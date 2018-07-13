與偉人一同長眠先賢祠，法國人民最敬愛的女權政治家薇依

7月1日星期天早晨，長達數百公尺象徵和平、團結的藍地毯鋪滿了整條位在巴黎五區的蘇弗洛街（Rue Soufflot），地毯延著階梯直至法國偉人長眠的先賢祠（Panthéon）大門，正面的柱廊中間掛了一幅巨大的人像布幕，照片上是法國女權政治家薇依（Simone Veil），在她身後不遠處則是她的先生安東尼（Antoine Veil），布幕兩旁一左一右分別也掛著法國和歐盟的旗幟。

這天是薇依遷葬先賢祠的大日子，街上一早就擠滿了數以千計專程來弔唁薇依的人群，法國政壇要角不分黨派，包括前總統薩科吉（Nicolas Sarkozy）、歐蘭德（François Hollande）等人都受邀出席。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在致詞時表示：「法國人民敬愛薇依，因為她不畏抗爭，總是站在公正的一方，堅定地對社會弱勢伸出援手。」

薇依是誰？身為一名政治家，是什麼樣的經歷讓她能成為法國政壇少數獲得跨黨派尊敬的人物？她從政生涯中又完成哪些豐功偉業，而得以在死後成為第五位長眠於先賢祠的法國女性？

Photo Credit: Reuters/達志影像

二戰猶太大屠殺的倖存者

薇依原名西蒙娜・賈各布（Simone Jacob），1927年出生於法國南方城市尼斯（Nice）的一個猶太家庭中。二戰期間，德國納粹秘密警察「蓋世太保」（Gestapo）逮捕並驅逐薇依一家人，將當時年僅16歲的薇依與母親、姊姊送進波蘭南方的「奧斯威辛集中營」（Auschwitz-Birkenau），她的父親與兄弟則被送到東歐另一處集中營，此生再也未聽聞消息。

幸虧集中營內一名波蘭女子的協助，薇依最後才成功逃脫奧斯威辛，但在納粹戰敗前夕，母親卻不幸感染傷寒死亡，使得姊妹兩人成為家庭中的倖存者。薇依在日後多次的訪談中表示，猶太大屠殺、集中營內的可怕經驗使她堅信歐洲團結的必要性，對她來說戰爭是很恐怕的，而唯一可能避免戰爭的選項就是盡力創造和平。（薇依在1979年經過激烈競爭成為歐洲議會首位女議長，該年也是歐洲議會首次透過全民直選的方式選出議員。）

逃離集中營後的薇依輾轉在1945年春季才回到法國巴黎，順利進入「巴黎政治學院」（Institut d'Etudes Politiques）攻讀法律學位，並在此碰上她的未來的人生伴侶安東尼，兩人於隔年1946年就結婚。畢業後薇依跟隨先生赴德國工作，成為全職家庭主婦，但她一直沒有放棄投入職場的想法，在與先生協調之後，她考上法官資格，在法國司法院矯正部門工作七年，直到1974年，甫上任、形象清新的法國總統季斯卡（Valery Giscard d'Estaing）邀請薇依擔任法國衛生部長，從此展開她的從政之路。

1974年墮胎合法化的薇依法案

薇依最被人津津樂道，也是她建立起「法國女權先鋒」聲譽的關鍵戰役，就是1974年11月26日她在法國國民議會推動墮胎合法化之際。在此法案通過前，法國雖然已經於1967年合法化墮胎藥的販售與使用，但在這個以天主教為主要信仰的國家，人工流產還是非法的，因此經濟較富裕的人都會選擇跑去墮胎合法化的鄰近國家實施手術，例如英國和荷蘭等，貧困者則是只能求助於風險較高的非法私人醫生協助。

當天薇依在男性議員佔絕大多數（95％）的議會前發表演說，以爭取這項關乎女性重大權益的法案通過。但令筆者覺得稍嫌可惜的是，薇依說服男性議員的主要理由並不是從女性對身體的自主性出發，而是列舉的當時墮胎非法的情況下，法國女性所面臨的社會壓力和經濟負擔，換句話說，她是以女性需要更多社會支持與協助的角度出發。該法案最終以284票比189票通過，諷刺的是左派反對黨一面倒支持，而薇依自己所屬的多數執政黨卻有很多人反對。

法案在議會辯論的過程中也發生一個極具爭議性的小插曲，一名極右派的保守議員說薇依推動法國墮胎合法化就如同將胚胎放入火爐中一樣，如此影射二戰時納粹德國屠殺猶太人的事情讓薇依激動的回應，她對此言論感到不恥且無法原諒。另外，薇依也指控當時議會裡面其實有很多偽君子，部分議員會願意支持該法案是為了私底下能讓情婦去墮胎，這也是為什麼她在演講中義正嚴詞的質問，到底有多少支持該法案的人是真的關心女性的處境？到底有多少人其實內心還是覺得墮胎是個不能被接受的事情？

薇依法案通過代表著法國女性墮胎權益的一大進步，隨後國家對此權利的保障也不斷修改、越來越完善。1982年魯迪法案（Roudy）接力，讓女性墮胎可以申請國家社會保險補貼；1992年，在非特定情況下不讓女性墮胎是有可能被判刑的。直到今日，法國每年約有20萬名女性尋求墮胎的協助，她們可以在懷孕12週內，以匿名的方式進行墮胎手術，未成年人也不需要得到父母的同意，僅須有一名成年人陪同即可。（關於台灣人工流產的相關法規與討論可看此）

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反對同性婚姻的爭議

薇依在成功推動墮胎合法化後逐步建立起自己的政治聲望，並在1990年代初期左派密特朗（François Mitterrand）總統第二任期時再次受邀接掌衛生社會部部長，由於當時法國政府左右共治（總統和總理分屬不同政黨）的特殊情況，讓薇依有機會和兩黨的政治人物密切合作，建立起不錯的政治關係，她也是少數幾位在法國人民心中長期受到歡迎的政治人物。

不過在2013年時，薇依被法國媒體拍到與她先生一同參與反對同志婚姻的大遊行「La Manif pour tous」，此事令許多認為她代表法國進步主義的支持者心寒，也激起一場到底薇依是不是真的反對同性婚姻的辯論。有人說她從來沒有在公開場合對此議題表示立場，因此不應如此下定論；她的親近者則說她只是反對同性伴侶擁有收養的權利，而不是反對同性婚姻。

姑且不論薇依對同性婚姻的立場，多數法國人感念她對法國女權提升的實質貢獻，以及她因為親身經歷而支持歐洲統合的堅定態度，普遍都支持法國總統將她的遺體移葬先賢祠的決定，也讓以男性為主的先賢祠多了一位女性的身影。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航