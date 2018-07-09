俐落感不足、懸而未決的《超人特攻隊2》

文：唐澄暐

以續集電影來說，《超人特攻隊2》的想法不知該說是保守還是大膽。這次改以媽媽（彈力女超人）為主軸，不論是在電影節奏或者劇情起伏上都產生了不錯的效果，但整部片還是受困在一些更大的框架中，整體來看還是顯得老套，甚至有些倒退。

（以下有雷）

雖然這部片直接從前作結尾開場，但有點古怪的是，明明時間軸是繼續往前，片中的時光卻彷彿後退了。

仔細觀察片中出現的器具，像是攝影棚內的舊式多鏡頭攝影機，各種機械式的按鈕、有燈泡的開關等等，都讓《超人特攻隊2》有種比前作更老的氣氛，最明顯的莫過於這次讓超人們吃盡苦頭的電視催眠。在電視畫面上以旋轉的幾何圖案催眠觀眾，這本身就已經是很古早味的壞人招數了，更別說所有目標觀眾都會在螢幕前面死守著單一電視台的這種光景。

光想想現在的情況就好，有些人看YouTuber的短片，有些人看臉書直播，有些人看線上影劇，大一統的電視催眠時代恐怕已經過去了，現在看到片中的大反派使用這招，反而像是在追憶某種消逝的過去。

Photo Credit：Pixar Animation

不過大反派的動機倒沒那麼往日情懷，而且可說是和前作分頭反映了當代特色：《超人特攻隊》第一集的反派「辛拉登」提倡的毀滅超級英雄計畫，是把特殊能力商品化，再賣給每一個能付錢的平凡人，讓每個人都可以是超級英雄，然後就再也沒有超級英雄了。

這種把敵人從意義上毀滅又嘉惠大眾的個人復仇，不僅凶狠且高明，而且非常務實；從平凡人的角度來看，也真的看不出什麼壞處，有錢就能成為超級英雄，還真讓人有些期待呢。如果辛拉登隱藏好自己的復仇初衷和一手掌控市場的慾望，他搞不好還會被當成對世人貢獻良多的科技創新巨擘——甚至，如果靠著宣傳把超級英雄打為特權分子的話，或許他還可以追加一個追求平等正義的頭銜？

《超人特攻隊2》的反派，相比起來是比較「正面」一些的，或者他認為自己的本意是要行善。他譴責人們過度依賴消費，想談戀愛就去看戀愛節目，想玩遊戲就去看別人玩遊戲（這一點有些古怪在於，這部片的時代氛圍並不像是直播實況主已經誕生的時代呀⋯⋯），就連保護自己也只會仰賴超級英雄，而失去了自行思考解決之道的能力。

Photo Credit：Pixar Animation

這確實觀察到觀眾身處此時的困境，但問題是電影設定的時代和觀眾當下其實有落差，而且他的手段和辛拉登相比，又顯得不夠有創意。不只是前述的電視催眠手段顯得跟不上時代，反派假裝好人把超級英雄齊聚一堂，再把他們催眠成壞人，藉此讓大眾反對超級英雄並反省自己的懶惰無力，也實在是超級英雄老哏了——想想辛拉登的商法，可是能讓大眾在消費的愉悅中自然遺忘超級英雄，多麼恐怖呀。

《超人特攻隊2》在此又得面對一個前作沒有的問題：《超人特攻隊》的辛拉登目標就是想要把超級英雄剷除，所以超人家族可以理所當然地將他徹底擊潰，甚至殺死在銀幕上。可是這次的反派在揭露身分後，情況就更複雜了⋯⋯

續集的背後主使者伊芙琳有一個與超級英雄互信互重的父親，但當歹徒入侵家中時，卻因為超級英雄辜負了父親期待，導致家破人亡。她哥哥選擇了蝙蝠俠的路——因為父母死於歹徒手中而致力於復興超級英雄，但她卻認定依賴超級英雄才是不幸的源頭，並決心隱藏在哥哥的贊助超級英雄事業下，一邊擔當所有研發設計工作，一邊悄悄發展自己的反叛計畫。

可以說，相對於辛拉登，她痛恨而希望剷除的並不是超級英雄本身，而是普通人犯下的錯誤和造成的遺憾。另一方面，她又彷彿彈力女超人的倒影。這一集彈力女超人取代了超能先生，出門挽救陷入困境的家庭，也像上一集超能先生重振男性雄風一樣，藉著事業成功擺脫了委身家中的不得志。她和伊芙琳都是男性光環背後實質主導的女副手職位，自然能夠一拍即合。

彈力女超人必須阻止伊芙琳，但並非不能理解她的難處。這可能也是全片最後一戰之所以沒有上一集那麼暢快的原因。

可是當兩人發現彼此苦衷下的核心價值恰巧相反時，就只能瞬間反目了。伊芙琳終究得犧牲超級英雄換得平凡大眾的覺醒，但彈力女超人終究還是犧牲自己來幫助其他人。這就是《超人特攻隊2》比前作更糾結的地方，因為整場戰鬥被分成了「超級英雄必須拯救危機」以及「彈力女超人和伊芙琳必須做出了斷」這兩個部分。

因此最後彈力女超人也不可能殺伊芙琳，只能救她，因為兩人是在同一條船上。但到了這節骨眼上，當初伊芙琳所強調的、對於過度依賴消費的譴責，好像又被劇情拋到天邊去了。整部片看下來，就是反覆如此地稍嫌不俐落——有很多節奏感一流的打鬥場面（彈力女超人追擊反派的那段展現出上一集未見的陰森刺激），有超能先生一人顧全家大小的趣味演出，但並沒有把所有安排的題目都好好地收到尾，有時候是互相干擾，有些則是演了卻懸而未決。

Photo Credit：Pixar Animation

後者有一個例子，是這部片特別令我印象深刻的一個安排。巴小傑，這個在上一集結尾有著驚喜串場的超能嬰兒，在這一集電影中展現千變萬化的超能力，而犯規地再三突破難關，但這麼多樣強大的力量一旦長大不就天下無敵了嗎？

衣夫人有說到，小孩子的超能力本來就不會只有一種；但這似乎也暗示著，長大就是無限的可能如泡泡般一個個破滅，只留下單一個成熟的樣貌，連超級英雄也不例外。這是個有趣而哀傷、但又十分有發揮空間的主題，但在《超人特攻隊2》裡太快讓他一口氣大放光彩，就顯得有些浪費了。如果未來能把主題更集中一些，而不要一口氣就把放出各種收不掉的旁枝，超人家族的故事或許還能衍生出更多更好的續集。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航