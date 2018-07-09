引誘狗舔下體的反思：用強暴文化傷害動物，也是人類中心主義

關於視障男子誘使母犬舔其下體一事，苦勞網的王顥中進行回應，為這樣的行為進行辯駁，然而這樣的文章讓我不太舒服，以下是我的觀點：

性暴力的問題不是關於性道德

在一個神權統治的社會，人類賞善罰惡可能是依據像《聖經》這樣的傳統經典，是依據「神所喜愛的」。曾經，天主教認為，任何「非生殖的性慾滿足」都是非道德的，所以禁止手淫，後來的教會也曾在一段時間主張戴保險套是不道德的。當然，現在已經很少人會這麼認為了。

性暴力的問題不是關於性道德，即使父權私有制社會的觀點是如此，基於「貞操作為財產，不可被掠奪」的論點來看待性暴力，這也不是女性主義者的觀點。女性主義法學教授凱瑟琳・麥金儂（Catharine Mackinnon）明確指出，性暴力是基於性別不平等及權力宰制的產物。性暴力在任何時空脈絡都不該被容忍，就像部分地區至今婚內性侵依舊合法，但這不代表婚內性侵沒有造成傷害，如果性別平等是我們追求的進步價值，那它永遠不該因為世俗價值變化而被縱容。

性侵動物本身是基於人類對動物及生態環境的宰制，在這樣的社會脈絡下的產物，站在生態女性主義者的角度，我無法認同這樣的行為。

戀物與性侵動物並不相同

一個男人在超市買了女性內衣回家用以手淫，許多人或許也會直覺認為「噁」、覺得「變態」。然而我們卻沒有理由說他違反道德，更不該去嚴厲譴責他。那是因為，你不喜歡的事情或現象不一定就不道德。說到底，「超市買女性內衣回家手淫」只是不符合你的品味與好惡，與道德無關。

我認同男人購買女性內衣不該被汙名化，無論是基於任何理由，支持女性權利、擁抱女性特質或滿足情慾需求都一樣，然而這裡很重要的前提是，「女性內衣」是一種非生命體，它沒有感知的能力、也不存在生命權，這跟性侵動物並不能同語而論。

王的論點把兩者用「性階層理論」做了連結，但以動物權利來說，這種論點是荒謬的，就好像從「經濟階層理論」來說，強盜殺人跟違法擺攤都被資本主義社會禁止與邊緣化，但實際上它們並非同一件事情。因為性侵動物與強盜殺人都不只是弱勢與被汙名化，這些事情本身也存在著壓迫、傷害他者的一面。

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其他更嚴重的壓迫動物不能合理化性侵動物

在養殖場裡，動物被「性侵」（如果非要用這個詞的話）其實是常態。好比乳牛配種，養殖場是用某個器械插入公牛肛門，同時搓揉其生殖器「取精」，然後再把取得的精液，用長管推送入被鐵架固定住的母牛的陰道，以達到受孕，受孕後接著才能生產母奶。這種事情天天都在發生，但是多數大眾無感。可是，如果有一個人，為了希望滿足自己的性慾，把生殖器插入母牛體內，大眾就會爆炸。我要問的就是，大眾真的是在意動物，還是只在意自己的性觀念被冒犯？

我同意動物受到的壓迫不僅限於同伴動物被性侵，唯獨性侵同伴動物被異常關注，這件事情確實是有問題的。商業畜牧與同伴動物遭受的強制配種與虐待的問題也非常氾濫，應該被同等的關注反省才是。像是「強暴架」（rape racks）是一個畜牧業工具名詞，確保哺乳動物不能行動，用以方便人類強制受精，或是讓家禽產下不合理數量的蛋類，這些都是動物面對的性暴力議題。

只是王顥中到底是要檢討動物權利被壓迫，還是因為性侵動物比動物受到其他類型的壓迫來得不嚴重，所以就無所謂了呢？我認為更嚴重的壓迫存在不是忽視壓迫的藉口，甚至講難聽點，這些苦難不該被王利用來滿足個人性解放論述的工具。

人類用強暴文化傷害動物也是人類中心主義

這種排斥並不少見，就是性汙名！先是預設了任何性的接觸，必然的、天然的會造成傷害，不僅如此，還「推己及狗」，把人類社會建構出的道德精神觀念加諸於狗，從而認定狗必然也會因為這樣的性接觸而感覺受傷。



人類透過自身具備的抽象語言與心智能力，將「性」建構成一個特殊的範疇，從而產生了關於「性」的文化、道德與觀念。然而我們要知道，這些都不存在於多數動物的世界當中。認為動物跟人一樣，會把「性」特殊看待，是一種人類中心主義

我也同意動物被性侵這件事情本身，動物主體上可能根本沒有感受到什麼痛楚，沒有跟人類一樣的性侵創傷反應，或是接踵而來心理、精神與關係上的傷害，但這不代表我們可以用人類的強暴文化來對待動物。

Photo Credit: 25701 CC0 public domain 示意圖，非當事狗

不只是把動物擬人化成可以理解人類性文化是人類中心主義的展現，我認為由於強暴文化是人類社會的產物，包含他者化、客體化、透過曲解意願來侵犯言論自由等等，性侵動物是把這些人類問題施加於動物之上，所以性侵動物也是人類中心主義曲解動物意志的展現。就好比一個西方人，除了把東方人想像的很性保守是西方中心主義，也不能打著西方的性開放風氣，就去強迫東方人發生一夜情，並指責對方不配合是性保守，這樣也是西方中心主義的另一種展現。

意即恣意詮釋跟強迫配合行為都是壓迫。是否構成壓迫的癥結點，我認為應該不是取決於「動物是否理解人類的性文化」或「動物是否有人類的性創傷」，這樣相對上難以實證、近似於「唯心論」的說法，而是「人類宰制動物」的這個環境結構，這樣的一個物質現實。

強暴文化中所有人都是受害者，但性暴力應該被檢討

身障者（包含視障者）的性滿足是相對困難的事，所以現在也有手天使這類團體對其提供性服務。在這樣的狀況下，有些人對這個案件會傾向採取以下這樣的辯護模式：雖然讓狗舔生殖器有道德問題，但因為視障者是弱勢，所以其情可憫。我認為，我們真的有必要了解不同人群的慾望與他們的難處，然而，我上述採取的並非這樣的辯護路徑，我認為，讓狗舔生殖器並沒有對狗造成實質傷害，因此沒有違背道德原則，這無關乎被舔的人是否為視障者、是否弱勢。

我更同意不該汙名化該位視障男子，真正該被譴責的是強暴文化跟健全主義，是怎樣的環境結構逼得一個身心障礙者無法跟他人建立親密關係，必須透過這樣的方式來欺壓比他們更弱勢的族群呢？

就好比那些社交障礙及親密關係挫折的父親去性侵孩子，藉此獲得認同肯定一樣。這些欺壓弱勢的循環結構，必須被徹底改革，而不只是針對個體汙名化，強暴文化中所有人都是受害者，包含犯下性侵罪刑的任何人，也可能是沒有資源學習合意觀念、建立對等親密互動的受害者。

但這些絕對不是合理化性暴力的藉口，性暴力本身就是壓迫，無關乎是否符合道德、性侵者是否弱勢，即使行為人情有可原，行為本身也不該被合理化，我認為這些才是我們必須思考的議題。

本文經吳馨恩授權轉載，原文發表於此

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核稿編輯：翁世航