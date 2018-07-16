期許女性成為神力女超人之前，請先正視職場中的性別歧視

文：Sally Chen

早上六點，楊拖著疲憊的身子起床。昨晚開會加班到深夜的她，一回家立刻睡死。完全沒有卸妝，甚至連腳上的高跟鞋都沒有脫掉。

她起床，卸去睡了一整晚後、已經溶得一塌糊塗的殘妝，重新再畫出一張可以面對無數客戶的精緻妝容。洗好澡，穿上象徵著自信與地位的紅底鞋、扣好直屬上司指定要穿的白色緊身襯衫、拎著人人稱羨的名牌包，站在鏡子前來回審視了自己的身形好幾次。

嘆了一口氣，楊卻仍踩著高跟鞋清脆的步伐，步出只有她一人的家。

「女力崛起」？你所不知道的是，女性崛起需要花上的力氣比男性高上許多

當你看到楊本人，你就會驚嘆到：對！這就是穿著prada的惡魔裡「可怕女魔頭」米蘭達的典型樣態。

在大企業工作的楊是公司的相當傑出的經理，她待人和善、謙虛，卻也運籌帷幄，再棘手的案子只要經過他的手，都可以順利的解決。上司賞賜他、同事既嫉妒也佩服她、下屬愛戴她。在人人喊著「女力崛起」的時候，楊自己再清楚不過，身為一個女人，她的「成功」根本不堪一擊。

「我有名有姓，但你知道大家都習慣叫我什麼嗎？Ａ公司的那個『女經理』！」楊說道，就是因為數量少到不行，光是用女性這個特徵、就足以讓大家知道是在說她。

隨著楊一步步升上高層，他身邊的女性越來越少。在楊當上經理的那一刻，他赫然發現公司十幾個部門，只有兩個女性經理。同時，他也必須適應男性理所當然的互動與生存法則。

這其中當然包括職場性騷擾。當身邊的男同事（也就是其他高階經理人們）開黃色笑話時，他們沒有意識到身旁的楊就是他們口中嘲笑的女性之一。她必須使用跟男性一樣的語言、表達同樣的興趣，有時他也想分享這個周末他去哪家百貨公司買了什麼好東西，最後卻只是玩笑說著「我昨天在百貨公司櫃檯看到的那個小姐，肯定是你的菜！」。

身邊的同事也經常自以為是稱讚的對她說「欸，你認真工作的樣子真的是讓人覺得賞心悅目」。究竟為什麼，一位專業的女性工作者只能在其他男同事眼中、變成一片賞心悅目的「最美風景」？

「女人就是不適合幹大事啦！」這句話，如鬼魅般隨時都在監視我

楊適應得很好，但也適應得很累。緊緊跟隨「少數女性經理」這個角色的，是一盞耀眼的鎂光燈，他的性別在經理群中的特殊性，使得大家都可以輕易的認得她就是某楊姓女性經理。

「這不好嗎？」我們問道。她笑笑的說，在她上任的時候，每個人都迫切地盯著她，大家都在等著看「一個女人會怎麼做」。她不能犯錯，連一丁點都不行，作為少數的高層女性，他的任何疏失所招來的結論絕不是「這個人不適合當經理」，而是「女人就是不適合承擔重任」的結論。

男性上司在會議上發火，代表夠果敢有決斷力。她一展現負面情緒，就會有人開始說「女人就是情緒化，不能成大業」、「是不是進入更年期？」楊在職場總被過度檢視，所有的言行舉止最終總會被歸因於她的女性身份。

楊很困惑，她什麼時候說過她是全天下女人的代表？她更困惑的是，為什麼當她有所成就的時候，別人總「稱讚」她是「非典型的」成功女性，卻在她失敗的時候把她當作「女人就是該這樣」？

反觀，為什麼大多數人在男人犯錯時，不會把他們的錯誤當成「男人天生就是成不了大業」的證據，而只是認為那是個人的無能與錯誤？

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為了商業利益而被迫出賣色相——我對這樣的自己身惡痛絕

「你知道嗎，當自己被迫要使用自己的女性身份達到某些商業利益的時候，那感覺真的極度糟糕。是可以讓我當晚就去買醉的那種感覺。」楊自嘲到，要跟男性客戶談交易的時候，自己的上司總會明示暗示的說，口紅記得塗好啊、衣服記得穿得好看點知道嗎？

即便對於這樣的做法深惡痛絕，楊仍舊選擇聽從上司的指揮。「對他們來說這些都是小事，你不做的話，他們會覺得妳怎麼這麼不配合、不聽話？」為了公司好這句話，不知道傷害了多少女性自由選擇的空間。

大家好像總是以為，只要高階經理群中有女性，這個職場就可以表示「這扇『高階經理』的門已為女性敞開，所以這個職場對女性很友善」，甚至公司就可以宣稱自己十分性別友善。暫且不論真正跨越這扇門的女性其實少得可憐，從來沒人想過，女性在好不容易攀上這扇門之後，還必須面臨另一種更無形的壓迫。

另外一名女性經理，也就是楊唯一的女同事，早已忍受不了職場中的性別文化，甘於隱身於經理群的社交圈，孤獨地過日子。但楊不行，她在意她的前途，即便那是她必須拼了命換來的。

「你們知道其他人怎麼說另個女經理嗎？『女人就是這樣，成不了大器』，講完後一群人哈哈大笑。但他們沒有發現對著我說這句話，有多奇怪。」

在那男性群體背後，是整個父權體制在鞏固他們的勢力與地位。你不融入，很抱歉，那你這輩子最多就是乖乖守在這，成為他們口中「成不了大器的那種女人」。

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本文經女性主義有事嗎授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航