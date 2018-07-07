今年能否高唱「Football's Coming Home」？五首造就英格蘭隊的流行歌曲

許多人都覺得英格蘭的足球比賽，球迷總是比球賽要好看。

畢竟，從中世紀開始，足球就已經是英國歷史文化的一部分，直到英格蘭人於1862年在諾丁漢（Nottingham）創立了第一支職業足球隊，足球就注定成為大部分英國人生活和生命中的一大部分。

球場中的射門之外，英國人對足球的情誼也延伸至城市和國族間的競合、以及電影到音樂的流行文化產品，雖然國家隊的戰績總不如人意，但談到足球與庶民文化的深層結合，英國絕對不會輸給其他「足球強國」。

下面這五首歌，就是最好的例子。

Baddiel & Skinner - Three Lions

很多人都說，在西方的語言中似乎沒有「加油」這個字，取而代之的則是各類口號，如果你有和英格蘭球迷一起看過足球比賽，就一定會聽見「Football's Coming Home」這個歡呼，此外，世界盃期間許多英格蘭支持者的發文，也會加上#FootballsComingHome這個標記。

這句話，其實就出自稱作Three Lions的老牌英格蘭加油歌。

這首在1996年歐洲盃前發表的曲子雖然稱作為「加油歌」，但主要的歌詞內容其實是在感嘆1966年英格蘭自家捧起世界盃之後，國家隊一直疲弱不振的狀況，歌曲中也加入了許多播報員對英格蘭隊的批評，包括「令人失望的30年」、「我們打得十分不好」等等。

然而，在歌曲的最後，眾人合唱「Football's Coming Home」這個代表足球終於要回到發源地英國的口號，MV中也放入了幾屆世界盃中英格蘭球員優秀表現的影片，展現他們對輝煌年代的深深期盼。

雖然那年歐錦賽英格蘭（一如歌詞中感嘆的）面對德國時，在PK戰被淘汰，兩年後的1998年法國世界盃，英格蘭與阿根廷的經典一役中經過歐文（Michael Owen）技驚四座的進球和貝克漢（David Beckham）的爭議紅牌，也慘在16強告別賽會，但這首歌仍然流傳至今，為每一屆世界盃的英格蘭球迷帶來希望。

The Verve - Bitter Sweet Symphony

如果說英國的國歌是天佑女王（God Bless the Queen），英格蘭近代足球的「國歌」，應該就是這首90年代酷不列顛（Cool Britannia）的經典歌曲：Bitter Sweet Symphony。

對許多人來說，90年代應該是英國流行音樂最輝煌的年代，歷史上很少有什麼時候，可以同時有綠洲（Oasis）、布勒（Blur）和果漿樂團（Pulp）這樣風格迴異卻又各占鰲頭的傳奇並存。而這首與滾石樂團（The Rolling Stones）Mick Jagger和Keith Richards「共同創作」的歌曲，從歌詞到MV，都能反映出那個世代的不羈。

而這首歌不可一世的風範也被電視台看中，擁有英格蘭國家隊比賽轉播權的ITV，從2008年開始即選用這首歌當作國際賽的主題曲，不論是賽前講評、進出廣告等等，那段經典的弦樂旋律總是貫穿其中。

雖然十年間英格蘭在國際賽場上並沒有取得太大的突破，但這首歌已經深入英格蘭球迷的心中，走在路上，都會時不時的哼起。

Fat Les - Vindaloo

如果你先點開了這首歌的MV，就會發現它和上一曲有著驚人的相似之處。其實，相較於Bitter Sweet Symphony這種「獲選」的歌曲，Vindaloo之所以會出生，就是讓人能當作足球隊的加油歌——1998年的法國世界盃。

雖然這首歌在台灣並不出名，MV看起來也是惡搞成分居多，但這個Fat Les其實大有來頭，成員包括了布勒的貝斯手Alex James、老牌英國喜劇演員Keith Allen，以及堪稱是近代英國最成功的藝術家Damien Hirst。MV中也有包括歌手莉莉艾倫（Lily Allen）、拍有大英國小人物（Little Britain）等經典作品的Matt Lucas和David Walliams，以及許多當時家喻戶曉的英國演員客串。

雖然因著當年世界盃的熱力而轟動，但這首歌也招致了不少歧視疑慮的批評，除了使用Vindaloo這道印度料理的名稱作為標題外，MV中包括法國人、相撲選手和喝醉女性的意象，都被人認為不夠政治正確，但批評歸批評，二十年後的今日大家仍傳唱著這首歌，齊聲呼喊「England」之時，也照應出千禧年前，英國流行文化最經典的一面。

Kasabian – Fire

和其他歌曲相比，這首歌與世界盃的關係較小，但仍在英格蘭足球文化中佔有重要的一席之地，因為它曾是英格蘭超級足球聯賽（Premier League）的主題曲。

其實Kasabian樂團中各個長得像是山頂洞人的成員不但都是足球迷，也常參加各項的慈善足球比賽， 2010-2011年賽季起之後的幾年時間，Fire也被選作英超聯賽的主題歌曲。那個時候剛好也是全球資金大力湧進職業足球聯賽的黃金時期，從球星到冠軍教練，英超聯賽儼然成為了全世界最精采的足球聯賽，至少，他是被公認最賺錢的足球聯賽。

這首足球嗨歌除了成為當時英超聯賽的門面，也為許多足球球迷帶來了驚奇。2015-2016賽季中，才升上英超兩年的萊斯特城（Leicester City）跌破大家眼鏡登頂聯賽榜首，打破了英超傳統豪門壟斷冠軍的霸權，當時的總教練拉涅利（Claudio Ranieri）就曾表示，他們在賽前都會全隊收聽同樣來自萊斯特的這首歌曲，球員們也都各個覺得自己「像是戰士」。

雖然英超聯賽商業化的成功延伸出英國球員人才培養的疑慮，今年的英格蘭隊也是唯一沒有成員在非本國聯賽踢球的參賽隊，但誰知道，或許今年打破許多「魔咒」的英格蘭隊，也是在賽前聽了這首戰歌，才創下一個又一個的奇蹟。

Oasis - Stop Crying Your Heart Out

時間到了2002年的日韓世界盃——也是讓許多台灣人第一次愛上足球的亞洲世界盃。

曾經來台灣辦過演唱會的綠洲樂團在近代音樂史的地位不需贅言，他們在2002年6月17日發行的這首單曲，則是一場完美（但有些傷感）的巧合。那一年的英格蘭堪稱是黃金世代的頂峰，包括貝克漢、歐文、斯格爾斯（Paul Scholes）、費迪南（Rio Ferdinand）等球星正值當打之年，陣中又有如希曼（David Seaman）、謝林漢（Teddy Sheringham）以及當時還司職中後衛的現任英格蘭教練索斯蓋特（Gareth Southgate）等老將當作球隊的脊椎，分組賽貝克漢終結宿敵阿根廷的一腳12碼球，讓大家都覺得闊別36年後，英格蘭真的要把世界盃帶回家了。

然而，在16強淘汰了丹麥之後，八強遇到巴西的英格蘭卻在下半場開賽五分鐘後，被小羅納度（Ronaldinho）一腳似傳似射的自由球，吊過了英格蘭的守門員，之後巴西一路挺進直至捧起金盃，英格蘭的球迷則又一次失望的回家。

那一天是2002年6月21日，也是Stop Crying Your Heart Out單曲發行後的第四天，這首歌也就成為了最應景的輸球之歌。

事隔八年，Oasis的主唱Noel Gallagher在一場訪談中也自爆樂團當時的想法：其實當年Oasis其實很刻意的選了一首「可以應景的歌」作為單曲發行。輸球的時候，這首歌被樂評稱為「能讓水泥磚掉淚（make a breeze block cry）」的旋律，自然打中了廣大的英格蘭球迷，也讓兩兄弟荷包滿滿，發了一筆災難財。

Photo Credit: AP Photo/Darko Bandic

許多英國人常開玩笑，說世界盃期間，是少數在家門口掛國旗不會被當作種族歧視者的時節，展現英式幽默之餘，他們看著直播球賽的雙眼，卻也總是燃著既期待又怕受傷害的熊熊火焰。

回顧過往的英格蘭金曲，唱跳的支持者走過1994年到2002年的失望，歷經2006年到2014年的蕭條，看看今年的英格蘭，打破了PK戰和瑞典戰績這兩個魔咒後，還可以走到哪裡？會不會就是今年，英格蘭隊員真能帶著Football，回到他歸屬的Home？

延伸閱讀

核稿編輯：翁世航