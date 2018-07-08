強颱瑪莉亞加速，這個將「飆車」通過的「西北颱」對哪裡影響最劇烈？

強颱瑪莉亞行進速度加快，預計海上警報將在明（9）日下午到晚間提前發布，瑪莉亞將以擦邊球方式通過台灣北部，路徑類似「西北颱」，北部、宜蘭、馬祖將直接受侵襲。而颱風假如何放，今年也有了新的SOP（Standard Operating Procedure, 標準執行程序），將由中央氣象局在前一日晚間7點與各縣市首長舉行視訊會議，協助地方政府決定是否放颱風假。

（中央社）中央氣象局今日下午觀測，強烈颱風瑪莉亞行進速度加快，氣象局預估海上颱風警報將提前至明天下午到傍晚間發布，陸上警報提前至10日（週二）清晨到上午發布。

根據氣象局最新颱風消息，強颱瑪莉亞今天下午2時位置，距離鵝鑾鼻東方約1780公里，以每小時24公里速度，朝西北西移動，7級風暴風半徑已由清晨200公里、上午250公里再擴大為280公里。

氣象局說，因颱風行進速度加快，且暴風圈擴大，颱風警報將比預期提前，且海警和陸警都會發布。

氣象局上午原本預測瑪莉亞海上颱風警報發布時間最快是9日晚上，下午更新為9日下午到傍晚，陸上警報原本只是預計10日有可能，現在確定10日清晨到上午會發布。

氣象局預測，瑪莉亞颱風中心可能以擦邊球方式通過台灣北部，無論否登陸，對台灣中部以北都會有影響，影響最明顯的時間是10日深夜至11日（週三）中午。

而這次瑪莉亞颱風從北台灣擦過，不少人擔心是會降下暴雨的「西北颱」，根據氣象局網站對西北颱的解釋，是颱風中心從基隆與彭佳嶼間通過，台灣北部及西部地區吹西北風，受地形影響，北部及中部雨勢會特別大，因風向幾乎與海岸線垂直，使積水不易渲洩，甚至引起海水倒灌。

氣象局舉例，1963年葛樂禮颱風、1985年尼爾森颱風、1997年的溫妮颱風及2004年的艾利颱風，就是典型的西北颱實例。

氣象局氣象播報員官欣平說，西北颱一般會停留時間較久，災害會很大。現在只能說瑪莉亞颱風走的路徑和西北颱很相似，但因移動速度很快，未必會造成典型西北颱的災害，以往也曾有颱風走西北颱路徑，但未有大災害，但只要是發布颱風警報，民眾都應提高警覺，做好防颱準備。

粉絲專頁「天氣即時預報」歸納，這次的颱風有幾個特徵：

強度強：侵襲台灣時，預計仍是「強烈颱風」或「中度颱風上限」。 移動速度快：受明顯導引氣流影響，颱風將「飆車通過」台灣，總體影響時間，不會超過24小時。 較不受地形破壞：因為預估路徑無明顯登陸，颱風可以用最完整的結構侵襲台灣。 無西南氣流：颱風走得很乾脆，後續無引進西南風水氣。

而全台最直接侵襲的將是北部、宜蘭、馬祖，風雨較次要的包括中部、花蓮、金門、澎湖。

今年新增「颱風警報」，放不放颱風假要開「視訊會議」決定

中央氣象局今天說，為幫助地方政府決定是否放颱風假，今年起將在颱風侵襲前一天晚間7時，與地方縣市首長連線舉行視訊會議，提供颱風詳細資訊，協助地方政府決定是否放颱風假。

而每次颱風來襲，各縣市是否該放颱風假，也常引發爭議，今年將有新的颱風假認定SOP。6月7日，中央氣象局長葉天降表示，今年將推出「颱風強風」告警服務，並與縣市首長颱風視訊會議。

葉天降表示，賴清德日前指示，希望氣象局提供地方政府更多颱風資訊，因此今年起，將在發布陸上颱風警報後、颱風直接侵襲的前一天晚間7時，召開視訊會議與縣市首長連線，針對颱風動向、影響時程及風雨預估等重要資訊進行說明，目的之一就是協助地方政府做是否放颱風假的決策。

另外，葉天降說，今年將上路的「颱風強風」告警服務，將比照地震預警系統，在平均風速大於12級、陣風大於14級時，將強風警報推播到手機，提醒民眾注意安全。

葉天降指出，需要發出警報的強風，強度會讓樹木折斷，且會造成高速行駛車輛危險，當收到警報時，民眾最好停下交通工具，並尋找遮蔽。

而颱風停班、停課資訊，都可以查詢行政院人事總處停班停課資訊網。

勞動部：颱風假出勤依照「曆日」給付加班費

勞動部也特別發布新聞稿表示，如果勞工因為颱風等天災、事變或突發事件出勤超過2個曆日以上，雇主須依照勞工出勤曆日的性質給付工資，並需完備相關程序。

勞動部日前發出函釋，認定若勞工因為颱風、地震等天災、事變或突發事件出勤超過2個曆日以上，雇主應依各該曆日的性質給付出勤工資，並踐行補休（假）及法定程序。

勞動部官員今天表示，如果勞工出勤時遇到休息日，就需要依照休息日的規定給付工資；遇到例假則依例假的規定給付相關工資。

休息日的加班費為前2小時另再加給1又1/3以上；超過2小時者，另再加給1又2/3以上；第9小時起則為2又2/3以上。例假則為加倍薪資，並需給予補休。

勞動部函釋也說，曆日的算法為原則上指午前0時至午後12時連續24小時而言，但事業單位如採「輪班制」的出勤方式，且各班輪替有規律，得採取以「連續24小時」為一日。

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核稿編輯：楊之瑜