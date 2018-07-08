「我的生活不是你的A片」，一名男性被偷拍後，兩萬南韓女性上街抗議偷拍歪風

南韓自從5月發生「弘大偷拍事件」後，掀起一波女性「反偷拍」的浪潮，7日，上萬名女性在兩個月內第三度走上街頭，高呼「我的生活不是你的A片」，敦促政府更嚴厲的打擊偷拍行為。

（中央社）上萬名南韓女性當地時間7日走上街頭發抗議，敦促政府嚴厲打擊偷拍行為。

抗議人士聚集首爾市中心高聲疾呼：「拍攝那種影片的男人、上傳影片的人、看影片的人，全都該被嚴懲。」許多人手拿寫有「我的生活不是你的A片」和「我們是人，不是你性幻想的對象」等標語

主辦單位表示，約5萬5,000名婦女參與，但警方估約2萬人。大部分抗議者為青少女或20多歲女性，也正是偷拍者的主要目標。

《ABC》報導，多數抗議者按照頭戴棒球帽、太陽鏡和口罩遮住臉，並身穿紅色T恤，甚至有兩名女性參與者，站上舞台上剃光頭，並表示，「這是我給男性的訊息：我不是你性慾的對象，而是一流的公民，就像你一樣！」

弘大偷拍事件：偷拍女性的色情網站抓了17年，面對男性受害者卻只花了12天

《香港01》報導，這次大遊行的起因於5月1日的「弘大偷拍事件」，位於南韓首爾市弘益大學的一名男學生，擔任學校人體繪畫模特兒時被人偷拍裸照、上傳到網路，警方迅速查問了20多名證人，在12天內便火速逮捕一名女學生，並開始調查相關網站。

但警方這次的高效率卻激怒了南韓女性。她們批評，政府花了17年才關掉分享女性偷拍影片的南韓最大色情網站Sora.net，這次卻只花了12天就已經著手調查偷拍男性的網站，痛斥警方「雙重標準」。有人因此在網站「Daum」組織「譴責偷拍偏袒調查集會」，社群在5月10日成立，短短10日內會員便達到2.7萬人。

「譴責偷拍偏袒調查集會」更號召網友在5月19日和6月9日上街抗議，6月的抗議行動有超過2萬名女性走上首爾街頭，40萬人上青瓦台連署請願，要求政府打擊偷拍犯罪問題，成為南韓歷史上最大規模女權示威。連南韓總統文在寅也不得不承認，在網路上散播的大量非法偷拍色情影像，已經成為南韓人「日常生活的一部分」。

10年內偷拍數量增加超過5,000起

《BBC》報導，根據南韓法律，偷拍會被處以最高五年的徒刑或最高1,000萬韓元韓（約新台幣27萬元）的罰金。為獲利而散播偷拍影像，也將被處以最高七年徒刑或3,000萬韓元（約新台幣82萬元）的罰金。2004年，南韓也曾修法，強制要求所有智慧型手機在拍照或錄影時必須發出快門聲，以防偷拍。

然而，南韓偷拍犯罪數量仍逐年上升，從2010年的1,100起增加到2017年的6,500多起。若分析偷拍犯罪的性別比例，2012年～2017年期間，因偷拍而被捕的1萬6,201人中有98％為男性，而2萬6,000名受害者中有84％是女性。

《商業周刊》報導，除了遭陌生人偷拍，南韓色情網站也還流傳許多「復仇式性愛片」（Revenge Porn），這些影片多半是情侶分手後，其中一方為了報復前伴侶，在未經同意下將對方的私密影片放上網路分享。根據南韓女性律師協會（KWLA）2018年的研究，11%的偷拍犯罪是熟人偷拍，而熟人犯案多半發生在情侶或夫妻之間。

南韓犯罪學研究所（Korean Institute of Criminology）學者張多惠（Chang Dahye，音譯）指出，這些未經當事人同意散步的私密影像，對當事者身心靈造成極大且長期的衝擊，「我看過很多案例，被害女性有的離職、有的考慮整形、有的改名，甚至自殺。」

法官或檢警認為：「沒拍到臉，不會造成被害人羞辱」

《衛報》報導，南韓民主律師協會女權委員會主席魏恩珍（Wee Eun-jin，音譯）認為，南韓偷拍犯罪之居高不下的原因之一在於，影片或照片如果沒有清楚拍到被害人長相，便難以成為罪證，魏恩珍說：「被害人必須在網站上搜尋拍到她們下體的影片，並提供給警方，才有可能讓案件被起訴，這真是羞辱人。」

魏恩珍還表示，有些影像只拍到受害人的腿部或是裙底，檢方有時會以罪證不足為由，予以不起訴處分，也有法官認為這種程度的偷拍，「不會造成被害人羞恥」，因此輕判犯人。

一名曾遭偷拍的女性韓珍容（Han Jin-young，音譯）就表示，她曾遭公司的副總裁偷拍，她鼓起勇氣向對方討公道，但涉嫌偷拍的副總裁向警方供稱，他的妻子懷孕了，無法發生親密行為，而他是暗戀韓珍容才會做出這種事。韓珍容告訴《衛報》記者：「警察相信他說的每句話。」最後，韓珍容離開了公司，而那位副總裁仍在職，而且法院僅判他50萬韓元罰金（約新台幣1.4萬元）。

南韓總統文在寅下令，花1.4億加強反偷拍偵測

《ABC News》報導，5月以來不斷升高的反偷拍浪潮，讓總統文在寅在7月3日，下令政府官員對偷拍犯罪進行更嚴厲的懲罰。未來，南韓政府計劃花費50億韓元（約1.4億新台幣）增購反偷拍偵測設備，並對公共場所和私人機構的廁所進行加強檢查，也計劃擴大對學校的檢測。

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核稿編輯：楊之瑜