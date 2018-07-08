暴雨來臨，救人行動展開，泰國足球少年：準備好了，要和救援隊一起走出來

泰國足球少年受困山洞超過16天，由於未來有新一輪的風雨，救援團隊指揮官表示，今天是救援行動的最佳時機，已於當地時間早上10時左右展開救人行動，計劃先救出四位足球隊員，預估晚間9時第一批被救援的孩子就會走出山洞。

當地天氣預報指出，未來幾天可能有新的一輪季節性風雨，救援隊總指揮在8日早的記者會上說，以天氣、洞內水位和足球隊的健康狀況而言，必須在3～4天救出足球隊員，今天是救援行動的最佳時機，因為部分路段雖然仍有積水，但已不用潛水。

8日稍早時候，指揮人員要求在洞外守候的上百名記者和非必要人員離開，但沒有解釋原因。曼谷郵報一名記者今早在Twitter表示，第一階段是先救出四名孩子。

救援隊指揮官的發言表示：「我們已做足準備，今天就將展開行動。在上午10時，13名外國潛水員與五名海豹隊員展開了營救行動。天氣預報指出，暴風正逐漸逼近，如果降下暴雨，將打擊我們的準備工作，必須再次抽走積水。

孩子們有堅定的決心要離開山洞，目前他們的情緒高昂。13人已被告知拯救計劃，他們都表示準備好了，堅定地表示要和我們一起走出來。孩子的家人也都知道這個計劃，他們都表達同意。

我們在過去3～4天已做了多次演習，不容許有混亂情況出現。我向大家保證，我們是準備充足才決定行動。現在，請大家耐心等候，並為他們（足球隊和救援人員）祈求平安。」救援行動於今早10時左右展開，如無意外，預計至少要八小時，到晚上9時左右會有首批孩子走出來。

指揮官稍早表示，不能保證今日內把所有人救出，因為路途非常艱辛。

救援人員目前已從洞穴清除部分積水，據《衛報》報道，這意味起碼有1.5公里路是可以不用潛水，但部分路段仍然相當危險。足球隊所在位置距離洞口約3.2公里，有豐富經驗的潛水救援人員來回一次需時11小時。

足球隊至今沒學會潛水，但洞內情況愈來愈不理想，使得救援行動更加迫切。由於有大量工作人員在洞內進行補給及救援工作，山洞的氧氣含量由原來的21%，降至只有15%。

身兼救援總指揮的清萊府首長納隆薩（Narongsak Osottanakorn）表示，當氧氣含量降至低於12%，就會影響位於洞內人的腦部，可能導致休克。

另一個問題是水位，救援隊承認，如果再大量降雨，足球隊所在位置也可能受影響，納隆薩說：「據我所知，如果水位上升，可能波及他們（足球隊），令他們的立足位置減到少於10平方公尺（編按：約3坪）。」

救援人員8日早上也宣布，在山洞上方的森林地帶鑽出600公尺深的豎井救人是不可能的，當局會繼續抽出洞內積水。納隆薩表示，團隊不斷評估每一個行動的風險和可能性。

【泰國救援兩難】降雨或令水位再升，足球隊員不懂游泳肌肉萎縮不宜潛水

受困的12名年紀13至16歲的足球隊員，在6月23日下午5時左右隨教練進入泰國清萊省美塞縣國家公園的地下洞穴。受困山洞至今第15天，救援團隊承受龐大壓力，7月2日找到足球隊後，曾有過短暫的歡欣，但很快就面對另一場重大考驗，每位救援人員都負起了沉重的期盼和重責。

7月6日，一名泰國前海豹隊員沙曼（Saman Kunont）在救援行動中缺氧死亡。7日，有10名救援人員受傷，他們探測鑽洞可能性時，駕駛的車子在一個斜坡翻側，當地媒體指其中一人傷勢嚴重。

photo credit: AP/達志影像 頁面上方寫著：（朋）愛你們媽媽爸爸，你們不需要擔心，我們是安全的。我愛你們。頁面下方寫著：（尼克）媽媽和爸爸，我愛你們和Tol。如果我們出去了，媽爸，請帶我去吃點烤豬肉。

至於洞內的孩子，則努力保持樂觀心態，他們又透過救援人員，跟守候在洞外的家人通信：「不要擔心啊，我們都很堅強。」「不要替我擔心，我很想你們啊⋯⋯海豹隊員很照顧我。我愛你們。」「老師，請別給我們太多功課！」「Nick愛爸媽和兄弟姊妹。如果我能出來，請爸媽帶我去吃火鍋。」足球隊的教練則向隊員的家長道歉，數名家長都表示，沒有怪責教練。

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核稿編輯：楊之瑜