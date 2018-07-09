從邵族的困境，看原住民族傳統領域劃設爭議

文：陳姳曄

《原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法》於民國106年2月18日頒布，台灣政府於民國107年6月11日首波公告劃設烏來區泰雅族、邵族傳統領域範圍。而這二件公告案最大的差異，在名稱上便能觀察到有所不同，其中烏來區泰雅族指的是以部落作劃設區域，而邵族則是以族群為基礎。

烏來區的忠治、烏來、信賢和福山部落，是由烏來區公所協助申請劃設，經過資料佐證和耆老口述歷史證明等，所提出的土地範圍與最後法定公告所核定土地面積是完全一致。然而，最值得關切的則是世人印象中世居日月潭畔的邵族。

邵族提出的傳統領域總面積，是在民國106年10月16日召開的部落會議中定案，總共是二萬四千七百七十七公頃，涵蓋現今行政區魚池鄉、水里鄉、埔里鎮、仁愛鄉、信義鄉五鄉鎮。當時會議中族人直指，如以這樣懸殊的數字提出申請，與歷史上可佐證之資料七萬三千六百公頃相較，整整少了三分之二以上。但也在該次部落會議中，最後族人取得共識，同意邵族傳統領域的法定劃設分階段進行。

然而，邵族法定公告的面積最後卻僅限縮於魚池鄉境內，即便如此，卻也掀起巨大波折。究竟邵族人口中的法定劃設是什麼？難道還有其他方式讓原住民劃設自己的領域嗎？2006年6月29日《聯合國原住民族權利宣言》便已明載摘要如下：

原住民族在歷史上因殖民統治和自己土地、領土和資源被剝奪等原因，受到不公正的對待，致使他們尤其無法按自己的需要和利益行使發展權，承認極需尊重和增進原住民族因其政治、經濟和社會結構及其文化、精神傳統、歷史和思想體系而擁有的固有權利，特別是他們對其土地、領土和資源的權利。

是的，就是不經過台灣政府公部門流程，部落自主公告自己的傳統領域範圍，台東都蘭部落在民國106年2月28日率先自主公告傳統領域跟海域，便是一例。說起原住民傳統領域劃設，一般社會大眾或許沒有印象，但若說起口號「沒有人是局外人」，或許便能喚起些記憶。

民國106年2月23日，歌手巴奈、那布、原民台前台長馬躍比吼與族人在凱道召開記者會，抗議當時剛公佈的《原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法》中排除私有土地不僅違反《原住民族基本法》，更將導致原住民土地被財團大量開發，阻礙原住民文化發展，也傷害生態環境⋯⋯傳統領域不分公私有的口號在原民界喊的震耳欲聾，而當時邵族也是眾多支持者中的一員。

民國106年5月28日凱達格蘭大道上，舉辦了船來一首詩的活動，讓邵族傳統獨木舟在華人的端午節划上凱道，以邵族人長期來面臨且現今仍持續的土地困境作邵族悲歌，在台北街頭希望喚起大社會對原住民土地議題的關切。但在大雨滂沱之際，邵族獨木舟盛滿淚水與來自台灣各土地角落上孩子們所手繪的石頭，被台灣政府以優勢警力強制驅離凱道。

筆者永遠都忘不了那天到垃圾保管場看到邵族獨木舟時，那種深沉的悲哀與委屈。巴奈與那布滿懷歉意以撒酒點菸的方式告訴邵族祖靈就要移動回日月潭了。而從日月潭出發來台北接獨木舟的我們，被那樣強烈的哀傷包圍，近乎喘不過氣到只想立即離開這座令人窒息的城市，更在心中慶幸沒讓邵族年邁的先生媽（女祭司）們上來台北目睹這樣絕情割心的景況。

邵族悲情若要細數，實在需要另作篇幅，但要談邵族為何會立場轉變，從原本的支持劃設辦法不分公私有，到積極參與有瑕疵的劃設辦法，這一切還是必須簡述邵族近年來所遭遇的困境。邵族先是在1934年因日月潭水庫興築，6層樓高的大水讓邵族人失去舊部落與大量耕作土地。失去土地的邵族人被集體遷移到日月潭的一角，也就是現今的伊達邵。

全台灣沒有土地能進行農業經濟的部落，邵族應該是第一例。失去農業，邵族人被迫轉型以歌舞觀光，想辦法在時代夾縫中求生存；而無法適應的族人也日漸被迫離開部落討生活，部落人口外移嚴重，占村內五分之一人口數。然而隨著觀光業日漸興盛，很快的南投縣政府都市計畫竟來考驗這個明明在山上的部落。

市地重劃進行得如火如荼，邵族人失去了重要的祭儀場地、土地分割的同時也成了一道道劃傷族人情感的裂痕。緊接而來的是潭區飯店林立，財團欠缺大型開發基地，這時，人們眼中的環潭閒置空地如向山、孔雀園等⋯⋯變成了公產機關設定進行促參BOT的重要標的。

邵族人於日月潭生活可考之考古年代，至少能推至1600多年前。如同許多人認為日月潭中的拉魯島只是座彈丸小島，卻不知道她是邵族最高祖靈居住的山頂端，是的，拉魯曾是座山。早在1721年藍鼎元〈紀水沙連〉收於《東徵集・卷六》便已提到：

水沙連嶼在深潭之中，小山如贅疣，浮游水面。其水四周大山，山外溪流包絡，自山口入，匯為潭。潭廣八、九里，環可二、三十里。中間突起一嶼⋯⋯番繞嶼為屋以，極稠密。獨虛其中為山頭，如人露頂然。頂寬平，甚可愛。詢其虛中之故，老番言自昔禁忌，相傳山頂為屋，則社有火災，是以不敢。

向山、孔雀園坐擁潭邊秀麗風景，之所以能閒置多年而不被開發，當然有其緣故。向山是邵族祖墳地之一，向山旁的麒麟盆至今也仍有許多墳塚於潭畔山頭。而孔雀園更是特別，早年環潭公路尚未開通前，是邵族往埔里魚池的渡口與驛站。這麼重要的地理戰略位置，更是早先與各族群交戰激烈的古戰場。渡口旁更是有邵族袁氏頭目的祖靈墳塚在此守護，至今邵族袁百宏頭目仍是年年依循古禮於每年的農曆6月25日，在此進行氏族頭目祖靈祭儀。

Photo Credit: Aaaaa1903 @ CC BY-SA 4.0 拉魯島過去是邵族最高祖靈居住的山頂端

邵族人遭遇到的土地政策實在繁多到驚人，而現今日月潭伊達邵（日月村）內的原住民保留地，更僅僅不到百分之一。這也是為什麼，傳統領域不分公私有對邵族如此重要，卻也預告邵族劃設傳統領域，因為人口屬於少數，注定要招致爭議的緣故。

向山觀光旅館BOT案、孔雀園飯店BOT案是近五年來，日月潭區最招致爭議的開發案。民國104年6月3日針對向山旅館BOT案，南投縣林明溱縣長，亦曾對媒體表述：「邵族人在日月潭地區的『傳統領域』仍未明確劃定範圍、公布實施⋯⋯」這也是邵族在面對孔雀園飯店BOT案多次表達強調反對立場與數場抗爭未果後，在面臨環評審查主管機關南投縣政府，不得不選擇走法定劃設公告這條艱辛路的主要原因。

邵族依〈劃設辦法第八條〉提送劃設計畫書至魚池鄉公所、轉呈南投縣政府及原住民族委員會後核定執行，依〈劃設辦法第四條〉組成成劃設小組；依〈劃設辦法第七條〉參照原民會公開之原住民族傳統領域土地調查範圍，確認邵族劃設之區位與範圍並記錄各必要座標點位。建置數位化劃設成果及地理資訊圖資、相關文獻、口述等資料後，依諮商取得原住民族部落同意參與辦法召開部落會議，並依〈劃設辦法第十條〉，經部落會議議決通過，轉呈主管機關辦理書面審查。

邵族文化發展協會於民國106年12月18日〈邵文字第106－059號〉行文魚池鄉公所提送成果報告書完成上述所有程序。依據〈劃設辦法第十條第二項〉：

直轄市、縣（市）主管機關應於受理提報後三十日內依第七條規定辦理書面審查，如有缺漏或不盡詳實者，應請執行機關轉交劃設小組補正，未補正者得予退件；審查完竣之案件，直轄市、縣（市）主管機關應研提審查意見後提報中央主管機關辦理。

若邵族所呈之傳統領域劃設範圍，縣市主管機關有任何異議，照理應依法在提報後的三十日內提出。為何會衍生至今日之局面，是邵族在百般退讓尋求出路卻成為眾矢箭靶後，莫可奈何之處。 〈劃設辦法第三條第二項〉明載：

原住民族傳統領域土地指經依本辦法所定程序劃定之原住民族傳統祭儀、祖靈聖地、部落及其獵區與墾耕或其他依原住民族文化、傳統習慣等特徵可得確定其範圍之公有土地。

換言之以邵族調查成果為例，分有六大分區。六大分區依重要性及關連性強弱，而有不同強度的部落管理機制，以近期在邵族透過諮商取得原住民族部落同意參與辦法，召開部落會議後所做出的決議舉例，唯有一件被駁回拒絕的，是日月潭國家風景區管理處在麒麟盆建自行車道一案。該案因修築工事與路線會破壞墳塚故直接拒絕。

而其他如：文武廟年梯修建、伊達邵碼頭浮排修築，在部落會議中都是無異議的通過。另外，日月潭風景區管理處在大竹湖建設新步道一案，在邵族部落會議當中雖為有條件通過，但也完全無關回饋。邵族部落所關心要求的即是環潭周遭皆為疑似遺址，皆須進行考古監看。邵族並非全面抗拒開發，而是要求在尊重文化與自然環境的基礎上，保護整個日月潭與傳統領域。

原住民族傳統領域劃設，是保護原住民族的信念與價值的重大轉型正義政策落實，尊重原住民族在台灣這塊土地上活動的軌跡與生活積累的智慧，更是涵蓋山林永續與人共生共存的里山精神。當私人土地被劃入邵族傳統領域內，依現行法，所有權人還是可以自由買賣。只有在「公有土地」上做重大開發，但卻可能會傷害到在地原住民族傳統文化與生活時，才通知部落。

以邵族為例，因為人口少，幾乎無法參與選舉政治。這樣的法規機制更是在強化弱勢人權的參與權（重大開發的範疇詳見諮商取得原住民族部落同意參與辦法附件）這個法律保護的不僅僅是原住民族而已，你若深愛你的家鄉，深信土地的永續價值，你要擔心的不是你的權利被限縮Ｍ而是你對台灣，對家鄉土地的愛不該讓開發利益凌駕。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航