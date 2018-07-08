全台1049萬顆「高血壓藥」含動物致癌物質須回收下架，醫師：擅自停藥更危險

中國大陸生產的降血壓原料藥，被發現疑含動物致癌物質「N-亞硝基二甲胺」（NDMA），台灣六款藥受波及。毒物專家表示，NDMA目前僅在動物實驗中證實有罹癌風險，尚無人體證據，醫師也建議，發現問題藥品切勿自行停藥，應就醫和醫師討論換藥。

（中央社）外媒報導，中國大陸浙江華海製藥公司生產的高血壓治療藥品原料藥「纈沙坦」（valsartan）發現含「N-亞硝基二甲胺」（NDMA）成分。

衛生福利部食品藥物管理署經過一天清查，昨（7）日晚間宣布台灣共有六款降血壓藥受波及，有46批藥品，約出貨1,049萬顆，即起全台下架回收，預計一個月內回收完畢。六款藥品分別為：

生達舒心樂膜衣錠160毫克

生達舒心樂膜衣錠80毫克

瑪科隆科適壓膜衣錠80/12.5毫克

永信樂速降膜衣錠160毫克

永信樂速降膜衣錠80毫克

凡內膜衣錠160毫克

Photo Credit: 截圖自 食藥署

NDMA到底有何危害，林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海告訴中央社記者，NDMA目前僅在動物實驗中發現有肝毒性，可能傷肝、增加肝癌風險，但在人體上並無證據，被美國環保署列為B2級致癌物，即「可能是人體致癌物」。

根據國家衛生研究院國家環境毒物研究中心網站資料，NDMA是工業研究中產生的極小量產物，被用來製成火箭燃料，也用於部分化妝品、化妝用具及清潔劑，可能存在於水、空氣和土壤中，也被發現存在於某些食物，並可能在人體內形成。

該網站也指出，當人體暴露於非常高濃度的NDMA中，會出現肝功能的損壞，研究也顯示會增加動物罹患肝癌、肺癌風險，但沒有資料可證實會導致人類癌症。

英國醫藥健康產品管理署也在7月5日公布內含該浙江藥廠所產「纈沙坦」成分高血壓藥回收訊息，該份聲明指出，該藥廠在製造「纈沙坦」過程中做了更動，導致「纈沙坦」遭到NDMA污染。目前歐洲各國也正在進行回收。

該份聲明也指出，如果正在服用含有遭污染「纈沙坦」成分的相關藥物，不要中斷服藥，而應儘速找醫生諮詢，在英國還有其他同樣含有「纈沙坦」成分，但未遭到污染的藥物可供販售。

《蘋果日報》報導，台灣目前所有含纈沙坦成分的製劑品許可證有71項，其中6項藥品使用該原料藥，約佔3％。

（中央社）台大醫院心臟血管科主治醫師、台灣高血壓學會理事長王宗道受訪時也呼籲患者，即便吃到疑似出問題的六款藥品，也千萬不要擅自停藥。

王宗道說，吃到問題藥品固然不好，但就科學層面來看，這類有毒物質必須暴露相當大量，才會對人體產生立即的危害，若只是微量暴露，影響的時程可能長達五年以上；反觀血壓控制不良帶來的併發症，可能在短短數週、數個月就會出現。

王宗道呼籲，高血壓患者每天應量兩次血壓，尤其收縮壓160毫米汞柱、舒張壓100毫米汞柱以上的患者更是腦中風、心血管疾病的高危險族群，切勿自行停藥，建議趕緊就醫和醫師討論換藥。

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