣象廳所發布的警報與相關交通資訊。外交部也說，對於日本連日豪雨造成傷亡，政府已透過日本台灣交流協會向日本政府表達政府與人民的關心，若有必要，台灣隨時準備提供協助。
領務局表示，民眾在關西地區若遇急難需要協助，可撥打駐大阪辦事處緊急聯絡電話090-8794-4568；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話0800-085-095。
《蘋果日報》報導，受到梅雨鋒面前線滯留日本上空的影響，西日本與東日本都出現豪雨，尤其是西日本受到的影響最大，災情也不斷傳出。據日本《NHK》報導，截至當地時間9時（台灣時間8時）已知有49人死亡、5人無意識、48人行蹤不明，死亡、失蹤人數還在增加。
多處見到河水氾濫，道路被水淹沒，救援人員涉水救出被困的居民，18個縣已有167萬戶、356萬人撤離家園。
日本《NHK》報導，日本從昨日開始下起數十年罕見的「異常豪大雨」，雨勢驚人，多處更發布「大雨特別警報」，廣島、福岡、佐賀、長崎等地已在今日上午解除警報，但京都、兵庫、岡山、鳥取等地還未解除警報。
此外，各地也不斷傳出河水氾濫以及土石流等災情，甚至有人遭到活埋，或在進行工程時強大水流沖走。而大雨也打亂西日本交通，多條線路被迫停駛，截至昨日為止已經影響超過10萬名旅客。還有多處高速道路，也因為土石崩塌或橋墩遭暴漲溪水沖毀，被迫停止通行。
日本首相安倍晉三表示，情況非常嚴重，要求相關部門全力救災。政府已派出近5萬名自衛隊員及警消人員，到超過100處災區救援。
根據統計，有些地方累積雨量已超過1公尺。本州西部多個縣府發出特別暴雨警告，包括廣島、岡山、鳥取、兵庫、京都，呼籲民眾要注意山泥傾瀉、河水上漲、強風和「歷史性暴雨」。氣象廳警告，豪雨還會持續到周日，影響範圍包括東部及西部。
日本近畿地區持續降下豪雨造成災情慘重，總統蔡英文今天也在推特以日文發文，祈禱日本暴雨受災害者早日康復、受災地區早日恢復；台灣願提供日本所需一切支持。
新聞來源：
核稿編輯：羊正鈺